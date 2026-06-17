Премьер Канады объявил, что Россия «проигрывает войну»

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Премьер Канады объявил, что Россия «проигрывает войну»

Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе выступления перед украинской диаспорой заявил, что «Россия проигрывает эту войну», а все боевые действия до момента, когда Кремль осознает или признает поражение, являются «абсолютно бессмысленными».

Глава канадского правительства перечислил «достижения» Оттавы: Канада - крупнейший донор Украины в расчёте на душу населения, активно участвует в подготовке украинских военных, налажено совместное производство, а канадские военные находятся на передовой в Прибалтике.

Ранее крупнейшим донором киевского режима себя называли Эстония, Германия, Литва.

Карни:

И мы, и немцы, и британцы, и французы едины во мнении: ход войны уже изменился. Вопрос лишь во времени. Путин проиграет.

Эту риторику используют уже года. С весны 2022 года практически каждый глава западного государства — от Байдена до Шольца и Макрона — раз за разом повторял одинаковый тезис о «неминуемом поражении России» и о том, что «Украина побеждает». Однако с течением времени эти заявления всё больше напоминают попытку убедить в первую очередь самих себя и собственных налогоплательщиков, чьи средства уходят на многомиллиардные пакеты военной помощи.

Скептики отмечают, что формулировки Карни дословно копируют выступления его предшественников и лидеров США, Германии и Великобритании, произнесённые в 2023, 2024 и 2025 годах. Никаких новых фактов или сроков канадский премьер не привёл, ограничившись общими фразами о «единстве Запада» и «изменении хода войны». По мнению аналитиков, такие заявления стали своеобразным ритуалом, призванным оправдать растущие расходы на фоне отсутствия видимых переломов на фронте и усталости западных избирателей от бесконечного конфликта. Или не так уж они от него и устали?
39 комментариев
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  1. kebeskin Звание
    kebeskin
    +11
    Сегодня, 08:18
    Ну не будет же он в том числе и перед своими налогоплательщиками говорить что все средства, потраченые за эти года профуканы. И результатов то особо и нет.
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +6
      Сегодня, 08:41
      Вопрос лишь во времени. Путин проиграет.

      Мантры.... yes
      Это как в анекдоте, когда муж исполняет супружеский долг на опостылевшей жене и мысленно убеждает себя для поддержания эрекции: " Чужая жена, чужая жена, чужая жена!"
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 10:32
        Радует, что МИД РФ в ответ на санкции Канады против России объявил о закрытии на постоянной основе въезда в Россию 103 канадским гражданам, деятельность которых, прежде всего в парламенте Канады, направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса нашей страны"[/quote]

        Ограничения затронули представителей различных уровней политической и государственной системы Канады.
        При этом в поименный перечень канадских граждан вошли:
        - 19 членов Сената парламента Канады,
        - 11 членов Палаты общин,
        - по пять статс-секретарей и парламентских секретарей
        - и 60 депутатов (без должностей).
        - А также начальник штаба национальной обороны Дженни Кариньян,
        - и бывшие послы Канады в России и на Украине Крис Уэстдал и Нойер Хиллел.
    2. Ray Звание
      Ray
      +1
      Сегодня, 08:42
      И результатов то особо и нет
      А что, у нас есть результаты? Демилитаризация и денацификация за 4.5 года войны осуществлены? Или укра по вашему своими силами удержала оставшуюся часть Донбасса?
  2. Наган Звание
    Наган
    +7
    Сегодня, 08:20
    Премьер Канады объявил, что Россия «проигрывает войну»
    А Россия в курсе, что проигрывает? whatno
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +3
      Сегодня, 08:25
      Цитата: Наган
      А Россия в курсе, что проигрывает?

      А как по Вашему, откуда усиление переговорной риторики с нашей стороны?
      1. Гипербореец62 Звание
        Гипербореец62
        +4
        Сегодня, 09:00
        Усиление после марта 2022 года ?...вот оно что, тогда о Херсоне и Запорожье и речи не было
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +1
          Сегодня, 09:02
          Цитата: Гипербореец62
          Усиление после марта 2022 года ?

          Усиление после Анкориджа
          1. Sevastiec Звание
            Sevastiec
            +4
            Сегодня, 09:42
            На данном сайте, по-моему, уже исчез смысл не только обсуждать что-то серьёзное (так скажем, с точки зрения взрослого человека), но уже даже и по основной-военной-тематике.)) Но это к слову.


            А по теме Анкориджа, мы постоянно его "склоняем" на все лады и рассуждаем, мёртв ли его дух, или нет. Но, во-первых, мы понятия не имеем, о чём там договаривались, а во-вторых, даже если "дух" и мёртв, то основные, главные договорённости, могут быть всё ещё в силе.
            Лично моё мнение, что Трамп, честно пытался выполнить договорённости (о некоторых из которых мы можем догадываться, например, сменить власть в Киеве в январе), но у него банально не получилось, поскольку власти у него не так много, особенно во внутренней политике. И, не смотря ни на что, он всё-таки двигается в основном русле, несмотря на все тактические неудачи.

            И кстати, усиление и "отвердевание" наших позиций, произошли гораздо раньше Анкориджа, ещё весной 25-го, это было заметно.
            1. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              +2
              Сегодня, 09:58
              Цитата: Sevastiec
              А по теме Анкориджа,

              Да тут не сам Анкоридж интересен. Просто до него наши власть предержащие упоминали о готовности вести переговоры очень редко и лишь в том контексте, что мол, мы от них не отказываемся, но настаиваем на выполнении наших условий.
              В Анкоридже поговорили, да и хорошо. Но вот затем мы упоминаем о переговорах очень и очень часто. А это - всегда намек (в политике)
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +11
      Сегодня, 08:27
      Цитата: Наган
      Премьер Канады объявил, что Россия «проигрывает войну»
      А Россия в курсе, что проигрывает? whatno

      Вчера домой приехал, ездил в гости к сыну. А там мужики-то, сын и его батальон, и не знают... what
      Как быть? Ума не приложу - премьер-министра Канады-то там не слушают, своих дел навалом...
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 09:58
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: Наган
        Премьер Канады объявил, что Россия «проигрывает войну»
        А Россия в курсе, что проигрывает? whatno

        Вчера домой приехал, ездил в гости к сыну. А там мужики-то, сын и его батальон, и не знают... what
        Как быть? Ума не приложу - премьер-министра Канады-то там не слушают, своих дел навалом...

        Меньше внимания надо обращать на этих марк маткинов и рак маткинов . Сейчас в Москву собираются два ... деятеля ....Ой вей fellow ... кушнир и уиткофф.. Ребята из той же серии марков маткиных .
    3. Aлеkc Звание
      Aлеkc
      0
      Сегодня, 10:06
      Ну, как бы, изменения чувствуются. Раньше над крышей пролетали лютые, теперь к ним добавились фламинги
    4. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 10:44
      Цитата: Наган
      А Россия в курсе, что проигрывает?

      Россия не знает, а вот Магк Карни знает.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 08:25
    Мели Емеля твоя неделя.
  4. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 08:25
    Ну уж если Канада сказала что Путин проигрывает,то наверное мы все поверим,ИДИОТЫ.
  5. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 08:30
    Надо же бандеровские симпатии на выборах притянуть. Эти господа родную матушку назовут представителем древнейшей профессии, если такой финт принесет им голоса на выборах. sad
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    Сегодня, 08:35
    Чего вы на него так набросились, премьер-министр Канады Марк Карни в ходе выступления перед украинской диаспорой. Что он должен был им сказать Путин forever ?
  7. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 08:39
    Он прав. Война перешла в войну на уничтожение экономики. Российская уничтожается - мы все видим, что творится с ценами на бензин. А Украинской - по фигу. Она перенесена на Запад, да и Запад также работает на Украину, а экономику Запада мы не трогаем.
    А войну на истощение Россия Западу проиграет. Рано или поздно. Она слабее по всем показателям. И это на фоне продвижения на фронте по 100 м в день. А Малую Токмачку 1500 дней взять не можем. Рекорд книги Гиннеса. Это еще сотни лет войны - если решать по захвату территории.
    А по надрыву экономики мы сдуемся гораздо раньше
    1. Жеребливый Звание
      Жеребливый
      0
      Сегодня, 08:49
      Он прав. Война перешла в войну на уничтожение экономики. Российская уничтожается - мы все видим, что творится с ценами на бензин. А Украинской - по фигу. Она перенесена на Запад, да и Запад также работает на Украину, а экономику Запада мы не трогаем.
      А войну на истощение Россия Западу проиграет. Рано или поздно. Она слабее по всем показателям. И это на фоне продвижения на фронте по 100 м в день. А Малую Токмачку 1500 дней взять не можем. Рекорд книги Гиннеса. Это еще сотни лет войны - если решать по захвату территории.
      А по надрыву экономики мы сдуемся гораздо раньше

      Забавно читается. Особенно, если поставить "Ы-ы-ы..." после каждого предложения )
  8. Олег Аскин
    Олег Аскин
    +1
    Сегодня, 08:40
    двуглавый орел нал киево-печерской лаврой - ответ западу иде?
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      +1
      Сегодня, 10:00
      Цитата: Олег Аскин
      двуглавый орел нал киево-печерской лаврой - ответ западу иде?

      Очень правильный орел . Ну и за русский флаг над Вашингтоном . drinks Что бы два раза не вставать !
  9. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +8
    Сегодня, 08:41
    Это замечательно, богом клянусь, как говорил профессор Преображенский). Украина ели живёт, подключеная к аппарату ИВЛ западной помощи, и оказывается побеждает)). Хотя, всё верно, что он ещё может сказать.
  10. Earl Звание
    Earl
    +4
    Сегодня, 08:45
    А еще канадский парламент стоя апплодирует настоящему нацисту, который спрятался в этой стране от правосудия. У рядовых канадцев всё это совершенно не вызывает восторга, как впрочем и у немцев с французами.
  11. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 08:45
    Пришёл премьер , ещё дурнее предыдущего.
  12. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:56
    ❝ Премьер Канады объявил, что Россия «проигрывает войну» ❞ —

    — Альбертой бы озаботился ...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 09:31
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Премьер Канады объявил, что Россия «проигрывает войну» ❞ —

      — Альбертой бы озаботился ...

      Подумаешь, какая-то провинция Канады может 19 октября решить провести референдум о самостоятельности, там всего-то 5 млн. жителей, ещё целых 35 млн. останутся же в Канаде. Ну и пусть хоть к США присоединяются, тем более, что граничат с ними, ведь поддержка укронацистов куда важнее. yes
  13. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    -1
    Сегодня, 09:00
    Цитата: BAI
    Он прав. Война перешла в войну на уничтожение экономики. Российская уничтожается - мы все видим, что творится с ценами на бензин. А Украинской - по фигу. Она перенесена на Запад, да и Запад также работает на Украину, а экономику Запада мы не трогаем.
    А войну на истощение Россия Западу проиграет. Рано или поздно. Она слабее по всем показателям. И это на фоне продвижения на фронте по 100 м в день. А Малую Токмачку 1500 дней взять не можем. Рекорд книги Гиннеса. Это еще сотни лет войны - если решать по захвату территории.
    А по надрыву экономики мы сдуемся гораздо раньше

    Было бы интересно провести настоящий соц опрос и спросить граждан кто побеждает. Результаты опроса многих бы сильно удивили drinks
    PS Москвичи. Съездите в Белгородскую и Курскую области (если есть у вас бензин), сильно удивитесь.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +2
      Сегодня, 09:04
      Цитата: Александр Елизаров
      PS Москвичи. Съездите в Белгородскую и Курскую области (если есть у вас бензин), сильно удивитесь.

      А что с бензином? Везде на заправках есть любой без ограничений.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 09:01
    А как там с присоединением Канады к США и референдумом о выходе из состава Канады провинции Альберта?
  15. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 09:08
    Цитата: Konnick
    Цитата: Александр Елизаров
    PS Москвичи. Съездите в Белгородскую и Курскую области (если есть у вас бензин), сильно удивитесь.

    А что с бензином? Везде на заправках есть любой без ограничений.

    Пока есть. В Беларуссии если закупят бензин, то будет в Москве бензин будет и дальше в продаже.
    Московский, Рязанский и Ярославский НПЗ регулярно и успешно атакуют беспилотники.
  16. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 09:08
    Это смотря что разуметь под Победой.
    Армия противника не разгромлена и по прежнему боеспособна, а желание РФ заключить сепаратную сделку с США наталкиваются на сопротивление в самих США и их союзников.
    Экономика противника функционирует и обеспечивает армию оружием, кормом, деньгами и т.д.
    В Нату вступила Швеция и Финляндия.
    Ни одно т.н. "дружественное" РФ гособразование мира окромя КНДР не признало частью РФ Крымскую Республику и новые регионы - Донецкую и Луганскую Республики, Херсонскую и Запорожскую губернии.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 09:23
      Цитата: Jacques Sekavar
      Ни одно т.н. "дружественное" РФ гособразование мира окромя КНДР не признало частью РФ Крымскую Республику и новые регионы - Донецкую и Луганскую Республики, Херсонскую и Запорожскую губернии.

      Зато с каким восторгом приняли развал Страны Советов и раздел Югославии.
  17. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 09:13
    Премьер Канады объявил, что Россия «проигрывает войну»

    Так это - не новость. Не только премьер Канады такое объявляет. Такие же объявления постоянно делают непобедимые и самые ученые, самые продвинутые и вообще самые самые гейропейцы.
  18. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 09:14
    Марк Карни очень похож на Джо Байдена и лицом и поведением.
  19. zsdk Звание
    zsdk
    +1
    Сегодня, 09:26
    А что он мог еще сказать потомкам недобитков из галичины ?
  20. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:10
    Заветам Гебельса Карни верен ,так легче для самоуспокоения.Но подозреваю украинская диаспора в Канаде останется на диване в Канаде и не ломанётся добровольцами на 404 ую .
  21. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Сегодня, 10:48
    Экономика противника функционирует и обеспечивает армию оружием, кормом, деньгами и т.д.

    Економика всего Запада не смогла обеспечит оружием два фронта (украинский и в Персидском заливе) и теперь решили сосредоточится только на украинского фронта. Економика киевской ЧВК давно нет и она вся на внешнее питание. Россия разигривает театр ограниченой военной операции в мирное время и закономерно у нее ето плохо получается. Идет екзистенциальная война от которая зависит в прямом смисле судьба России как великого государства, а в тилу началась истерика что цена бензина для личних автомобилей растет? Мне трудно ето понят. Если надо, для спасение, отечества можно перестат так много кататся на личних машин на месяц, год или сколько надо. Почему не начат снизу ето как самая минимальная форма общественой мобилизации не ожидая пробуждение властей? Без мобилизации общества в самом широком смисле етого слова ничего не получится. Смотрите на мобилизацию иранского общества при угроза на порядки више чем для России и русских. Или все для фронта или потеря государства - такая сегодня ситуация для России.
  22. жарофф Звание
    жарофф
    0
    Сегодня, 11:10
    В 1943 году,сначала в Касабланке,а затем в Тегеране ,союзные державы заявили,что Германия и её союзники однозначно будут побеждены. Впереди были ещё почтидва года войны и потерь. Но была и победа.
    Руководство РФ также время от времени заявляет о будущей победе.
    Но не исключает некий договорняк.
    И что тогда считать победой?