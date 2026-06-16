Трамп больше не верит в эффективность попыток смены власти в других странах

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Трамп больше не верит в эффективность попыток смены власти в других странах

Комментируя изрядно похожие на капитуляцию США договоренности с Ираном, Трамп заявил, что, начиная завершившуюся провалом операцию на Ближнем Востоке, Вашингтон якобы не ставил своей целью смену режима в Тегеране. Теперь американский президент утверждает, что не верит в эффективность попыток смены власти в других странах и в Иране в частности.

Трамп:
Я не верю в смену режима, и я видел эти смены режима в течение ряда лет. Они никогда не работают. Это должно просто случиться.

Трамп также уверяет, что ему «никогда не было дело до смены режима», и самая эта идея не была частью плана. Однако при этом непоследовательный американский президент не уточняет, касается ли это исключительно Ирана или он также передумал менять режим на Кубе, как в свое время США это сделали в Венесуэле, похитив законного президента этой страны.



Между тем израильская пресса пишет, что Тель-Авив просил США дать им ознакомиться с меморандумом, который Трамп планирует уже в ближайшие дни подписать с Ираном, однако Вашингтон отказал, фактически отстранив еврейское государство от переговорного процесса. Таким образом, несмотря на свое стремление внести некоторые изменения в текст меморандума, Тель-Авив по-прежнему не знает всех подробностей соглашения. В то же время ЦАХАЛ продолжает вести интенсивные боевые действия в южных районах Ливана, чем ставит под угрозу процесс мирного урегулирования в Ближневосточном регионе.
5 комментариев
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 19:41
    Трамп также уверяет, что ему «никогда не было дело до смены режима»

    Внезапно вспомнилось, как он уже перед вторыми выборами рассказывал, что хватит Америке вести войны по всему миру и хватит менять режимы - надо наводить порядок исключительно внутри Америки.

    Ссыль искать лень, просто помню. Или я что-то путаю?
  2. esoterica Звание
    esoterica
    +1
    Сегодня, 19:45
    Он бы перед войной в Иране спросил бы совета у нашего дедушки - как надо правильно менять правительство.

    К чести Трампа можно сказать, что они хотя бы вынесли всю иранскую верхушку, включая рахбара Хаменеи.
    У нас только красные карандаши и Железный Димон с Песковым-Захаровой.
    1. Mathurin Nankap Звание
      Mathurin Nankap
      0
      Сегодня, 20:21
      Il allait mourir un jour mais lui ne s'est pas caché dans les grottes et eu même l'élégance de désigner son successeur et les successeurs des successeurs de ses adjoints, ça s'appelle la clairvoyance et l'intelligence. Il est parti avec dignité en laissant des directives jusqu'aux successeurs X7. La stratégie mise en œuvre aujourd'hui a été définie par lui et ses conseillers. Il n'était pas obsédé par la peur de mourir. C'était un grand homme qui s'est entouré d'autres grands hommes. Trump devrait envié son aura. Respect au grand homme qu'il fût, mort comme un chef qui n'a pas déserté son poste de combat. Grâce aux leaders comme lui, la Perse a donné une magnifique leçon de résilience et de stratégie au monde. Il mérite son repos. La majorité de son entourage et ceux qui dirigent le CGRI sont des hommes qui savent ce qu'est la guerre pour l'avoir éprouvé face à l'Irak de Saddam, ce qui explique la détermination dont ils font preuves. Encore bravo à eux.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:50
    Мне кажется надо какой-то спам-фильтр для Трампа сделать чтоб то, что он говорил не по делу и что забудет на следующий день, не перепечатывали журналисты
  4. SSR Звание
    SSR
    0
    Сегодня, 20:15
    Это он зенаркомана свергать не собирается.