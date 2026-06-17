Глава МИД Турции: Есть общее понимание того, что иллюзии Израиля нужно разрушить

Господин Трамп проявил волю. Израиль не прислушался к его возражениям по этому вопросу, а Иран дал положительный ответ.

Несколько часов назад глава турецкого МИД Хакан Фидан в комментариях для Anadolu Ajansı резко высказался об Израиле. По его словам, позиция Израиля в регионе перестала быть проблемой лишь для отдельных стран, став глобальной проблемой, о которой теперь осведомлен весь мир.Фидан подчеркнул, что впервые формируется общее понимание необходимости разрушить «иллюзии» Израиля и перейти от осознания к координированному давлению.Министр отметил, что Израиль не может существовать без идеологии о наличии врага. После напряженности с Ираном Тель-Авив, как считает Фидан, уже ищет нового противника, в том числе пытаясь представить Турцию в этой роли. Фидан осудил милитаризацию связей Израиля с Грецией и «греческой» частью Кипра, заявив, что такие альянсы несут не доверие, а новые проблемы и риск войны.Отдельно Фидан затронул ядерные переговоры. Он указал, что Израиль высказывается против соглашения о мире с Ираном:По мнению Анкары, такое соглашение соответствует интересам региональной стабильности, в отличие от позиции премьера Нетаньяху.Турция продолжает настаивать на двухгосударственном решении палестино-израильского конфликта и готова к нормализации с Израилем только при прекращении насилия в Газе и обеспечении гуманитарных нужд её жителей. Фидан призвал международное сообщество к коллективным действиям для деэскалации.Заявления Фидана отражают жёсткую линию Анкары на фоне региональной напряжённости и подчёркивают стремление Турции играть всё более активную роль на Ближнем Востоке.