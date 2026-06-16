Действия фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манше признаны законными
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Российское Минобороны подтвердило инцидент с участием фрегата «Адмирал Григорович» и яхты под британским флагом, произошедший в проливе Ла-Манш. Об этом говорится в заявлении военного ведомства.
Согласно предоставленным данным, инцидент произошел сегодня, 16 июня, в 12:45. Экипаж российского фрегата обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под британским флагом, следовавшую опасным курсом на сближение с кораблем. Попытки нашего фрегата выйти на связь на международном канале не увенчались успехом, яхта продолжала идти на сближение, не меняя курса.
Затем экипаж российского фрегата подал звуковые сигналы и осуществил пуск сигнальных ракет. Яхта опять не отреагировала и не изменила курс. При сокращении дистанции до 150 метров было принято решение произвести предупредительную стрельбу по курсу британской яхты из стрелкового оружия. После нескольких выстрелов британцы резко поменяли курс и начали удаляться от российского фрегата.
Как подчеркнули в военном ведомстве, экипаж фрегата действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства, предотвратив инцидент.
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