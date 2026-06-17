На Украине обеспокоены российской системой РЭБ, которая глушит Starlink

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На Украине обеспокоены российской системой РЭБ, которая глушит Starlink

Американская система спутниковой связи «Старлинк» давно стала главной коммуникационной основой для ВСУ. Любые проблемы, с ней связанные, вызывают настоящую панику в Киеве.

На этот раз тревогу забил советник министра обороны Украины Бескрестнов. В своем телеграм-канале он рассказал об очередном изобретении российских военных инженеров. Речь идет о комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые весьма эффективно глушат Starlink. Система получила название «Волна Купол Гарант».

Принцип работы комплекса заключается в обнаружении низкоорбитальных спутников и создании с земли помех, которые прерывают сигнал, обеспечивающий связь с терминалами. Технически спутник Starlink принимает сигналы от терминалов в диапазоне частот 14–14,5 ГГц, которые разделены на восемь каналов по 62,5 МГц каждый.

В комплексе «Волна Купол Гарант» восемь спутниковых антенн, которые направляются на пролетающий над местом расположения оборудования спутник. Каждая антенна передает сигнал соответствующей частоты по отдельному каналу, что приводит к прерыванию связи. Один комплекс РЭБ обеспечивает защиту площади примерно 20 квадратных километров и используется в том числе для противодействия дальнобойным дронам ВСУ.

Системы РЭБ устанавливаются на автомобильных прицепах, что обеспечивает мобильность и сложность с обнаружением. Комплект антенных элементов может быть развернут непосредственно на земле. Позиционирование антенны на спутник происходит автоматически. Система может работать либо с помощью генераторов, либо от внешнего источника питания.

Не меньше, чем эффективность системы, Бескрестнова расстраивает её «поистине впечатляющая» цена. Пишет, что компания-производитель продает каждый комплекс РЭБ за 1,5 миллиона долларов.
14 комментариев
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  1. moneron Звание
    moneron
    0
    Сегодня, 09:54
    Насколько эта система сама уязвима для пеленга противником? Несколько грузовиков замаскировать чрезвычайно трудно. Габаритная система получилась,...
    1. Mister X Звание
      Mister X
      +1
      Сегодня, 10:00
      Цитата: moneron
      Насколько эта система сама уязвима

      Нет ничего неуязвимого, к сожалению.
      Фото системы с первого канала
      1. Last centurion Звание
        Last centurion
        +1
        Сегодня, 10:11
        Лучшее место чтобы спрятать дерево - в лесу...
        Так вот. Идея. А минимизировать это до стандартного евроконтейнера, но вместо железа радиопрозрачность и художественную раскраску под ржавость низя чтоб не стандартно выглядели?
        И завезти на контейнерные склады среди кучи пустых металлических. Вот бы хрюшкино ИИ попыталось опознать где контейнер а где РЭБ, я б посмотрел на этот цирк. А пинать каждый контейнер они бы разорились
        1. Zaurbek Звание
          Zaurbek
          0
          Сегодня, 10:43
          А не лучше, поставить ее на Ил76 и пусть сверху глушит
    2. PROXOR Звание
      PROXOR
      +1
      Сегодня, 10:07
      Ну для обороны в глубине территории её достать будет проблематично. Тут Только если Хаймарсами, а вот у ленточки да, надо защищать как то.
    3. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 10:36
      Цитата: moneron
      Несколько грузовиков замаскировать чрезвычайно трудно.

      Замаскировать то от посторонних взглядов можно, но вот при включении система сама выдает себя работой аж семи антенн. При наличии средств РТР засечь работающий комплекс вполне реально со всеми вытекающими.
  2. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 09:55
    Решение хорошее, но не ультимативное. Комплексы нужно защищать, ибо на них будут охотиться устиленно. Метод В. М. Баданова - танки на аэродроме противника - вот решение все проблем.
  3. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 10:33
    В России, государству, а не частнику за 1,5 миллиона долларов?

    Доллары не наша валюта. Где- то и что-то не так.
  4. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 10:47
    А что по эффективности скажите, спецы? 20 кв км - это оч мало по совр меркам, ещё учитывая размеры этого хозяйства. И старлинк - это сеть..задавил 1 спутник, но рядом же другие..их сотни в группировке. Более того бпла нового поколения и новые КР по ТЗ учат обходится без спутн управл/навигации - работа по наземн ориентирам посредством опт/эл систем с технич зрением. Т.е. сист наведения многоканальна и в большей степени пассивна..и автономна..+ дополнена элементами ИИ. Сейчас вообще ср-ва противодействия отстают от ср-в нападения, а те в свою очередь оч быстро развиваются..защита просто не успевает реагировать технич разработками. А если ещё не было технич задела - вообще бяда.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 11:06
      Цитата: rosomaha
      20 кв км - это оч мало по совр меркам, ещё учитывая размеры этого хозяйства. И

      Ну, для владельцев заводов, газет, пароходов этот РЭБ не такая неподъемная ноша и в комплексе с мобильными огневыми группами и прочими системами ПВО, могут создать хорошую защиту своим предприятиям. Вот пусть нефтяники и прочие бизнесмены вкладываются, если им не безразлична судьба их предприятий.
    2. rytik32 Звание
      rytik32
      0
      Сегодня, 11:16
      Цитата: rosomaha
      но рядом же другие..их сотни в группировке

      Спутников тысячи потому, что один спутник не может покрывать большую площадь поверхности. У него луч узкий. Поэтому переключение на другой спутник ничего не даст.
      Цитата: rosomaha
      сист наведения многоканальна

      Если реализовать в одном БПЛА всё, что вы написали выше, то он будет стоить как чугунный мост.
      Пишут, что у хорнетов слабенькие камеры (хорошие камеры стоят хороших денег!), поэтому автораспознавание и автонаведение работают только с небольшой дистанции.
  5. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 10:48
    Имхо, пошли сайты хвастаться "перемогой"....
    Имхо ,1,5 млн баксов, что глушит один!!! всего один гражданский спутник на 29 кв. км (4*5км).
    судя по данным - до 4-5 км высоты

    Вроде писали ,что модуль Старлинк автоматом переключается на соседний спутник, при сбое связи....
    Кто в курсе?

    Про глушение Старлинка ,при надобности, писали с самого начала СВО.... А потом всплыфло ,что наш Генштаб и управление сам на нем сидел.... и ничего...
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 11:14
      Цитата: Макс1995
      Вроде писали ,что модуль Старлинк автоматом переключается на соседний спутник, при сбое связи....

      В рамках тактической операции система успешно блокирует связь для нескольких спутников Starlink, пролетающих над прикрываемой территорией. Для защиты больших территорий или одновременного воздействия на большее число спутников требуется развёртывание нескольких комплексов «Волна Купол Гарант».
    2. Препона Звание
      Препона
      0
      Сегодня, 11:16
      4-5 км высоты такой себе спутник... 500 км наверное ?