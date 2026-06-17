Новое оснащение для бригад ЕС: представлена гусеничная платформа A2CS
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Итало-немецкий консорциум Leonardo Rheinmetall Military Vehicles представил на выставке Eurosatory 2026 в Париже гусеничную платформу Army Armored Combat System (A2CS). Она призвана стать основой для нового семейства бронемашин различного функционала, предназначенных для оснащения тяжёлых бригад ЕС.
В этот ряд входят БМП с 30-мм пушкой, средний танк со 120-мм орудием (установленным в боевом модуле Hitfact от Leonardo), самоходный миномёт со 120-мм комплексом NEMO от финской Patria, ЗСУ с 30-мм зенитным модулем Skyranger 30 от Rheinmetall, КШМ, машина МТО, техника для медицинской эвакуации. В западной прессе отмечается по этому поводу:
Основная концепция A2CS состоит в замене разрозненных парков техники европейских армий общей гусеничной конструкцией, способной выполнять основные боевые и вспомогательные функции современной бронетанковой бригады.
Всего для нужд итальянской армии запланировано производство 1050 единиц в 16 различных модификациях. В основе этого обширного семейства бронемашин лежит немецкая гусеничная платформа Lynx KF41 от Rheinmetall, глубоко адаптированная под итальянские цифровые стандарты боевого управления и оснащённая башнями от Leonardo.
В конфигурации тяжёлой БМП, получившей обозначение A2CS Combat, машина вооружена 30-мм автоматической пушкой X-Gun от Leonardo, 7,62-мм спаренным пулемётом, ПУ для ПТУР Spike и 12,7-мм дистанционно управляемой боевой станцией. Экипаж составляют 3 чел., десант до 8 бойцов.
В целом платформа оснащена дизельным двигателем Liebherr на 1140 л. с. (850 кВт), способным развивать скорость по дороге до 70 км/ч. При этом машина имеет высокую проходимость и устойчивость на пересечённой местности, а также характеризуется сниженной вибрацией. Запас хода до 500 км.
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