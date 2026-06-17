G7 согласовала новые поставки оружия Украине и санкции против России
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Лидеры стран так называемой «Большой семерки» на прошедшем во французском Эвиан-ле-Бене саммите согласовали очередной пакет санкций против России и новые поставки оружия и техники Украине. Итоговое заявление опубликовано на сайте Европейского совета.
Страны G7 обязались усилить давление на российскую экономику, особо выделив ограничения в нефтегазовом секторе. В документе отмечается, что для введения дополнительных мер «настал подходящий момент» в связи с достигнутым при участии президента США Дональда Трампа соглашением об открытии Ормузского пролива. То есть, речь идёт в первую очередь о возврате полного пакета санкций против российской нефти, послабление на которые вводила администрация Трампа на фоне собственной войны с Ираном.
Участники встречи подтвердили «неизменную поддержку Украины» и договорились нарастить поставки современных комплексов противовоздушной обороны, дополнительных зенитных систем, ракет-перехватчиков, а также вооружений дальнего радиуса действия. Например, речь идёт об оказании помощи Киеву для создания ракет «Нептун-2».
В ходе дискуссий лидеры G7 признали наличие «новой динамики» на поле боя и подчеркнули успехи, достигнутые Украиной в последние месяцы. Какие именно у Украины успехи на поле боя, конкретно не сказал никто, разве что, кроме приглашённого на саммит Зеленского...
В ходе встречи обсуждались также ограничения в банковском и военном секторах. Кроме того, G7 пообещала рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий для увеличения объёмов производства военной продукции на её территории.
Как видно, Запад не намерен останавливаться в войне против России - с маниакальной сосредоточенностью на военной и финансовой поддержке киевского режима любой ценой. Сменяются президенты и премьеры, но в целом на настрой той же G7 против РФ это никоим образом не влияет.
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