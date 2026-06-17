ФБР предотвратила теракт, планировавшийся во время турнира UFC у Белого дома

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ФБР предотвратила теракт, планировавшийся во время турнира UFC у Белого дома

Агентам ФБР удалось предотвратить террористический акт, который готовили члены антиправительственной ячейки во время турнира UFC у Белого дома. На данный момент арестованы пять человек, идет расследование.

Задержанные за подготовку теракта считали, что правительство США управляется элитами, которые приносят жертвы, «поедают детей», имеют связи с Эпштейном и находятся под защитой Дональда Трампа. Предлагалось во время вечера с боями на турнире UFC у Белого дома запустить беспилотники с взрывчаткой, а после того, как начнется паника, отстреливать людей из снайперских винтовок.



Обсуждение акции шло довольно активно в сети, строились планы, уже были определены позиции для снайперов, но все пошло прахом из-за ареста одного из членов ячейки — 19-летнего Тайсена Пропера из Огайо. Как оказалось, его сдала собственная мать, когда увидела все эти приготовления. Ну а взяв одного, ФБР потянули за ниточку и вытянули всех остальных.



Согласно публикациям американских медиа, Пропер собирался на акцию, как на войну, купив автомат, бронежилет и много патронов. А еще он писал посты против евреев и сочувствовал Гитлеру. Всего же в закрытом чате группировки состояло 25 человек, большинство из них бывшие военные американской армии, недовольные политикой Соединенных Штатов. Одной акцией у Белого дома они ограничиваться не собирались. Планы были грандиозные, вплоть до построения «новых США». А для этого нужно отстрелять сегодняшних продажных политиков.
8 комментариев
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 07:36
    Метод парни выбрали неправильный, но с ними нельзя не согласиться.
    А теперь или плаха, или 50 лет тюрьмы.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 08:12
      Цитата: carpenter
      А теперь или плаха, или 50 лет тюрьмы.

      50 - есть шанс выйти на свободу. Не в традициях американской демократии. 250 - это более демократично.
  2. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +7
    Сегодня, 07:37
    Как оказалось, его сдала собственная мать

    А вот убрался бы у себя в комнате, пропылесосил ковры в доме и сходил бы в магазин... мама бы и не сдала.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +6
      Сегодня, 08:18
      hi!
      Цитата: Вежливый Лось
      Как оказалось, его сдала собственная мать

      А вот убрался бы у себя в комнате, пропылесосил ковры в доме и сходил бы в магазин... мама бы и не сдала.

      Вы, Александр, уловили самую суть вопроса взаимоотношений поколений. Я, например, первый раз в жизни вымыл полы в квартире в первом классе - когда получил первую в жизни "двойку". Пришёл домой первым и, пока никого дома нет, решил, что пусть сначала хоть, с порога, похвалят... А всё остальное потом.
      Расчёт был верен, тактическая хитрость удалась.
      Глядишь, и у этого сработало бы...
      1. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        +1
        Сегодня, 08:32
        Цитата: Zoldat_A
        Глядишь, и у этого сработало бы...

        Все зависит от степени загаженности помещения. В некоторых семьях комнату сына называют "Сынарник". Бывает, что президента грохнуть проще, чем убрать в "Авгиевых конюшнях" hi
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:10
      Цитата: Вежливый Лось
      А вот убрался бы у себя в комнате, пропылесосил ковры в доме и сходил бы в магазин... мама бы и не сдала.

      "Хорошая" у него была мама.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:40
    Что то так тухлым понесло ? Я не пойму почему все покушения на Трампа такие смешные. Вот опять молодой человек ,хотел построить в США галактическую Империю. И снайпера на крыше охрана не увидела ,хотя там 10 человек орали что на крыше снайпер и тут мама сдала . Где все спецслужбы ?
    Все напоминает Мадуро ,когда его продало собственное окружение
  4. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 09:59
    отстрелять сегодняшних продажных политиков
    Идея, конечно, заманчивая, но без идеологии они бы лишь заменили шило на шило.