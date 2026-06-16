Российский фрегат открыл предупредительный огонь в сторону британской яхты

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Российский фрегат открыл предупредительный огонь в сторону британской яхты

Российский фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» произвел несколько предупредительных выстрелов в сторону некой яхты под британским флагом, которая попыталась приблизиться к нему. Об этом сообщают британские медиа.

По данным The Telegraph и Sky News, инцидент с российским фрегатом произошел на днях в проливе Ла-Манш. К кораблю слишком близко подошла яхта под британским флагом. После того как на яхте не отреагировали на словесное предупреждение, было произведено несколько предупредительных выстрелов.



О пострадавших не сообщается, яхта тоже не пострадала, но сам факт применения российским военным кораблем оружия в проливе Ла-Манш, который британцы и французы считают «домашним», очень возмутил Лондон. Пока неизвестно, последуют ли ноты протеста и так далее на действия российских моряков. Однако власти Британии и Франции привели свои морские силы в состояние боевой готовности, но дальше этого дело не пошло.

По данным британской прессы, «Адмирал Григорович» последние недели находится в районе пролива, осуществляя сопровождение танкеров с российской нефтью. Согласно публикации Sky News, инцидент с яхтой произошел уже после задержания Британией танкера Smyrtos под флагом Камеруна, который якобы входит в «теневой флот» России. А это значит, что после 14 июня.
28 комментариев
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  1. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    -2
    Сегодня, 19:05
    Надо было брать на абордаж вдруг оно помощи просил а сил уже нет!А там а разберутя!Спасти утопающего дело святое!
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 19:46
      Пока что понятно только то, что ничего не понятно. Бритты подняли вертушку. ZZ396 - "СКНДЛ 47" Вертолет Королевского военно-морского флота Wildcat HMA.2 в настоящее время находится над Ла-Маншем на фоне сообщений о том, что российский фрегат ведет огонь по другому судну.
      1. Адрей Звание
        Адрей
        0
        Сегодня, 19:55
        Цитата: ТермиНахТер
        Маншем на фоне сообщений о том, что российский фрегат ведет огонь по другому судну.

        Ого! Это как минимум прикольно, если не сказать, что серьезно.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 20:06
          Однако власти Британии и Франции привели свои морские силы в состояние боевой готовности, но дальше этого дело не пошло.

          Неужели в красные линии можно играть вдвоем!? what
          1. Адрей Звание
            Адрей
            +1
            Сегодня, 20:08
            Цитата: Теренин
            Неужели в красные линии можно играть вдвоем!?

            Нет, ну это на самом деле интересно!
            1. Теренин Звание
              Теренин
              0
              Сегодня, 20:17
              Цитата: Адрей
              Цитата: Теренин
              Неужели в красные линии можно играть вдвоем!?

              Нет, ну это на самом деле интересно!

              Первоначально будет объявлен сбор западного хора с солистами из прибалтики с воем, в стиле Черномырдина: "лучше русских хуже нет!"
        2. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 20:19
          Есть еще одна интересная новость. В Хмельницкой области упал самолет - предварительно МиГ - 29.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    -4
    Сегодня, 19:05
    а где фото яхты??? может там просто селфи хотели сбацать. а может и чего удумали... с них станется.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 19:20
      hi!
      Цитата: Nexcom
      а где фото яхты??? может там просто селфи хотели сбацать.
      Вспомнился "Красный навал". Тогда съёмки были сделаны американцами.
      Как-то сам собой возникает вопрос - а во время атаки нашего судна матросы американского корабля должны находиться на своих местах по боевому расписанию или столпиться у борта, кричать: "Аларм-аларм!!!" и снимать событие на камеру?

      Возможно, эта яхта - чистейшей воды "слабоумие и отвага" на уровне руферов, зацеперов и прочих сбрендивших пациентов моего школьного друга, широко известного в своих кругах врача-психиатра..
      А, возможно, и да - посмотреть, как мы отреагируем.
      А, случись, затопили бы? Королевский флот "навалился бы всей мощью"? Сомнительно мне как-то... Даже при всей нашей доброжелательности и "мыжнетакие" пришлось бы ответить так, как они совсем не ожидают.
    2. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 20:14
      Цитата: Nexcom
      может там просто селфи хотели сбацать.

      Ага. Аглицкая яхта на фоне российского фрегата. Кто на кнопочку давил? laughing
    3. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 20:20
      Цитата: Nexcom
      а где фото яхты??? может там просто селфи хотели сбацать.

      Ща, в процессе западного воя бритты предоставят пару десятков своих яхт изнасилованных в извращенной форме русским фрегатом fellow crying
  3. solar Звание
    solar
    -5
    Сегодня, 19:06
    Из статьи непонятно, какое оружие применялось. То ли штатное корабля, то ли ПМ какой-нибудь.
    1. ettore Звание
      ettore
      +3
      Сегодня, 19:10
      Цитата: solar
      Из статьи непонятно, какое оружие применялось. То ли штатное корабля, то ли ПМ какой-нибудь.

      Не важно, сам факт уже удивляет.
      1. Адрей Звание
        Адрей
        0
        Сегодня, 20:23
        Цитата: ettore
        Не важно, сам факт уже удивляет.

        А для бритов, применение оружия в "проливе", это что-то с чем-то laughing
    2. ettore Звание
      ettore
      +1
      Сегодня, 19:10
      Цитата: solar
      Из статьи непонятно, какое оружие применялось. То ли штатное корабля, то ли ПМ какой-нибудь.

      Не важно, сам факт уже удивляет.
    3. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 20:23
      Цитата: solar
      Из статьи непонятно, какое оружие применялось.

      Царь - бомба! Она же "Кузькина мать!"
  4. Комментарий был удален.
  5. bambr731 Звание
    bambr731
    +3
    Сегодня, 19:10
    О пострадавших не сообщается, яхта тоже не пострадала, но сам факт применения российским военным кораблем оружия в проливе Ла-Манш, который британцы и французы считают «домашним», очень возмутил Лондон.

    Возмутил Лондон - кайф!!!! Не понимают слова объяснили более понятно
  6. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 19:13
    Жаль, не потопили эту яхту.
    1. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 20:17
      Цитата: Дед-дилетант
      Жаль, не потопили эту яхту.

      На каком основании?
      Разве что, для СМИ - "Яхта открыла по нам огонь из 8-ми дюймовых, мы вынуждено ответили. Наши комендоры оказались точнее. wink
  7. Грац Звание
    Грац
    +4
    Сегодня, 19:23
    надо было тормозить яхту, и потом случайно найти там мины или ещё что и потопить посудину, а экипаж арестовать, вот как надо действовать против лимонников
  8. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    +2
    Сегодня, 19:24
    Так есть яхты размерами поболее фрегата. И не один БЭК в них влезет. Ну или просто вынюхать что хотели, сигнатуры какие поближе снять.Так что всё правильно моряки сделали.
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 19:25
    Почему бы не остановить яхту для проверки? Вдруг там кто интересный внутри?
  10. miry_mir Звание
    miry_mir
    +2
    Сегодня, 19:27
    ну под видом яхты мог быть и дрон украинский, поэтому молодцы, что не опозорились, и напомнили всем что есть корабли у России в мировом океане.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 19:51
    Брехня. Название яхты ,район где произошёл инцидент, координаты ? В Баренцбург(Шпицберген) яхты под разными флагами заходят каждый день - нравится им русское гостеприимство. В Баренцбурге сухого закона нет - некоторые уходить не хотят. wassat drinks
    1. Napayz Звание
      Napayz
      0
      Сегодня, 20:09
      ...«Адмирал Григорович» произвел несколько предупредительных выстрелов ...

      Об этом сообщают британские медиа.

      Цитата: tralflot1832
      ...Название яхты ,район где произошёл инцидент, координаты...

      Вопросы направляйте в британские медиа request


      Только что из телевизора сказали (опять же, ссылаясь на бритов), что бы один выстрел, яхта была на расстоянии пятисот метров от (как назвать-то?) места попадания снаряда в воду.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 20:14
      Цитата: tralflot1832
      Брехня. Название яхты ,район где произошёл инцидент, координаты ? В Баренцбург(Шпицберген) яхты под разными флагами заходят каждый день - нравится им русское гостеприимство. В Баренцбурге сухого закона нет - некоторые уходить не хотят. wassat drinks

      В проливе Ла-Манш российский военный фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в сторону британской яхты, которая пыталась к нему приблизиться. Инцидент произошел примерно в 20 морских милях к югу от острова Уайт, то есть за пределами британских территориальных вод. Никто не пострадал, яхта не получила повреждений и продолжила движение.
      1. Адрей Звание
        Адрей
        0
        Сегодня, 20:25
        Цитата: Теренин
        В проливе Ла-Манш российский военный фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в сторону британской яхты, которая пыталась к нему приблизиться.

        Это "хороший" выстрел laughing
  12. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 20:22
    вот что вражеские ВВС пишут:
    Моряки российского военного корабля «Адмирал Григорович» сделали предупредительные выстрелы в сторону зарегистрированной в Великобритании яхты, которая подошла к нему в Ла-Манше, у британского побережья.
    По данным Би-би-си, инцидент произошел около 11:40 во вторник примерно в 20 морских милях (37 км) от острова Уайт, то есть за пределами британских территориальных вод.
    Небольшая яхта, на которой не было мотора, начала приближаться к военному кораблю в условиях тумана. Она отправилась от берегов Великобритании.
    Сначала российский военный корабль при помощи громкоговорителя предупредил, чтобы яхта отошла с его пути, а затем произвел предупредительные выстрелы. Находившиеся на яхте и само судно не пострадали.
    Кому принадлежит судно — не сообщается.
    Британские власти получили сообщения от зарегистрированной в Британии яхты, что российский корабль сделал предупредительные выстрелы с расстояния примерно 500 метров (в применении к морским перевозкам это считается относительно небольшой дистанцией).
    Официальный представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что «расследует сообщения об инциденте в Ла-Манше». Российские чиновники этот инцидент пока не комментировали.

    в общем, истерии, как таковой, нет (пока нет?), что уже радует
    отдельно уточняется, что яхта была предупреждена, голосом - ну, видимо, или глухие на яхте, или пофигисты)
    или провокаторы
    самое интересное - ВВС, якобы, не располагает данными, ни чья это была яхта, ни - кто были люди на ней
    но совершенно определенно пишет, что ни яхта, ни люди не пострадали)
    это как?!)
    в любом случае, очень интересно развитие событий!