Атаки дронов на Брянскую область, удары по Новороссийску - новая активность ВСУ

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Атаки дронов на Брянскую область, удары по Новороссийску - новая активность ВСУ

Чуть больше месяца назад вступивший в должность врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук теперь, как и его предшественник Александр Богомаз, вынужден систематически публиковать сводки об ударах врага по территории региона.

Врио главы региона сообщает об ударах противника с применением дронов по сёлам Кветунь Трубчевского и Чуровичи Климовского районов области.



В Кветуни ВСУ удали по автомобилю скорой медпомощи, выдвинувшемуся на вызов. В результате этой атаки ранения получили три человека: фельдшер, медсестра и водитель. Все проходят лечение.

Врио губернатора Брянской области:

В селе Чуровичи Климовского района ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущийся гражданский автомобиль. Ранены водитель и пассажирка. Они доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь.

Продолжились и атаки на Москву. Сообщается, что противник продолжает попытки атаковать объекты энергетики.

По данным мэра российской столицы Сергея Собянина, за ночь на подлёте к Москве сбиты 12 беспилотников. О том, сколько не сбито и какой в целом был причинён ущерб, на данный момент не сообщается.

В очередной раз БПЛА противника были нацелены на Новороссийск. Сообщается о нескольких взрывах, работе ПВО.

Временные ограничения в течение ночи вводились в ряде аэропортов России, в том числе в аэропортах Ярославля, Калуги, Сочи, Краснодара и Геленджика.

Напомним, что глава киевского режима в этот момент спокойно колесит по Европе, участвуя в саммите G7.
4 комментария
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  1. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 06:30
    Вот реально есть над Брянской областью достаточное ПВО? Если нет то что может сделать Губернатор области? Ничего. Может только убежища вдоль дорог построить чтобы увидев БПЛА люди могли успеть спрятаться. Или передвигаться в часы когда наименьшая воздушная опасность.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 06:38
      Солдатов В hi ,убежище от FPV -дронов ? Это надо его заметить(дрон) ,дотянуть до этого убежища и надеется что оператор будет не виртуоз,иначе в дверь этого убежища и перелетит а значит велика вероятность стать раненым а стало быть все одно понадобится скорая,а за скорыми ВСУ также охотятся как и за бронетехникой и нашими бойцами,дроны висят в воздухе почти в режиме 24/7 я про разведку,только погода может мешать,а губернаторы знают на какую работу идут и что и за что им придётся отвечать и отчитываться.
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 06:52
      В очередной раз БПЛА противника были нацелены на Новороссийск.

      Последние дни довольно спокойно у нас. Единичные бпла проходят по окраинам транзитом. Такое ощущение, что прокладывают маршруты, проверяя расположение и готовность ПВО. Вот и сегодня сирену включили в 6 часов, а отбой дали уже в 6-25. Сбили на подходе к городу 2 бпла, один на подходе в море, второй над сушей на подходе от Анапы.
      Прям как в Москве, Собянин сообщал, что сегодня тоже два дрона сбили на подходе к Москве. yes
  2. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +2
    Сегодня, 06:45
    Государство не выполняет свою основную функцию - защиту своих граждан!!