Европейская MBDA поможет Украине разработать «Нептун-2» для ударов по России

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Европейская MBDA поможет Украине разработать «Нептун-2» для ударов по России

Украина получит помощь в разработке новой ракеты, способной поражать цели в глубине России. Меморандум о возможном сотрудничестве подписали европейская компания MBDA и конструкторское бюро «Луч».

Как пишет украинская пресса, ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем компания MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale) поможет украинским специалистам модернизировать противокорабельную ракету «Нептун» таким образом, чтобы из нее получился новый ракетный комплекс с увеличенной дальностью поражения, условно названный «Нептун-2». Также рассматриваются и другие варианты ракеты.



Сделка будет сосредоточена на дальнейшем развитии крылатой ракеты «Нептун». КБ «Луч» и MBDA будут внедрять революционные инновации для развития возможностей глубокого удара для «Нептун-2», одновременно развивая стратегическое оборонное сотрудничество с Украиной.

По мнению экспертов, привлечение европейского разработчика ракет для реализации украинских ракетных программ позволит Киеву получить доступ к европейским технологиям и производственным возможностям.



В самой MBDA подписание меморандума назвали «вкладом» в поддержку Украины.
6 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +6
    Сегодня, 09:17
    Нам бы тоже не плохо было "вложиться" в Matra BAE Dynamics Aérospatiale, чем нибудь приличным (типа Орешник с боевыми частями)
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 09:43
      Цитата: marchcat
      Нам бы тоже не плохо было "вложиться" в Matra BAE Dynamics Aérospatiale, чем нибудь приличным (типа Орешник с боевыми частями)

      Интересуюсь чисто гипотетически - а как бы Западу понравилось, если бы мы демонстративно, напоказ, "посотрудничали" с кем-нибудь из тех, кто им поперёк горла?
      Там у каждого какой-нибудь гвоздик в седалище, да найдётся.
      При этом громко заявили бы, что мы НЕ СТОРОНА КОНФЛИКТА.

      "Рыбу" заявления (профессиональный термин филологов, политиков и риэлторов-мошенников, означающий шаблон чего-либо написанного) можно было бы взять из ЛЮБОГО заявления западных лидеров о том, как они сочувствуют Украине.
    2. esoterica Звание
      esoterica
      0
      Сегодня, 10:16
      Нам бы тоже не плохо было "вложиться" в Matra BAE Dynamics Aérospatiale, чем нибудь приличным (типа Орешник с боевыми частями)


      Российское руководство боится даже косо посмотреть в сторону белого британского господина.
      Уже в Британии последняя собака убедилась, что это Россия которую они раньше боялись, на самом деле зачуханный шник, который даже вякнуть боится в их сторону.
      Иран не побоялся захватить британский танкер, после того как британцы начали захватывать иранские танкеры. После этого Британия начала умолять Иран пойти на переговоры и пообещала впредь больше не трогать иранские суда.
      Сейчас почему-то Британия не хочет ввязываться в войну против Ирана. Видимо потому, что увидела какая реакция была у Ирана.
      А ещё Британия увидела какая реакция была у России, после того как британской ракеты начали лететь на российские города. Поэтому неудивительно, что теперь не собирается поставляет какие-то ядерные материалы на Украину.

      А вы тут фантазируете про орешник.
  2. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 09:51
    Цитата: marchcat
    Нам бы тоже не плохо было "вложиться" в Matra BAE Dynamics Aérospatiale, чем нибудь приличным (типа Орешник с боевыми частями)


    Это недостойная цель для Орешника. drinks
    Если бы это был сарай или гаражи тогда да.
  3. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 10:07
    BAE - это чисто британская фирма. И вообще почти всё британское идёт в авангарде главных угроз России. Если в других странах ещё есть хоть какие-то тормоза (пока есть, дальше время покажет), то в Британии уже дошло до того, что 404 начнут отправлять ядерные отходы, непонятно с какой целью, хотя никаких производств переработки в 404 никогда не было.

    Очень грустно, но зато уже стало окончательно очевидно: если до 2022 Британия действительно боялась военной и политической мощи России, то за все эти почти 5 лет убедилась в полном ничтожестве российского политического руководства, не говоря уже за военную силу, которую до 2022 они боялись.
    Даже политической воли у российского руководства не хватило пойти на какие-то масштабные политические действия как разрыв дипломатических отношений, после того как британские ракеты начали лететь на Россию (это типа не британцы запускали, а укры, поджигая спичками фитиль у этой ракеты, которая затем летела на Россию)

    Один дедуля-фантаст рассказывал, как нужно бить было первым в питерских подворотнях. Но он точно если видел драки в питерских подворотнях, то только за занавеской в собственной квартире.
    А на улице было всё просто: для начала ударят легко, посмотрят на реакцию. Если реакция была типа: "ну ты что, ?" - во второй раз ударят посильнее. Опять посмотрят реакцию. Если это реакция будет на уровне "отстань от меня!" - в третий раз ударят уже конкретно. Если в этот раз будет "я сейчас папе расскажу!" - то с этого момента все вокруг увидят, что этого чушкаря можно будет рить.
    Ну если бы этот парень с первого раза ответил бы не словами, а конкретным ударом, то даже получив люлей, уже заслужил бы репутацию того, с кого не стоит вообще не трогать. А ещё лучше дружить.

    Жаль что питерский дедуля не знал этих прописных истин питерских подворотен (да и не только питерских). Теперь Россия превратилась в этого самого чушкаря, которому отвешивают пинков и лещей даже малолетки под общий гогот толпы.
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:09
    Украина получит помощь в разработке новой ракеты, способной поражать цели в глубине России. Меморандум о возможном сотрудничестве подписали европейская компания MBDA и конструкторское бюро «Луч».
    все фиксируем, продолжаем утираться... Обидно, однако....