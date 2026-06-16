ВС РФ освободили Пискуновку, выйдя к Славянско-Краматорской агломерации

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ВС РФ освободили Пискуновку, выйдя к Славянско-Краматорской агломерации

Вооружённые силы России продолжают продвигаться на ряде участков фронта. Среди этих участков – север Донецкой Народной Республики.

Сегодня в результате успешного продвижения подразделений ВС РФ вдоль южного берега реки Северский Донец было освобождено село Пискуновка.



Вследствие освобождения указанного населённого пункта армия России подошла на расстояние около 4 км к городу Николаевка, который входит в Славянско-Краматорскую агломерацию. От передовых позиций ВС РФ в районе Пискуновки до окраины Славянска порядка 8 км.



Это кратчайшее расстояние, на которое к Славянску с востока когда-либо подходили Вооружённые силы России с начала специальной военной операции.

Напомним, что чуть ранее наши войска освободили другой населённый пункт ДНР. Это село Новый Донбасс в районе города Доброполье на западе республики.

Продвижение в районе Пискуновки с фактическим приближением вплотную к упомянутой агломерации снижает возможности ВСУ по перегруппировке и ротации, что, безусловно, создаёт дополнительные условия для развития успеха российской армией.
15 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +10
    Вчера, 22:09
    Надеюсь скоро доберёмся и до канала Северский Донец-Донбас и откроем воду Донецку
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +2
      Сегодня, 01:14
      Конечно! Время уговаривать чубатых тварей прошло. Пора уничтожать.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 02:07
      Надеюсь к зиме к Славянску подойдём.
  2. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +2
    Вчера, 22:28
    Работайте, братья! Удачи вам, и да пребудет с вами Бог!
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +3
      Вчера, 23:16
      Всё верно! Понятие "сострадание" у чубатой мерзопакости отсутствует. Уничтожать без всякой жалости. Если мы это безобразие не уничтожим, они уничтожат нас. Смерть фашистам!
  3. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +3
    Вчера, 22:38
    Неудивительно, что американцы вдруг задумались о переговорах.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +2
      Вчера, 23:17
      Не верь хитрожуликам......
      1. guest Звание
        guest
        +2
        Сегодня, 00:09
        Цитата: th.kuzmichev
        Не верь хитрожуликам......

        Если запад заговорил о переговорах, то точно хочет обмануть.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 02:03
      Николаевку оборонял Моторола, и делал это очень грамотно! После падения Николаевки, Стрелков вывел подразделения в Донецк. Причем вышли практически без потерь, так мы уходили из Славянска...
      Сейчас должны все вернуть...
  4. Kamarada Звание
    Kamarada
    -1
    Вчера, 22:48
    Слава Русскому солдату !!!! . Но..... вот возьмёт воин Славянск , и....? Ну что бандера сдатся? Или ы перестанут поставлять разведданые ? Или еврогеи не будут поставлять оружие и деньги? Или англичанка перестанет наводить террор? Вообщем или Путин начнёт по настоящему давать дров западу . Или неровён час его сдадут его же абрамовичи . На носу 17 год . Ну не настолько же ОН глуп ?
    1. poquello Звание
      poquello
      +2
      Вчера, 23:11
      Цитата: Kamarada
      вот возьмёт воин Славянск , и....? Ну что бандера сдатся? Или ы перестанут поставлять разведданые ? Или еврогеи не будут поставлять оружие и деньги? Или англичанка перестанет наводить террор? Вообщем или Путин начнёт по настоящему давать дров западу . Или неровён час его сдадут его же абрамовичи .

      чет ваши мысли прям как укропские надежды, первая у них - власть в России поменять, вторая - втянуть НАТО в полномасштабную войну
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        -2
        Сегодня, 02:05
        А что есть у них другие сценарии?
        И что интересно, башни играют в шахматы сами против себя...
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +2
      Вчера, 23:21
      Уничтожение хохлопакости это только начало, основная война с евромразью ещё впереди.
    3. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 02:09
      Цитата: Kamarada
      На носу 17 год

      Февраль или сразу Октябрь?
  5. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Вчера, 23:39
    Ребята, если вы думаете пристыдить чубатую шпану тем, что они вылаливаут мясо на улице, вы главного не понимаете. Шпана этого не стыдится, шпана этим гордится.