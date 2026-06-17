Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю фронтового бомбардировщика Су-24М

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Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю фронтового бомбардировщика Су-24М

Воздушные силы Украины официально подтвердили потерю боевого самолета при крушении в Хмельницкой области. Согласно заявлению пресс-службы ВС ВСУ, в районе села Москалевка упал фронтовой бомбардировщик Су-24М, а не МиГ-29, как предполагалось ранее.

Согласно опубликованным данным, самолет выполнял какую-то задачу в районе Хмельницкой области, скорей всего, участвовал в ранее анонсированных учениях. Примерно в 19:00 связь с экипажем бомбардировщика прервалась, а через некоторое время появились сообщения о падении «боевого самолета» у села Москалевка на границе Шепетовского и Полонского районов.



Бомбардировщик Су-24М входил в состав 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко, экипаж катапультироваться не успел.

Около 19:00 16 июня 2026 года произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины. Экипаж Су-24М — пилот и штурман — выполнял задание в Хмельницкой области. К сожалению, оба пилота погибли.

Причина падения фронтового бомбардировщика не установлена, пока нет информации даже о предварительной версии. Официально сообщается, что начато расследование.

Фронтовые бомбардировщики Су-24М используются в ВВС Украины как носители крылатых ракет Storm Shadow.
7 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 06:09
    Туда ему и дорога.
    Краткость и всё такое.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 06:29
    ну и прекрасно - ещё одним носителем Storm Shadow стало меньше. во good !
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 06:31
      Nexcom hi ,новость прекрасная еслиб знать сколько вообще этих носителей осталось .
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 06:34
        Александр hi , да вот не думаю что их так много осталось на крыле у какелов.

        зы как пишут вражеские источники - около 15 штук у них осталось. значит сейчас уже - 14.
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 06:40
        Вот такой расклад нарыл по их ВВС.... Не так чтобы и очень то много у них литаков. Если буржуины не врут, конечно. Вот то что им 85 штук F16 привезут как следует из таблицы - это печаль.... А советская авиатехника у них уже на исходе.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 06:53
          Nexcom,в том то и дело что если эти самки собаки из Е.С. не обманут то самолёты у ВСУ появятся в немалых количествах и их модернизировать не надо,а там эти три "паровоза" на перегонки спешат разработать-обкатать и наладить производство бомб с УМПК и прочих ракет всех сортов.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 06:58
            да, если привезут то около сотни Ф16+Миражи будут все вместе. и всё вместе сотня Миг-29+Су27+Су-25+Су-24. Итого примерно 200 литаков всего нарисовывается. Не мало это, увы.