Отказ от HIMARS: Франция закупает РСЗО Thundart

4 147 11
Отказ от HIMARS: Франция закупает РСЗО Thundart

Основной реактивной артиллерии французской армии являлись американские РСЗО M270 MLRS. Изначально войска располагали 57 ПУ. После подписания конвенции о запрете кассетных боеприпасов в 2008 году Париж решил не модернизировать весь парк, а усовершенствовать до нового собственного стандарта LRU всего 13 установок, которые получили возможность применять 227-мм ракеты M31 с GPS-наведением. Остальные машины списали или отправили на базы хранения.

В период с 2022 по 2024 год Франция в рамках военной помощи передала ВСУ 4 установки LRU, в результате чего у армии осталось всего 9 машин. Все они сосредоточены в составе 1-го артполка. По этому поводу в командовании отмечали:



Этих систем критически мало для современных масштабов боевых действий.

К тому же к 2027 году оставшиеся 9 установок LRU исчерпают свой физический ресурс. В связи с этим Франция в 2023 году запустила программу по их замене, причём на собственную дальнобойную систему. На проходящей сейчас в Париже оборонной выставке победителем конкурса был объявлен проект Thundart от консорциума Safran и MBDA. Минобороны планирует закупить до 26 новых ПУ к 2030 году и до 52 к 2035 году. Тем самым Франция отказалась от предложения американского концерна Lockheed Martin, который обещал поставить M142 HIMARS армии всего через 18 месяцев после подписания контракта.



В апреле 2026 года MBDA, комментируя первые испытания своей ракеты Thundart (всё ещё находящейся в разработке), заявила, что она продемонстрировала «надёжность и характеристики, превосходящие ожидания». Ракета, имеющая дальность до 150 км (вместо 70 км у M31), снаряжена БЧ массой 100 кг (90 кг у M31). Она оснащена двигательной установкой от компании Roxel и модулем наведения AASM от Safran (обе – французские).



Этот боеприпас будет использоваться в паре с грузовой платформой Scania France 8х8, способной перевозить 8 ракет и передвигаться по дорогам со скоростью до 80 км/ч с запасом хода до 600 км, что позволит быстро развёртывать ПУ и оперативно менять позицию.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +1
    Вчера, 21:54
    Ставка на собственные возможности , раз заокеанский друг оказался не слишком надёжным и договороспособным?
    Хотя при следующей администрации США возможно всё изменится.
  2. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Вчера, 22:32
    до 26 новых ПУ к 2030 году и до 52 к 2035 году

    Thundart, если с английского перевести- Раскат Грома.
    Или проще- Гроза.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 22:41
    Таки васаби с ними с этими французами с их отказом от ХИМАРС ,меня больше не даёт покоя вопрос -отчего французы лягушек-квакушек стали поедать? . . . request
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +4
      Вчера, 22:56
      Цитата: андрей мартов
      отчего французы лягушек-квакушек стали поедать? . . . request

      Белок. Животный белок. Только и всего.
      Если нет животного белка в виде крупных животных, то и мелкие пойдут. Кстати да, Хомо якобы Сапиенс- самое самое всеядное животное. Плюс-минус медведи подтягиваются, но они дикие и кулинарию не изобрели. Вернее ферментируют мясо, но делают это некрасиво.
      Кстати да, "День гнева" очень советую всем посмотреть и прочитать.
    2. ANB Звание
      ANB
      +5
      Вчера, 23:26
      . отчего французы лягушек-квакушек стали поедать

      Изначально - от бедности. Так же как устриц, буйабес, мидий, луковый суп и так далее.
      Приличную еду феодалы съедали.
      А теперь это все деликатесы.
      Кстати, лягушачьи лапы - это вкусно, если правильно приготовить.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +2
        Вчера, 23:47
        Цитата: ANB
        Кстати, лягушачьи лапы - это вкусно

        Именно поэтому, лягушачьи лапы- это для феодалов, а всю остальную лягушку съедали французские крестьяне.
        Кстати да, насколько я знаю, кожа даже простых болотных или озерных лягушек ядовита. Варить лягушек с кожей нельзя. Наверное, сказка про Царевну-лягушку примерно из той же оперы- надо снять шкурку, а только потом употреблять.
        1. ANB Звание
          ANB
          +1
          Сегодня, 00:29
          . надо снять шкурку, а только потом употреблять

          Всё верно. Снимаешь шкурку с лапок и жаришь. Можно прямо на костре.
        2. ANB Звание
          ANB
          +1
          Сегодня, 00:32
          Один минус. У обычных лягушек лапы мелкие. И чтобы наесться их надо много. Столько не поймать.
          Покупал крупные фермерские - не то пальто. Жесткие. Или я не угадал с рецептом.
          1. михаилл Звание
            михаилл
            0
            Сегодня, 01:45
            Цитата: ANB
            Покупал крупные фермерские - не то пальто. Жесткие. Или я не угадал с рецептом.

            Скорее всего купили лапы выбраковки маточного стада. Лягушку производительницу больше 2-х лет не держат, максимум 3-ри. Качество икры снижается, а лапы становятся жесткими, но большими.
            Вот тут-то покупателей обманывают брендом "Фермерские".
            Фермерские, не значит- хорошие. Я в сельском хозяйстве всю жизнь проработал и навозца нюхнул.
          2. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 01:50
            Вьетнамцы в Чечне съели всех лягушек, змей и собак, после чего их оттуда выперли!)))
  4. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 00:14
    Была еще РСЗО Foudre-аналог Химарса.
    https://topwar.ru/264525-francija-razrabotala-novuju-rszo-foudre.html