Атаки дронов на Брянскую область, удары по Новороссийску - новая активность ВСУ
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Чуть больше месяца назад вступивший в должность врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук теперь, как и его предшественник Александр Богомаз, вынужден систематически публиковать сводки об ударах врага по территории региона.
Врио главы региона сообщает об ударах противника с применением дронов по сёлам Кветунь Трубчевского и Чуровичи Климовского районов области.
В Кветуни ВСУ удали по автомобилю скорой медпомощи, выдвинувшемуся на вызов. В результате этой атаки ранения получили три человека: фельдшер, медсестра и водитель. Все проходят лечение.
Врио губернатора Брянской области:
В селе Чуровичи Климовского района ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущийся гражданский автомобиль. Ранены водитель и пассажирка. Они доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь.
Продолжились и атаки на Москву. Сообщается, что противник продолжает попытки атаковать объекты энергетики.
По данным мэра российской столицы Сергея Собянина, за ночь на подлёте к Москве сбиты 12 беспилотников. О том, сколько не сбито и какой в целом был причинён ущерб, на данный момент не сообщается.
В очередной раз БПЛА противника были нацелены на Новороссийск. Сообщается о нескольких взрывах, работе ПВО.
Временные ограничения в течение ночи вводились в ряде аэропортов России, в том числе в аэропортах Ярославля, Калуги, Сочи, Краснодара и Геленджика.
Напомним, что глава киевского режима в этот момент спокойно колесит по Европе, участвуя в саммите G7.
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