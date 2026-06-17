Премьер Канады объявил, что Россия «проигрывает войну»
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Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе выступления перед украинской диаспорой заявил, что «Россия проигрывает эту войну», а все боевые действия до момента, когда Кремль осознает или признает поражение, являются «абсолютно бессмысленными».
Глава канадского правительства перечислил «достижения» Оттавы: Канада - крупнейший донор Украины в расчёте на душу населения, активно участвует в подготовке украинских военных, налажено совместное производство, а канадские военные находятся на передовой в Прибалтике.
Ранее крупнейшим донором киевского режима себя называли Эстония, Германия, Литва.
Карни:
И мы, и немцы, и британцы, и французы едины во мнении: ход войны уже изменился. Вопрос лишь во времени. Путин проиграет.
Эту риторику используют уже года. С весны 2022 года практически каждый глава западного государства — от Байдена до Шольца и Макрона — раз за разом повторял одинаковый тезис о «неминуемом поражении России» и о том, что «Украина побеждает». Однако с течением времени эти заявления всё больше напоминают попытку убедить в первую очередь самих себя и собственных налогоплательщиков, чьи средства уходят на многомиллиардные пакеты военной помощи.
Скептики отмечают, что формулировки Карни дословно копируют выступления его предшественников и лидеров США, Германии и Великобритании, произнесённые в 2023, 2024 и 2025 годах. Никаких новых фактов или сроков канадский премьер не привёл, ограничившись общими фразами о «единстве Запада» и «изменении хода войны». По мнению аналитиков, такие заявления стали своеобразным ритуалом, призванным оправдать растущие расходы на фоне отсутствия видимых переломов на фронте и усталости западных избирателей от бесконечного конфликта. Или не так уж они от него и устали?
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