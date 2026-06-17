Европейская MBDA поможет Украине разработать «Нептун-2» для ударов по России
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Украина получит помощь в разработке новой ракеты, способной поражать цели в глубине России. Меморандум о возможном сотрудничестве подписали европейская компания MBDA и конструкторское бюро «Луч».
Как пишет украинская пресса, ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем компания MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale) поможет украинским специалистам модернизировать противокорабельную ракету «Нептун» таким образом, чтобы из нее получился новый ракетный комплекс с увеличенной дальностью поражения, условно названный «Нептун-2». Также рассматриваются и другие варианты ракеты.
Сделка будет сосредоточена на дальнейшем развитии крылатой ракеты «Нептун». КБ «Луч» и MBDA будут внедрять революционные инновации для развития возможностей глубокого удара для «Нептун-2», одновременно развивая стратегическое оборонное сотрудничество с Украиной.
По мнению экспертов, привлечение европейского разработчика ракет для реализации украинских ракетных программ позволит Киеву получить доступ к европейским технологиям и производственным возможностям.
В самой MBDA подписание меморандума назвали «вкладом» в поддержку Украины.
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