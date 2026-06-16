Действия фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манше признаны законными

7 972 38
Действия фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манше признаны законными

Российское Минобороны подтвердило инцидент с участием фрегата «Адмирал Григорович» и яхты под британским флагом, произошедший в проливе Ла-Манш. Об этом говорится в заявлении военного ведомства.

Согласно предоставленным данным, инцидент произошел сегодня, 16 июня, в 12:45. Экипаж российского фрегата обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под британским флагом, следовавшую опасным курсом на сближение с кораблем. Попытки нашего фрегата выйти на связь на международном канале не увенчались успехом, яхта продолжала идти на сближение, не меняя курса.



Затем экипаж российского фрегата подал звуковые сигналы и осуществил пуск сигнальных ракет. Яхта опять не отреагировала и не изменила курс. При сокращении дистанции до 150 метров было принято решение произвести предупредительную стрельбу по курсу британской яхты из стрелкового оружия. После нескольких выстрелов британцы резко поменяли курс и начали удаляться от российского фрегата.

Как подчеркнули в военном ведомстве, экипаж фрегата действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства, предотвратив инцидент.
38 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. vadson Звание
    vadson
    +6
    Вчера, 20:49
    либо обдолбанные либо бессмертных корчили из себя
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +14
      Вчера, 21:05
      Англичане мастера провокаций, им удалось организовать 2 мировые войны и обе против России.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +9
        Вчера, 21:16
        Как будто оправдываются.
        Надо не заявлять, что "экипаж действовал по правилам", а сказать "за решительные действия экипаж премирован в размере месячного оклада".
        1. topol717 Звание
          topol717
          -5
          Вчера, 21:21
          Цитата: Shurik70
          "за решительные действия экипаж премирован в размере месячного оклада".
          Лучше наказать за то что так и не смогли попасть по яхте.
          1. Shurik70 Звание
            Shurik70
            +7
            Вчера, 21:32
            Всё они верно сделали. Как часовому положено.
            Сначала "Стой, кто идёт".
            Не остановился - предупредительный выстрел.
            Не понял - стрелять на поражение.
            Тут дошли до предупредительного выстрела.
            1. ettore Звание
              ettore
              +1
              Вчера, 21:55
              Цитата: Shurik70
              Сначала "Стой, кто идёт".
              Не остановился - предупредительный выстрел.
              Не понял - стрелять на поражение.
              Тут дошли до предупредительного выстрела

              Лучше сначала выстелить, перезарядить, снова выстрелить, перезарядить и только потом говорить -"Стой, кто идёт".
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                +1
                Вчера, 22:15
                Цитата: ettore
                Лучше сначала выстелить, перезарядить, снова выстрелить

                И получить восемь лет за предумышленное убийство, после того, как судебно-медицинская экспертиза определит, что смертельная пуля была первой.
                1. guest Звание
                  guest
                  0
                  Вчера, 23:57
                  Цитата: nik-mazur
                  после того, как судебно-медицинская экспертиза определит, что смертельная пуля была первой

                  А кто эту экспертизу проводить будет? После нападения этих (нецензурная лексика) на наш танкер, знаю сейчас напишете не наш он был, любое применение силы против этих пиратов было бы оправданным.
                  1. nik-mazur Звание
                    nik-mazur
                    0
                    Сегодня, 02:03
                    Цитата: guest
                    А кто эту экспертизу проводить будет

                    Обычно этим судмедэксперты занимаются в рамках следственных мероприятий. Или вы думаете, что можно наделать трупов, которые никому не интересны?
      2. Сергей Жихарев Звание
        Сергей Жихарев
        0
        Вчера, 22:43
        А чего только 2 мировые войны, вы бы сразу монголо-татар и печенегов бы добавили
      3. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 02:10
        Поражает текст новости, 150 метров...
        При Союзе ее бы снесли и ещё кому нибудь добавили, а тут, видимо, Лавров рулил Григоровичем...
    2. ВАМ Звание
      ВАМ
      +7
      Вчера, 21:09
      Я думаю задумывалась провокация, если бы было столкновение даже небольшое В самый последний момент развернулись и царапнули бортом о борт. То подняли бы шум о не соблюдении Россией правил судоходства и Ла-Манш для них закрыть. А так повоняют конечно, но следов нет, пули утонули. Никто не пострадал, инцидент исчерпан, провокация не удалась. Не первая и не последняя.
      1. ростов-папа Звание
        ростов-папа
        0
        Вчера, 22:15
        всё правильно сделал экипаж , вед это англичане , яхта запросто могла быть дроном камикадзе
    3. ser-pov Звание
      ser-pov
      +1
      Вчера, 23:24
      Да нет. Су.ки использовали яхту как провокацию. Всё старо как мир. Что только добиваются? Трампампама благословение на войну с Россией пока g7 идёт? Смешно. Он благословит. Только дохнут будут еврод.ебилы.
    4. ser-pov Звание
      ser-pov
      0
      Вчера, 23:28
      Действия фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манше признаны законными

      Для нас они все законные. А мнение евро.гее.в ни какого для нас значения не имеет...
    5. vfwfr Звание
      vfwfr
      0
      Вчера, 23:52
      Может и спали...)
      ((екст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.))
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +7
    Вчера, 20:50
    ну вот, я ж говорил - бритосы чего то удумали.
    зы зря наши из стрелковки пальнули. надо было из чего посерьёзнее - тогда бы бритты не просто отвернули, а ещё бы и руками подгребали чтобы ход увеличить.
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +8
    Вчера, 20:52
    Как подчеркнули в военном ведомстве, экипаж фрегата действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства, предотвратив инцидент.
    В нашем, заметьте, военном ведомстве.
    Чувствую, как западные ведомства и СМИ со свистом набирают воздуху в лёгкие для визга о том, что мы практически чуть не начали Третью мировую войну.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +6
      Вчера, 20:59
      На таких кораблях все разговоры и действия фиксируются .
      Значит есть доказательства . Смогут ли убедить этим британцев , это конечно интересный вопрос .
      А на яхте возможно памперс понадобился . И не один . На каждого члена экипажа .
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Вчера, 21:09
        Цитата: Кузнец 55
        Смогут ли убедить этим британцев , это конечно интересный вопрос .

        Вангую, что не смогут.
        Это ж когда дело касается "злых русских" - тогда и "хайли-лайкли" доказательство.
        А в этом случае - в прямой видимости берега всё произойдёт, всю британскую армию на берегу выстроить, все 75 тысяч - и то никто ничего не увидит и не услышит. "Врождённая беспочвенная неоправданная агрессия русских". Хайли-лайкли.
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +13
    Вчера, 20:57
    Я не специалист по судоходству, но "дистанция до 150 метров" при сближении судов, это критически мало.
    Думаю, надо было пораньше этих чокнутых пугануть, и не стрелковкой, а артиллерией, так, чтобы даже их внуки от русских кораблей шарахались.
    1. Адрей Звание
      Адрей
      +2
      Вчера, 21:13
      Цитата: Fachmann
      Я не специалист по судоходству, но "дистанция до 150 метров" при сближении судов, это критически мало.

      Это почти как абордаж.
      Цитата: Fachmann
      Думаю, надо было пораньше этих чокнутых пугануть, и не стрелковкой, а артиллерией

      Значит все-таки "стрелковка" recourse. А в прошлой заметке звучало почти как "артогонь". А жаль...
  5. К-50 Звание
    К-50
    +6
    Вчера, 20:58
    Англичанка гадит, она всегда гадит. Иногда под себя. what laughing
  6. isv000 Звание
    isv000
    +5
    Вчера, 21:02
    Опять двадцать пять! Мы соблюдаем законодательство... Инцидент произошел в 150 метрах, сигналы поданы, идут на столкновение? Вывод прост - либо на яхте экипаж обдолбан либо захвачен, поражен и т. п. Винтокрыл на взлёт и высадить досмотровую группу, яхту к борту примотать,команду на выяснение на борт корабля. Ибо не фиг ухи переедать! am
    1. Юра Звание
      Юра
      +2
      Вчера, 22:05
      Цитата: isv000
      команду на выяснение на борт корабля
      Маловто будет, команду подвесить над водой, как приманку для акул, когда акулы бросаются на них приподымать и снова вниз, это повторить раз 10 каждому потом отпустить, пусть штаны полощут на своей яхте.
  7. ssz Звание
    ssz
    +1
    Вчера, 21:31
    Это бриты обосрались из очереди из калаша?
  8. WBond Звание
    WBond
    0
    Вчера, 21:33
    ...жаль не попали в цель
  9. PN Звание
    PN
    +2
    Вчера, 21:33
    А можно было их по тихому под килем пропустить?
  10. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Вчера, 21:37
    Надо было сначало потопить,а потом разбираться и по результату выразить озабоченность wassat
  11. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Вчера, 22:33
    молодец григорович, наводит шороху в ламанше, сегодня вроде вспоминал этот пролив... там еще темза где-то рядом smile
    1. Роман 11 Звание
      Роман 11
      +1
      Вчера, 22:39
      и да, видно уже григорович как свой в проливе, видать они там будут сменяться фрегаты наши... англосаксам это не нравиться, поэтому в следующий раз можно по ватерлинии стрельнуть, ну так, от скуки feel
  12. Александр_K Звание
    Александр_K
    -3
    Вчера, 22:35
    Действия фрегата признаны законными

    Кем признаны? Когда признаны? Каковы юридические последствия? Насколько законность действий нашего фрегата коррелирует с захватом президента Венесуэлы, арестом танкеров или ракетным обстрелом, геноцидом в Газе? Когда юридически озабоченные ответственные люди у нас поймут недееспособность всех международных законов? Вопросы, вопросы, вопросы без ответов. Хоть к Виктории Боне обращайся, по крайней мере на ее инстаграмм Правительство РФ подписано. Правда все равно ничего не сделали что Боня озвучила, но хоть услышали. А наши вопросы и возмущения - тем более проигнорируют. Сюрреализм какой-то.
  13. Александр_K Звание
    Александр_K
    -2
    Вчера, 23:12
    Если уж наши правители так сильно хотят восстановить международное право, то это надо начинать в рамках ШОС или БРИКС. Создается экспертный орган (не консультативный!) по оценке текущих политических событий. А чтобы не было как в 2014, когда практически весь мир осудил нас за агрессию в Крыму, за каждое решение эксперты несут ответственность, ну и обоснование, например, почему данное действие является/не является агрессией, кто и какие международные законы нарушил. Ввести шкалу тяжестей преступлений, или рейтинга государств. Переодически проводить аудит решений, и те кто постоянно врет или ошибается - исключать. Дальше можно еще развить, но для начала хотя бы это сделать. Вот это будет стОящая работа нашего МИДа, а не мешок озобоченностей, просьб и предупреждений.
  14. vfwfr Звание
    vfwfr
    0
    Вчера, 23:55
    А яхта то какая... с размером несколько шлюпок или рыболовецкого таулера или для миллиардера?
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 00:23
      Размером с одну шлюпку. 12 метров длины.
  15. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 00:22
    Та самая яхта Bright Future.
  16. Andrey Petrov Звание
    Andrey Petrov
    -3
    Сегодня, 00:49
    Тока с парусной яхтой умеем воевать? А вот когда наш танкер захватывают , то там что???
  17. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 01:00
    Я бы не удивился если после предупредительных выстрелов яхта бы затонула. Бриты - мастера провакаций