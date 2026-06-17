Киев хочет полтриллиона евро от ЕС на восстановление Украины

Киев опасается захода российского капитала на украинскую территорию после окончания боевых действий, поэтому требует от Европы гарантированных вложений в восстановление Украины.Совет экономической безопасности Украины (ESCU) провел исследование, по итогам которого пришел к выводу, что Россия имеет возможность оказывать влияние на украинскую экономику после конфликта путем установления контроля над ключевыми активами. Если проще, то в Киеве боятся захода в страну российского бизнеса с гораздо большими возможностями, чем у тех же европейцев.Как предполагается, Россию больше всего интересует энергетический сектор, контроль над которым позволит влиять на внутреннюю политику Украины даже без военного вмешательства.Чтобы не допустить реализацию данного сценария, предлагается продлить запрет на заход на Украину капитала российского происхождения, а также распространить его и на белорусский. Но самое главное, что нужно сделать, — это заставить Европу выделить Киеву полтриллиона евро на восстановление. Как заявляют в Киеве, это позволит исключить сделки с российским капиталом.В общем, Киев хочет оплатить европейскими деньгами полное восстановление Украины. Удочки в отношении этого уже заброшены, предварительные консультации уже начались.

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