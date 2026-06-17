Разведка США: Иран получил возможность перекрывать Ормуз по своему усмотрению
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Американские разведывательные службы пришли к выводу, что Иран отныне способен по своему усмотрению перекрывать Ормузский пролив, получив мощнейший рычаг давления на мировую экономику. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с выводами разведсообщества США.
По данным телеканала, Тегеран уже продемонстрировал эту возможность в ходе недавнего конфликта с Соединёнными Штатами, и американская разведка допускает, что это может повториться в будущем. Один из источников назвал сложившуюся ситуацию передачей Ирану «фактического контроля над проливом - оружия, более мощного, чем любое ядерное».
Несмотря на то, что 15 июня США и Иран объявили о завершении работы над меморандумом, подписание которого намечено на 19 июня в Швейцарии, американские спецслужбы считают: Тегеран усвоил уроки войны и осознал новые возможности применения подобных методов в будущем. По оценкам разведки, Иран сохранил значительную часть арсенала вооружений, включая ракеты, беспилотники, пусковые установки и сотни быстроходных катеров, способных ставить мины и препятствовать судоходству.
Как отмечает CNN, Соединённым Штатам пришлось вести с Ираном интенсивные переговоры для полного открытия пролива, что подчёркивает сохранение рычагов влияния у Тегерана. Высокопоставленный американский чиновник заявил телеканалу, что Иран не получит «никаких выгод» от рамочного соглашения, если пролив не останется открытым. При этом источник, знакомый с деталями меморандума, признал, что Тегеран пытался подорвать свободный поток энергоносителей через пролив, однако это вызвало недовольство Китая и стран Персидского залива.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о снятии морской блокады и возвращении свободного прохода для судов. Однако, по данным разведки, неопределённость вокруг соглашения и сохраняющиеся риски могут ещё неделями или месяцами ограничивать судоходство через этот критический морской узел, через который проходит до 20% всей мировой нефти.
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