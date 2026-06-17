ФБР предотвратила теракт, планировавшийся во время турнира UFC у Белого дома
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Агентам ФБР удалось предотвратить террористический акт, который готовили члены антиправительственной ячейки во время турнира UFC у Белого дома. На данный момент арестованы пять человек, идет расследование.
Задержанные за подготовку теракта считали, что правительство США управляется элитами, которые приносят жертвы, «поедают детей», имеют связи с Эпштейном и находятся под защитой Дональда Трампа. Предлагалось во время вечера с боями на турнире UFC у Белого дома запустить беспилотники с взрывчаткой, а после того, как начнется паника, отстреливать людей из снайперских винтовок.
Обсуждение акции шло довольно активно в сети, строились планы, уже были определены позиции для снайперов, но все пошло прахом из-за ареста одного из членов ячейки — 19-летнего Тайсена Пропера из Огайо. Как оказалось, его сдала собственная мать, когда увидела все эти приготовления. Ну а взяв одного, ФБР потянули за ниточку и вытянули всех остальных.
Согласно публикациям американских медиа, Пропер собирался на акцию, как на войну, купив автомат, бронежилет и много патронов. А еще он писал посты против евреев и сочувствовал Гитлеру. Всего же в закрытом чате группировки состояло 25 человек, большинство из них бывшие военные американской армии, недовольные политикой Соединенных Штатов. Одной акцией у Белого дома они ограничиваться не собирались. Планы были грандиозные, вплоть до построения «новых США». А для этого нужно отстрелять сегодняшних продажных политиков.
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