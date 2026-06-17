Трамп предлагает задействовать сирийскую армию вместо израильской в Ливане

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Трамп предлагает задействовать сирийскую армию вместо израильской в Ливане

Дональд Трамп предлагает решить проблему ливанской группировки «Хизбалла» с помощью сирийской армии. Такое предложение он сделал в ходе саммита «Большой семерки» во Франции.

Трамп предложил задействовать Сирию для «решения проблемы» с Ливаном, потому что Израиль явно не справляется с ливанской группировкой. По мнению американского лидера, израильская армия слишком долго воюет с «Хизбаллой», не сумев добиться перевеса. Поэтому нужно задействовать сирийскую армию, она якобы лучше израильской.



Израиль слишком долго воюет с «Хизбаллой», и погибает слишком много людей. Если Израиль не может выполнить эту задачу, не убивая всех остальных, то эту задачу должна выполнить Сирия (...) Нужно позволить Сирии разобраться с «Хизбаллой», потому что, честно говоря, думаю, что они справятся с этим лучше.

Также Трамп раскритиковал методы ведения боевых действий израильской армии, заявив, что не нужно разрушать целый дом для того, чтобы убить одного человека.

Накануне Трамп заявил, что именно он назначил Ахмеда аш-Шараа (полевого командира Абу Мухаммада аль-Джулани) на пост президента Сирии. Ранее он охарактеризовал его как «молодого, привлекательного парня с очень серьёзным прошлым». Видимо, намекнул, что Джулани находился в розыске Госдепа США по обвинениям в терроризме.
3 комментария
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  1. Попуас Звание
    Попуас
    +1
    Сегодня, 07:07
    Правильно...нечего израильтянам помирать....пусть бородатые сами друг друга вырезают winked...на восточном фронте то же самое только под другим "соусом" sad
  2. D16 Звание
    D16
    0
    Сегодня, 07:10
    "Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите".(с)
  3. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 07:11
    Израиль слишком долго воюет с «Хизбаллой», и погибает слишком много людей. Если Израиль не может выполнить эту задачу, не убивая всех остальных, то эту задачу должна выполнить Сирия
    Ну молодец Трамп ! Нашёл "новую Украину" на БЛижнем Востоке, пусть вместо евреев погибают сирийцы.
    Мощное еврейское лобби сидит в Белом Доме.