Глава МИД Турции: Есть общее понимание того, что иллюзии Израиля нужно разрушить

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Глава МИД Турции: Есть общее понимание того, что иллюзии Израиля нужно разрушить

Несколько часов назад глава турецкого МИД Хакан Фидан в комментариях для Anadolu Ajansı резко высказался об Израиле. По его словам, позиция Израиля в регионе перестала быть проблемой лишь для отдельных стран, став глобальной проблемой, о которой теперь осведомлен весь мир.

Фидан подчеркнул, что впервые формируется общее понимание необходимости разрушить «иллюзии» Израиля и перейти от осознания к координированному давлению.

Министр отметил, что Израиль не может существовать без идеологии о наличии врага. После напряженности с Ираном Тель-Авив, как считает Фидан, уже ищет нового противника, в том числе пытаясь представить Турцию в этой роли. Фидан осудил милитаризацию связей Израиля с Грецией и «греческой» частью Кипра, заявив, что такие альянсы несут не доверие, а новые проблемы и риск войны.

Отдельно Фидан затронул ядерные переговоры. Он указал, что Израиль высказывается против соглашения о мире с Ираном:

Господин Трамп проявил волю. Израиль не прислушался к его возражениям по этому вопросу, а Иран дал положительный ответ.

По мнению Анкары, такое соглашение соответствует интересам региональной стабильности, в отличие от позиции премьера Нетаньяху.

Турция продолжает настаивать на двухгосударственном решении палестино-израильского конфликта и готова к нормализации с Израилем только при прекращении насилия в Газе и обеспечении гуманитарных нужд её жителей. Фидан призвал международное сообщество к коллективным действиям для деэскалации.

Заявления Фидана отражают жёсткую линию Анкары на фоне региональной напряжённости и подчёркивают стремление Турции играть всё более активную роль на Ближнем Востоке.
13 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. SAG Звание
    SAG
    0
    Сегодня, 07:29
    Глава МИД Турции: Есть общее понимание того, что иллюзии Израиля нужно разрушить

    Фидан в слове геноцид сделал 7 ошибок
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 08:07
      Оченно мне странно смотреть, как Израиль чуть только услышит недовольство своей внешней политикой, практически, на сегодняшний день, неотличимой от "лучших" представителей нацизма - так тут же начинает разгонять тему антисемитизма.
      Получается. что изводить под корень окружающие народы - это внешнеполитические интересы Израиля, а обвинять их в нацизме нельзя - у них лапки Холокост...

      Ваш сарказм не оценили. Акцентируйте для особливо серьёзных
      Цитата: SAG
      Фидан в слове геноцид сделал 7 ошибок
      1. SAG Звание
        SAG
        +1
        Сегодня, 08:32
        Видимо вы правы. Слишком сложно составил. И не приложил такую картинку hi
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 07:32
    позиция Израиля в регионе перестала быть проблемой лишь для отдельных стран, став глобальной проблемой, о которой теперь осведомлен весь мир.

    Сотворили британцы проблему всему миру, создав лимитроф Израиль.
    1. Livonetc Звание
      Livonetc
      +4
      Сегодня, 07:36
      Британцы как раз были резко против создания Израиля.
      А вот наша страна активно содействовала.
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +1
        Сегодня, 07:49
        Цитата: Livonetc
        Британцы как раз были резко против создания Израиля.

        Сионистской организации были даны гарантии британского правительства на создание государства, выраженные в так называемой Декларации Бальфура.
        1. Наган Звание
          Наган
          +3
          Сегодня, 08:16
          Бритты тогда "продали" ту территорию, что стала Палестинским Мандатом, как минимум троим, и при этом попытались, правда безуспешно, оставить ее за собой.
          Декларация Бальфура была адресована Ротшильду. Неудивительно - Британия задыхалась от нехватки денег на продолжение войны, и пыталась получить кредиты у банкиров, среди которых евреи были весьма влиятельны.
          России были обещаны особые права в деле защиты интересов православия в Святой Земле. Ну правда это обещание отпало само собой с падением царя.
          И в это же время устами Лоуренса Аравийского все земли, хотя бы частично заселенные арабами, были обещаны династии Хашемитов в обмен на восстание арабов против турок.
          А Британии эта земля нужна была для контроля своих колониальных коммуникаций. Если бы вдруг возникли проблемы с Суэцким каналом, то ближайший альтернативный маршрут прокладки нового канала или железной дороги - от Газы до Эйлата.
  3. Livonetc Звание
    Livonetc
    0
    Сегодня, 07:39
    Палестины как не было в качестве государства, так и нет.
    Ливан по сути, на грани.
    Как далеко всё зайдет и итоги не ясны.
    По всему миру растекается туман войны.
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 07:44
    Если бы удалось Израиль и Турцию "столкнуть лбами", Россия только бы выиграла.
  5. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 08:11
    В целом, да, израиль дестабилизирует ближний восток. Нужно решение, когда он не будет представлять опасности соседям и сам будет иметь гарантии безопасности, тогда это может стать долговременной конструкцией. Вероятно, путь размежевания, выбранный ариэлем шароном мог привести к такому результату, если бы не саботаж оголтелой правизны во главе с нетаньяху.
  6. Pavlos Melas Звание
    Pavlos Melas
    0
    Сегодня, 08:21
    Конечно никто не будет акцентировать с чего последний виток конфликта начался . Также оставим за скобки действия Израиля с поселенцами. Тут нечего не изменилось с первых конфликтов человечества- каждый пытается улучшить свои позиции для нового витка . Вот только не понятно, какое моральное право высказываться, есть у представителя страны ,у которой вместо истории криминальное досье ?!
  7. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 09:42
    Есть общее понимание того, что иллюзии Израиля нужно разрушить
    но нет понимания того, что сионистский экспансионизм можно остановить только дав достойный вооруженный отпор этому фашистскому режиму.
  8. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 10:37
    Израиль так или иначе, продвигается на север в сторону Турции. Там куча турецких прокси. Туррция активно работает в регионе и поставляет самое современное вооружение. Тут вполне ясно, что две доминирующие силы, пока ИРИ не до того, встретятся. Т.к. границ общих, как и с ИРИ нет, встрянет Сирия и Ливан.
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