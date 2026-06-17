Российские военные вернули контроль над селом Подолы в Харьковской области

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Российские военные вернули контроль над селом Подолы в Харьковской области


В ходе наступательных действий российские военные полностью вернули контроль над селом Подолы в Харьковской области. Теперь населенный пункт снова освобожден.

Сообщения об этом поступают с передовой.

Ранее ВС России уже освобождали Подолы. Пресс-служба оборонного ведомства сообщала об этом 4 января этого года.

В сообщении говорилось:

Подразделения группировки «Запад» в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Подолы.

Впоследствии контроль над селом удержать не удалось. Но теперь Подолы снова наши.

Помимо этого, боевые столкновения с противником происходят сейчас практически на всей территории поселка Купянск-Узловой.



Сообщается также о наступательных действиях российских войск в направлении Великого Бурлука. Нашим подразделениям удалось взять под контроль почти 12 квадратных километров территории.

Также штурмовые подразделения ведут бои в Казачьей Лопани, а также в лесном массиве. На Волчанском направлении наступление идет одновременно на нескольких участках фронта. Вчера сообщалось, что общее продвижение составило до 500 метров. Противоборствующие стороны обстреливают позиции друг друга в Лосевке и лесах Волчанского района.

Последние события свидетельствуют о том, что армия России успешно наступает с севера и востока в направлении Харькова, хотя и не в быстром темпе. Чтобы ослабить сопротивление противника, наши военные регулярно наносят удары по скоплениям вражеской техники и живой силы.

7 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    -3
    Сегодня, 09:37
    Идёт планомерное освобождение от хохлоты исконно русских земель.
    1. ученый Звание
      ученый
      +7
      Сегодня, 09:51
      Вы серьезно считает, что при протяженности фронта в 2тыс.км среднее наступление с освобождением 3-5 кв.км в сутки является планомерным освобождением? Напомню, ВСУки теряют на этих дистанция до тысячи военнослужащих в сутки. Сколько теряют наши войска история еще долго будет умалчивать. Но и полному ламеру в тактике понятно, что потери в наступательной и оборонительной операции сильно разные, что бы там не заявляли политики.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +4
        Сегодня, 10:04
        Цитата: ученый
        Напомню, ВСУки теряют на этих дистанция до тысячи военнослужащих в сутки.

        Это все же по нашим данным, сколько в реальности - совсем сложно сказать. А наши потери - они да, точно не малые
    2. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +2
      Сегодня, 10:17
      Цитата: Ирек
      Идёт планомерное освобождение от хохлоты исконно русских земель.

      Это что же за такой гениальный план, кто автор сего шедевра? Согласно которому, сначала освободили, потом оставили, потом снова освободили.... Хотелось бы, раз Вы ознакомлены с документом, знать о этом замечательном плане немного больше - что будет далее, лет за сто управимся? P.S. Спешу-с, забегая вперёд, уж больно охота узнать, чем вся эта затея должна, согласно плана закончится. А ещё сто лет ждать результата... могу ведь и не сдюжить, мне то уже не двадцать, причём уже давно... recourse
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        +1
        Сегодня, 10:34
        Тсссс.... Этот "план" есть самая большая тайна в этой стране.
    3. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      Сегодня, 10:31
      Идёт .... освобождение .... исконно русских земель.

      Повадился ЦИПСО на здесь ставить минусы. Может даже какое-нибудь ПО для этого уже укробандерлоги присобачили.
      Ничего, разберемся с вами гадами. Очистим наши исконно русские земли от нечисти.
  2. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    +3
    Сегодня, 09:40
    В состав Харьковской области в советское время зачем-то были включены и территории с явным преобладанием великорусского населения, причем в сельской местности.