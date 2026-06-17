Трамп предлагает задействовать сирийскую армию вместо израильской в Ливане

Израиль слишком долго воюет с «Хизбаллой», и погибает слишком много людей. Если Израиль не может выполнить эту задачу, не убивая всех остальных, то эту задачу должна выполнить Сирия (...) Нужно позволить Сирии разобраться с «Хизбаллой», потому что, честно говоря, думаю, что они справятся с этим лучше.

Дональд Трамп предлагает решить проблему ливанской группировки «Хизбалла» с помощью сирийской армии. Такое предложение он сделал в ходе саммита «Большой семерки» во Франции.Трамп предложил задействовать Сирию для «решения проблемы» с Ливаном, потому что Израиль явно не справляется с ливанской группировкой. По мнению американского лидера, израильская армия слишком долго воюет с «Хизбаллой», не сумев добиться перевеса. Поэтому нужно задействовать сирийскую армию, она якобы лучше израильской.Также Трамп раскритиковал методы ведения боевых действий израильской армии, заявив, что не нужно разрушать целый дом для того, чтобы убить одного человека.Накануне Трамп заявил, что именно он назначил Ахмеда аш-Шараа (полевого командира Абу Мухаммада аль-Джулани) на пост президента Сирии. Ранее он охарактеризовал его как «молодого, привлекательного парня с очень серьёзным прошлым». Видимо, намекнул, что Джулани находился в розыске Госдепа США по обвинениям в терроризме.