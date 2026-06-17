«Потеряв» Германию, Франция ищет деньги на новый истребитель в ОАЭ

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«Потеряв» Германию, Франция ищет деньги на новый истребитель в ОАЭ

После фактического краха франко-германской программы FCAS Франция активно зондирует почву для партнёрства с Объединенными Арабскими Эмиратами по созданию истребителя следующего поколения. Как сообщает Financial Times со ссылкой на заявление министра обороны Франции Катрин Вотрен, Париж ведёт с Абу-Даби переговоры о «сотрудничестве» в рамках программы Rafale F5, ввод в строй которого запланирован на 2030 год.

Напомним, 8 июня канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон официально приняли решение прекратить совместный проект Future Combat Air System (FCAS) стоимостью около €100 млрд. Причиной стали многолетние неустранимые разногласия между французской Dassault Aviation и немецким подразделением Airbus по вопросам контроля над технологиями, интеллектуальной собственности и распределению ролей в проекте.



Теперь Париж надеется привлечь ОАЭ, которые уже являются крупнейшим в регионе оператором Rafale и в 2021 году заключили контракт на поставку 80 машин. Ожидается, что Эмираты могут не только профинансировать разработку модернизированного Rafale F5, но и гарантировать будущие закупки.

Однако у этой истории уже есть характерный привкус типичного оборонного мегапроекта современности. Ранее, в декабре 2025 года, переговоры о совместном финансировании Rafale F5 уже зашли в тупик: ОАЭ были готовы вложить до €3,5 млрд из общей стоимости программы в €5 млрд, но Париж отказался предоставить доступ к чувствительным технологиям. В результате Эмираты вышли из сделки.

Теперь, после провала FCAS, Франция вновь пытается «подтянуть» эмиратские деньги. Но в случае успеха в получении средств Париж в конечном итоге может заявить о неизбежном удорожании, сдвиге сроков (ввод в эксплуатацию уже перенесен с 2029 на 2030–2033 годы) и рисках очередного отказа от передачи технологий. Такого рода ситуация стала фактически нормой для подобных амбициозных начинаний. Главное - получить финансирование, а далее, как в известной сценке Аркадия Райкина о насосах и колёсах - можно тянуть время, делая вид, что не понимаешь, чего конкретно от вас хотят.
7 комментариев
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  1. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 08:42
    Голодранцы! Для нищих полеты это роскошь. Пусть договариваются о покупке ишаков.
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 08:50
    Пусть к индусам обращаются, опыт общения с ними имеется). Эмиратчики сидят как на иголках, в регионе очень не спокойно, ещё и друзья евреи не хотят мира.
    1. bayard Звание
      bayard
      +1
      Сегодня, 10:13
      Вообще-то ещё пару недель назад проходили публикации о том , что ОАЭ подали заявку на крупную партию Су-57 , причём запрос яко-бы был срочным , и речь идёт о порядка 70 машинах . Упоминалось так же . что это вероятней всего за счёт отказа от финансирования французских хотелок . А с Индией насчёт финансирования "самолёта 5-го или даже 6-го поколения" уже фсё . А ведь такие надежды возлагались . Инды будут собирать Су-57Э и Су-57ДЭ по лицензии . Это большой контракт (от 200 до 300 шт.) на долгие годы сотрудничества , его обсчитывают и готовят к развёртыванию сборочной линии . После такого регения Индии похоже и Эмираты решили брать русские истребители . Тем более что США проиграли войну Ирану и вероятно скоро покинут регион . Известно так же о интересе ОАЭ к перспективному лёгкому Су-75 , но это уже дело будущего . А вот на закупку Су-57Э якобы поступил срочный заказ .
  3. nikon voron Звание
    nikon voron
    0
    Сегодня, 09:20
    Чего искать. Покупайте ЯК-130 и будет вам счастье.
    1. SAG Звание
      SAG
      0
      Сегодня, 10:12
      Так и представил себе в красках, как французы вместо поиска инвестора для разработки истребителя, способного противостоять су-57 начали закупать у нас Як -130. 😂
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        0
        Сегодня, 10:59
        они и свой буржуинский М436 не хотят закупать....куда Яку?
  4. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 10:57
    Не решен главный вопрос : затраты на 5-6 поколение большие, ВВС Франции не большие (самолетов закажут мало) - на рынке серийный под 1000шт Ф35 и на выходе готовый корейский истребитель 5го поколения. Который сразу - же придет к арабам и в страны ЕС.
    Тут я молчу про наш готовый Су57 и создающийся на его компонентах Су75.