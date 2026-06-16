Украинские ресурсы сообщают о падении истребителя ВС ВСУ в Хмельницкой области
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В Хмельницкой области Украины упал самолет, об этом сообщают местные ресурсы. Предварительно, речь идет об истребителе Воздушных сил ВСУ, участвовавшем в неких военных учениях. Картинка к новости иллюстрационная.
Сегодня областная военная администрация Хмельницкой области предупредила о запланированных военных учениях, которые пройдут на территории региона. Как подчеркнули в администрации, с 11:00 до 17:00 «может быть шумно». Что за учения и кто в них участвовал, подробностей нет, но появилась информация, что на границе Шепетовского и Полонского районов упал некий самолет, вероятней всего из состава украинских ВВС, потому что другие сейчас и не летают.
Как рассказывают очевидцы, боевой самолет пролетел над Шепетовским районом и потом сразу же раздался взрыв. Кадры с обломками самолета в районе села Москалевка и поднимающимся над воронкой дымом показывают хмельницкие паблики, но сняты они издалека и определить тип самолета даже примерно невозможно. Однако, по предварительной информации, это мог быть советский истребитель МиГ-29.
В общем, сейчас ситуация такая: факт падения украинского самолета подтвержден, но неизвестно, что стало причиной падения и выжили ли пилоты. Ну и что это был за самолет.
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