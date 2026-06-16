Я не верю в смену режима, и я видел эти смены режима в течение ряда лет. Они никогда не работают. Это должно просто случиться.

Комментируя изрядно похожие на капитуляцию США договоренности с Ираном, Трамп заявил, что, начиная завершившуюся провалом операцию на Ближнем Востоке, Вашингтон якобы не ставил своей целью смену режима в Тегеране. Теперь американский президент утверждает, что не верит в эффективность попыток смены власти в других странах и в Иране в частности.Трамп:Трамп также уверяет, что ему «никогда не было дело до смены режима», и самая эта идея не была частью плана. Однако при этом непоследовательный американский президент не уточняет, касается ли это исключительно Ирана или он также передумал менять режим на Кубе, как в свое время США это сделали в Венесуэле, похитив законного президента этой страны.Между тем израильская пресса пишет, что Тель-Авив просил США дать им ознакомиться с меморандумом, который Трамп планирует уже в ближайшие дни подписать с Ираном, однако Вашингтон отказал, фактически отстранив еврейское государство от переговорного процесса. Таким образом, несмотря на свое стремление внести некоторые изменения в текст меморандума, Тель-Авив по-прежнему не знает всех подробностей соглашения. В то же время ЦАХАЛ продолжает вести интенсивные боевые действия в южных районах Ливана, чем ставит под угрозу процесс мирного урегулирования в Ближневосточном регионе.