G7 согласовала новые поставки оружия Украине и санкции против России

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G7 согласовала новые поставки оружия Украине и санкции против России

Лидеры стран так называемой «Большой семерки» на прошедшем во французском Эвиан-ле-Бене саммите согласовали очередной пакет санкций против России и новые поставки оружия и техники Украине. Итоговое заявление опубликовано на сайте Европейского совета.

Страны G7 обязались усилить давление на российскую экономику, особо выделив ограничения в нефтегазовом секторе. В документе отмечается, что для введения дополнительных мер «настал подходящий момент» в связи с достигнутым при участии президента США Дональда Трампа соглашением об открытии Ормузского пролива. То есть, речь идёт в первую очередь о возврате полного пакета санкций против российской нефти, послабление на которые вводила администрация Трампа на фоне собственной войны с Ираном.



Участники встречи подтвердили «неизменную поддержку Украины» и договорились нарастить поставки современных комплексов противовоздушной обороны, дополнительных зенитных систем, ракет-перехватчиков, а также вооружений дальнего радиуса действия. Например, речь идёт об оказании помощи Киеву для создания ракет «Нептун-2».

В ходе дискуссий лидеры G7 признали наличие «новой динамики» на поле боя и подчеркнули успехи, достигнутые Украиной в последние месяцы. Какие именно у Украины успехи на поле боя, конкретно не сказал никто, разве что, кроме приглашённого на саммит Зеленского...

В ходе встречи обсуждались также ограничения в банковском и военном секторах. Кроме того, G7 пообещала рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий для увеличения объёмов производства военной продукции на её территории.

Как видно, Запад не намерен останавливаться в войне против России - с маниакальной сосредоточенностью на военной и финансовой поддержке киевского режима любой ценой. Сменяются президенты и премьеры, но в целом на настрой той же G7 против РФ это никоим образом не влияет.
7 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 06:06
    А главное и денежки безвозмездно дадут и железо,и спецов подкинут,и заводы по производству оружия всех сортов откроют и расширят,а самое неприятное не боятся уже ничего,что хотят то и творят.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 06:19
      А кто у нас думает, что запад "остановится", хотелось бы узнать фамилии. Большому бизнесу вовсе не плохо, банки тоже не в накладе, ну а народ потерпит.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 06:25
        marchcat hi ,есть скажем так "партия" людей и СМИ которые без устали пишут что Запад устал от проекта Украина,что это дааавно чемодан без ручки,что Е.С. вот -вот разориться и по миру пойдет,что там в их "райском саду" все не сегодня так завтра передерутся из за Киева.
  2. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +4
    Сегодня, 06:15
    Как видно, Запад не намерен останавливаться в войне против России - с маниакальной сосредоточенностью на военной и финансовой поддержке киевского режима любой ценой. Сменяются президенты и премьеры, но в целом на настрой той же G7 против РФ это никоим образом не влияет.


    Зачем же Западу останавливаться, если он 5-ый год наносит ущерб России, не неся никаких потерь?
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 06:16
    Пилювать мы хотели на их санкции. У нас Набиулина с Силуановым есть. А их решения влияют на снижение экономики России гораздо эффективнее, чем все западные и американские санкции вместе взятые.
  4. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    +2
    Сегодня, 06:17
    Цитата: Ропот 55
    не боятся уже ничего,что хотят то и творят.

    Для этого нужно продемонстрировать что-то исключительное, чтобы они примерили такие последствия на себе. К этому всё идёт. Нужно выходить из-за 'флажков", иначе нас раздолбят постепенно, на что они и рассчитывают. Если драка неизбежна....
    1. Владимир60 Звание
      Владимир60
      0
      Сегодня, 06:56
      Гордо выйти на трибуну и прожевать соплю из серии "давайте жить дружно" ! am