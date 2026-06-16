Российский фрегат открыл предупредительный огонь в сторону британской яхты
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Российский фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» произвел несколько предупредительных выстрелов в сторону некой яхты под британским флагом, которая попыталась приблизиться к нему. Об этом сообщают британские медиа.
По данным The Telegraph и Sky News, инцидент с российским фрегатом произошел на днях в проливе Ла-Манш. К кораблю слишком близко подошла яхта под британским флагом. После того как на яхте не отреагировали на словесное предупреждение, было произведено несколько предупредительных выстрелов.
О пострадавших не сообщается, яхта тоже не пострадала, но сам факт применения российским военным кораблем оружия в проливе Ла-Манш, который британцы и французы считают «домашним», очень возмутил Лондон. Пока неизвестно, последуют ли ноты протеста и так далее на действия российских моряков. Однако власти Британии и Франции привели свои морские силы в состояние боевой готовности, но дальше этого дело не пошло.
По данным британской прессы, «Адмирал Григорович» последние недели находится в районе пролива, осуществляя сопровождение танкеров с российской нефтью. Согласно публикации Sky News, инцидент с яхтой произошел уже после задержания Британией танкера Smyrtos под флагом Камеруна, который якобы входит в «теневой флот» России. А это значит, что после 14 июня.
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