«Потеряв» Германию, Франция ищет деньги на новый истребитель в ОАЭ
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После фактического краха франко-германской программы FCAS Франция активно зондирует почву для партнёрства с Объединенными Арабскими Эмиратами по созданию истребителя следующего поколения. Как сообщает Financial Times со ссылкой на заявление министра обороны Франции Катрин Вотрен, Париж ведёт с Абу-Даби переговоры о «сотрудничестве» в рамках программы Rafale F5, ввод в строй которого запланирован на 2030 год.
Напомним, 8 июня канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон официально приняли решение прекратить совместный проект Future Combat Air System (FCAS) стоимостью около €100 млрд. Причиной стали многолетние неустранимые разногласия между французской Dassault Aviation и немецким подразделением Airbus по вопросам контроля над технологиями, интеллектуальной собственности и распределению ролей в проекте.
Теперь Париж надеется привлечь ОАЭ, которые уже являются крупнейшим в регионе оператором Rafale и в 2021 году заключили контракт на поставку 80 машин. Ожидается, что Эмираты могут не только профинансировать разработку модернизированного Rafale F5, но и гарантировать будущие закупки.
Однако у этой истории уже есть характерный привкус типичного оборонного мегапроекта современности. Ранее, в декабре 2025 года, переговоры о совместном финансировании Rafale F5 уже зашли в тупик: ОАЭ были готовы вложить до €3,5 млрд из общей стоимости программы в €5 млрд, но Париж отказался предоставить доступ к чувствительным технологиям. В результате Эмираты вышли из сделки.
Теперь, после провала FCAS, Франция вновь пытается «подтянуть» эмиратские деньги. Но в случае успеха в получении средств Париж в конечном итоге может заявить о неизбежном удорожании, сдвиге сроков (ввод в эксплуатацию уже перенесен с 2029 на 2030–2033 годы) и рисках очередного отказа от передачи технологий. Такого рода ситуация стала фактически нормой для подобных амбициозных начинаний. Главное - получить финансирование, а далее, как в известной сценке Аркадия Райкина о насосах и колёсах - можно тянуть время, делая вид, что не понимаешь, чего конкретно от вас хотят.
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