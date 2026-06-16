Основной удар на себя: Италия показала безэкипажный лёгкий танк CL2X Hybrid

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Основной удар на себя: Италия показала безэкипажный лёгкий танк CL2X Hybrid

Итальянская компания IDV показала безэкипажную 16-тонную гусеничную бронемашину CL2X Hybrid, которая позиционируется в качестве легкого танка и предназначена для совместных действий с ОБТ, в ходе которых должна принимать основной удар на себя.

Полная масса машины составляет 16 тонн, грузоподъемность до 5 тонн, габариты по длине 6 м (вместе с орудием), по ширине 2,5 м, по высоте 1,8 м (корпуса) и 2,5 м (с башней без учета оптики). Техника оснащена гибридной силовой установкой с тяговой мощностью до 500 кВт и емкостью аккумуляторов до 130 кВт·ч, чего хватает для преодоления 30 км. Дизель-генератор установлен для подзарядки батареи.



Максимальная скорость 70 км/ч, запас хода до 500 км. Дорожный просвет 0,5 м, угол разворота 45°, максимальный подъем 60% (31°), допустимый боковой крен 30% (17°), высота преодолеваемой стенки 0,7 м, ширина рва 2,0 м, глубина брода 1,5 м. Платформа оборудована гидравлическими тормозами и гидропневматической подвеской.

CL2X призвана выступать в роли «ведомого» для ОБТ, обеспечивая им огневую поддержку. Машина оснащена беспилотной башней Leonardo HITFIST 30 UL, вооруженной 30-мм пушкой с боекомплектом более 150 снарядов и 7,62-мм спаренным пулеметом. Возможно использование боеприпасов с программируемым подрывом. Установлены ПУ для дымовых гранат. Предусмотрена возможность размещения ПТУР.

Башня HITFIST 30 UL оснащена полностью цифровой СУО, стабилизированным прицельным комплексом, дневной и ИК камерами и лазерным дальномером. Башня имеет круговое вращение и позволяет размещать оружие с углом возвышения от -10 до +70°, с возможностью увеличения до +85° для противодействия БПЛА.
8 комментариев
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  1. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Вчера, 21:17
    А какая разница с экипажем танк или нет? Лапти сшибут и сожгут, всего и делов то. Или макаронники решили что они самые умные? Я б не сказал...
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Вчера, 22:02
      На танк без экипажа можно такого ежа наварить и не париться что туда фиг залезешь и фиг вылезешь lol
  2. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +3
    Вчера, 21:40
    Для дрона по моему не будет разницы , ОБТ или его ведомый...
    1. Александр 3 Звание
      Александр 3
      +2
      Вчера, 22:18
      По моему, вся наземная техника должна иметь защиту от дронов.Такой защиты почему то не видно.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Вчера, 23:30
        Цитата: Александр 3
        По моему, вся наземная техника должна иметь защиту от дронов.Такой защиты почему то не видно.

        После включения в стратосфере генераторов электромагнитного импульса с термоядерной накачкой дронов не будет, так как не будет никакой радиосвязи. Останется железо и оптика. Кстати, да, именно на этом принципе основан настоящий "Периметр", а не то, что про него пишут.
      2. solar Звание
        solar
        -1
        Сегодня, 00:04
        Он и есть защита от дронов.
        Башня имеет круговое вращение и позволяет размещать оружие с углом возвышения от -10 до +70°, с возможностью увеличения до +85° для противодействия БПЛА.
  3. esoterica Звание
    esoterica
    +2
    Вчера, 22:25
    Тут одного коктейля Молотова хватит
  4. Морозный Репей Звание
    Морозный Репей
    +1
    Сегодня, 00:08
    Весит всего 16 тонн ... да его сожжёт первый же копеечный дрон с примотанной "морковкой" ...
    Нет, что-то здесь не так. Не могут же гордые итальянцы так глупо сливать бюджет.
    Ведь не могут же, правда?