Россия реализует в Константиновке покровский сценарий, впереди Дружковка

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Россия реализует в Константиновке покровский сценарий, впереди Дружковка

Российские войска скоро выйдут к Дружковке, оборона Константиновки доживает последние дни, считает украинский околовоенный паблик DeepState.

Ситуация в Константиновке развивается по самому неблагоприятному для ВСУ сценарию, всё идет к тому, что город скоро падет и российские войска выйдут к Дружковке, являющейся важнейшим логистическим центром ВСУ и прикрывающей Краматорск. По версии DS, российские штурмовые группы уже обложили Константиновку со всех сторон и ведут активное наступление внутри.



Константиновка является «воротами» для открытия Славянско-Краматорской агломерации. Россия это осознает и учитывает для своих дальнейших наступательных действий.

Командование российской группировки реализует в Константиновке покровский сценарий, когда в город проникали мелкие группы, брали под контроль определенные районы, а потом по мере накопления переходили в наступление, организуя котлы для ВСУ. На данный момент внутри российских войск больше, чем украинских. Они блокируют снабжение оставшихся подразделений и уничтожают разрозненные группы украинцев.

Большое количество российской пехоты несоизмеримо с количеством имеющихся ресурсов у ВСУ.

Украинские эксперты заявляют о необходимости вывода оставшихся в городе подразделений ВСУ, чтобы сохранить их для дальнейших боев. Но приказа не будет, Сырскому поставлена задача удерживать Константиновку до последнего.
11 комментариев
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  1. 123_123 Звание
    123_123
    +4
    Сегодня, 08:44
    Что бы не писали, сейчас именно россия медленно (да, слишком медленно, но все же) идет вперед и возвращает под контроль все новые территории. Хотелось бы конечно, чтобы цена за это была ниже, но это точно не проигрыш, хотя и есть над чем работать, например стратегически важно прекратить крупную генерацию энергии на украине. Украинские аэс и другие значимые электростанции должны прекратить выдавать электроэнергию в сеть.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 08:54
      Цитата: 123_123
      Украинские аэс и другие значимые электростанции должны прекратить выдавать электроэнергию в сеть.

      По промеру ЗАЭС - её же остановили...
      1. Geosun Звание
        Geosun
        +1
        Сегодня, 09:30
        Цитата: AllX_VahhaB
        По промеру ЗАЭС - её же остановили...

        Говорят, что на Украине нет ни специалистов, ни возможности это сделать. Наши спецы предполагают, что украинцы не удержат ситуацию на атомных станциях при попытке консервации.
        А новый Чернобыль на нашей границе нам не нужен.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 10:43
          Цитата: Geosun
          Говорят, что на Украине нет ни специалистов, ни возможности это сделать. Наши спецы предполагают, что украинцы не удержат ситуацию на атомных станциях при попытке консервации.

          Это кто так говорит? По факту - оперативный персонал на ЗАЭС тот же, что при Украине работал, тот же и сейчас работает. И это именно они в сентябре 2022 года перевёли реакторы в состояние "холодного останова". Или вы считаете, что на других АЭС более некомпетентные люди работают?
          Цитата: Geosun
          А новый Чернобыль на нашей границе нам не нужен.

          Очередная отмазка что бы ничего не делать! Так же как и с мостами через Днепр, подстанциями 750 кВ, черноморскими портами и т.д и т.п....
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:45
    А хохлоте рассказывают , що их хиборги до сих пор Донецкий аеропорт контролируют .
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 09:03
      Цитата: Ирек
      А хохлоте рассказывают , що их хиборги до сих пор Донецкий аеропорт контролируют .

      Не иронизируйте, не всё там так бравурно. Тяжело на предке нашим бойцам, враг упорно обороняется. В Константиновке мы медленно движемся вперёд, думаю - бережем бойцов. Но пока озвученные больше месяца назад Герасимовым 85% территории этого города пока только начинаем занимать.
      А в Новопавловке и Степногорске, по данным lostarmour.info›map, за последние 3-4 дня пришлось нам локально отойти примерно на 2км.
    2. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 10:39
      Цитата: Ирек
      А хохлоте рассказывают , що их хиборги до сих пор Донецкий аеропорт контролируют .

      Сказочники и фантасты, они до сих пор рассказывают, что была Древняя Украины, а селюковый пиплз верит в эти сказки.
  3. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    0
    Сегодня, 08:47
    заявляют о необходимости вывода оставшихся в городе подразделений ВСУ, чтобы сохранить их для дальнейших боев. Но приказа не будет, Сырскому поставлена задача удерживать Константиновку до последнего.

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  4. красноярск Звание
    красноярск
    +1
    Сегодня, 08:50
    [/quote]подразделений ВСУ, чтобы сохранить их для дальнейших боев. Но приказа не будет, Сырскому поставлена задача удерживать Константиновку до последнего.[quote]

    Это говорит о том, что пополнение есть где брать, раз не жалко тех оставшихся, кто погибнет в Константиновке или буду пленены.
  5. Комментарий был удален.
  6. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 09:00
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Россия реализует в Константиновке покровский сценарий, впереди Дружковка

    ну кроме этого ВС РФ вчера взяли Пискуновку ( это 10 км. до Славянска) и по Николаевке уже приходят ФАБы. Славянск готовься.
  7. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 09:14
    Сколько было уже тех."фортеций".
    И сколько впереди...
    Не счесть..
    Мяса бусифицируется всё еще очень много.
    Ресурсы для сопротивления также поступают.
    Текущие темпы, для полной реализации поставленных целей, без кардинальных изменений/обрушений, чисто математически, на десятилетия упорной работы.
    Верим.
    Работаем.