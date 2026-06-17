В ВСУ назвали клоунадой заявления министра обороны Фёдорова о демобилизации

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В ВСУ назвали клоунадой заявления министра обороны Фёдорова о демобилизации

Министр обороны Украины Федоров обещает всушникам частичную демобилизацию. В ВСУ в эти заявления не верят, называя пиар-ходом политической верхушки режима. Об этом пишет украинская пресса.

Назначенный Зеленским по дружбе на пост министра обороны Федоров очень любит ездить по заграницам и раздавать обещания в различных интервью. Реальной работы за ним не замечено. Такую характеристику ему дают на Украине. На этот раз он пообещал провести в ВСУ частичную мобилизацию уже к концу этого года. Однако военные в эти сказки не верят.



Демобилизация не предусмотрена новой реформой ВСУ, которую проталкивают Федоров и Зеленский. В ней очень много обещаний, в том числе и поднятие зарплаты, но четко прописано, что могут вводиться временные отсрочки для военнослужащих, но демобилизовать их никто не будет, так как в ВСУ катастрофическая нехватка личного состава.

Вот и Федоров так и не смог объяснить в интервью, по каким критериям будут отбирать тех, кто должен быть демобилизован. Все закончилось очередным обещанием выложить специальный калькулятор для расчетов возможной демобилизации.

Между тем в ВСУ заявления Федорова назвали очередной клоунадой. Как заявил один из сержантов, воюющий еще с 2022 года, цель этих заявлений — показать военным очередную морковку, чтобы они окончательно не разбежались.
4 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 06:42
    Однако это не мешает этим цензура биться и за Зеленского и за Федорова с особой стойкостью а так же не мешает нарушать все моральные нормы и писаные и не писаные законы боевых действий.
  2. PN Звание
    PN
    0
    Сегодня, 06:57
    А что, как вариант предложат следующий вариант: боец с передовой, возвращается на гражданку, отлавливает на улице пять «добровольцев» и получает официальную демобилизацию. Не отловит, едет обратно, срок неделя…
    1. SAG Звание
      SAG
      0
      Сегодня, 07:06
      боец с передовой, возвращается на гражданку

      Не сработает такая схема. Эти назад уже не вернутся, тем более на передовую. Тцк проще самим пятерых непуганых бусифицировать, чем одного стреляного воробья, тем более с боевым опытом!
  3. SAG Звание
    SAG
    0
    Сегодня, 07:01
    Между тем в ВСУ заявления Федорова назвали очередной клоунадой

    Если выбрали в лидеры клоуна(по факту), то и вся страна со временем превращается в шапито. Чему удивляться то?