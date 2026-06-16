Основной гарнизон ВСУ в Константиновке разбит, наши взяли станцию Дмитриевка

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Основной гарнизон ВСУ в Константиновке разбит, наши взяли станцию Дмитриевка

Российские войска продолжают ликвидацию остатков вооружённых отрядов противника в Константиновке. После уничтожения сил врага в одном из огневых мешков наши войск приступили к ликвидации того, что осталось внутри локального «котелка» в центральной части города.

Эта территория в течение последних нескольких недель фактически представляла собой «серую зону», однако в ней оставались несколько групп из состава разбитых бригад ВСУ. Теперь идёт и их ликвидация тоже.



В результате успешных действий российские войска сегодня перевели под полный контроль главный железнодорожный вокзал Константиновки, а также железнодорожную станцию Дмитриевка, находящуюся северо-западнее, но тоже в черте города.



По сути, основной гарнизон врага в Константиновке разбит. Потеря двух железнодорожных станций и основных автомобильных дорог в черте города лишают противника возможности маневрировать. Оставшиеся под контролем ВСУ кварталы в северо-западной части города постепенно переходят в разряд «серой зоны», что свидетельствует о дальнейшем продвижении армии России в этом достаточно крупном городе Донбасса.
4 комментария
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +7
    Сегодня, 19:59
    После уничтожения сил врага в одном из огневых мешков наши войск приступили к ликвидации того, что осталось внутри локального «котелка» в центральной части города.


    Время сдачи в плен прошло. Еще вчера туда сбрасывали листовки и вещали по громкой связи. Сегодня время уговоров кончилось.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 20:10
    Пока штурмовые группы добивают блокированный гарнизон в Константиновке, рушится и тыл противника. Соседняя Дружковка, ещё недавно глубокий тыл, на глазах превращается в прифронтовой город, констатируют украинские журналисты.

    «20 км для них уже не препятствие», - делают они феноменальное открытие. Их же кадры: над городом столбы дыма, выгоревшие коробки боевых машин, дороги, затянутые рваными антидроновыми сетями. Сети эти, как честно говорит их же боец, «не всегда спасают» — наши «птички» достают.

    Волонтеры силой вывозят сопротивляющихся стариков, которые не хотят уезжать. При этом в сюжете о скором падении Константиновки прямо не говорится, но каждый кадр об этом кричит. И как бы намекает, что Дружковка будет следующей. Та самая Дружковка, на площади которой в марте селфился Зеленский.

    Это и есть цена падения Константиновки. Она была южной опорой всей Славянско‑Краматорской агломерации. Опору выбили — и посыпалось дальше. Дружковку уже берут в клещи с юга и юго‑востока.
    (с)
  3. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 20:16
    Радует продвижение. Не так много уже осталось, чтобы окончательно город взять.
    Как не цепляется враг, а нет у него сил, чтобы наших остановить.
  4. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 20:24
    А ведь совсем недавно Сыр приезжал в Константиновку, одобрямс говорил, нагнал ещё племенного поголовья и улетел, не обещая вернуться.
    Юстасу. Информация к размышлению.