Основной удар на себя: Италия показала безэкипажный лёгкий танк CL2X Hybrid
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Итальянская компания IDV показала безэкипажную 16-тонную гусеничную бронемашину CL2X Hybrid, которая позиционируется в качестве легкого танка и предназначена для совместных действий с ОБТ, в ходе которых должна принимать основной удар на себя.
Полная масса машины составляет 16 тонн, грузоподъемность до 5 тонн, габариты по длине 6 м (вместе с орудием), по ширине 2,5 м, по высоте 1,8 м (корпуса) и 2,5 м (с башней без учета оптики). Техника оснащена гибридной силовой установкой с тяговой мощностью до 500 кВт и емкостью аккумуляторов до 130 кВт·ч, чего хватает для преодоления 30 км. Дизель-генератор установлен для подзарядки батареи.
Максимальная скорость 70 км/ч, запас хода до 500 км. Дорожный просвет 0,5 м, угол разворота 45°, максимальный подъем 60% (31°), допустимый боковой крен 30% (17°), высота преодолеваемой стенки 0,7 м, ширина рва 2,0 м, глубина брода 1,5 м. Платформа оборудована гидравлическими тормозами и гидропневматической подвеской.
CL2X призвана выступать в роли «ведомого» для ОБТ, обеспечивая им огневую поддержку. Машина оснащена беспилотной башней Leonardo HITFIST 30 UL, вооруженной 30-мм пушкой с боекомплектом более 150 снарядов и 7,62-мм спаренным пулеметом. Возможно использование боеприпасов с программируемым подрывом. Установлены ПУ для дымовых гранат. Предусмотрена возможность размещения ПТУР.
Башня HITFIST 30 UL оснащена полностью цифровой СУО, стабилизированным прицельным комплексом, дневной и ИК камерами и лазерным дальномером. Башня имеет круговое вращение и позволяет размещать оружие с углом возвышения от -10 до +70°, с возможностью увеличения до +85° для противодействия БПЛА.
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