Киев хочет полтриллиона евро от ЕС на восстановление Украины

2 598 22
Киев хочет полтриллиона евро от ЕС на восстановление Украины

Киев опасается захода российского капитала на украинскую территорию после окончания боевых действий, поэтому требует от Европы гарантированных вложений в восстановление Украины.

Совет экономической безопасности Украины (ESCU) провел исследование, по итогам которого пришел к выводу, что Россия имеет возможность оказывать влияние на украинскую экономику после конфликта путем установления контроля над ключевыми активами. Если проще, то в Киеве боятся захода в страну российского бизнеса с гораздо большими возможностями, чем у тех же европейцев.



Как предполагается, Россию больше всего интересует энергетический сектор, контроль над которым позволит влиять на внутреннюю политику Украины даже без военного вмешательства.

Чтобы не допустить реализацию данного сценария, предлагается продлить запрет на заход на Украину капитала российского происхождения, а также распространить его и на белорусский. Но самое главное, что нужно сделать, — это заставить Европу выделить Киеву полтриллиона евро на восстановление. Как заявляют в Киеве, это позволит исключить сделки с российским капиталом.

В общем, Киев хочет оплатить европейскими деньгами полное восстановление Украины. Удочки в отношении этого уже заброшены, предварительные консультации уже начались.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 09:53
    Киев хочет полтриллиона евро от ЕС на восстановление Украины
    проси больше, получишь сколько нужно
    какой то объем нарик все одно получит
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +3
      Сегодня, 10:01
      Киев хочет полтриллиона евро от ЕС на восстановление Украины

      — «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть».
      — «Вино. Разбила… две бутылки».
      — Три!
      — Пиши «три». yes
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +3
        Сегодня, 10:30
        Такое впечатление, что боевые действия уже закончились и, что от Украины что то осталось для восстановления...какие сплошные бредни. fool
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          0
          Сегодня, 10:52
          Киев хочет полтриллиона евро от ЕС на восстановление Украины

          Интересно при этом, а сколько миллиардов евро от полтриллиона евро от ЕС Зеленский уже сейчас планирует своровать себе в карман и сколько отстегнуть руководству ЕС в Брюсселе в качестве "откатов" в их личный карман тоже?.

          Мафиозные элитные воры в руководстве ЕС уже сейчас между собою с Зеленским договариваются, кому, сколько, как и когда будет возможно из бюджета ЕС украсть можно.
    2. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 10:28
      Цитата: Василенко Владимир
      проси больше, получишь сколько нужно
      какой то объем нарик все одно получит

      Получит, если харя не треснет.
    3. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 10:46
      проси больше, получишь сколько нужно
      какой то объем нарик все одно получит

      Самый главный вопрос, который будут обсуждать в ЕС, но безусловно без участия нарика - "Зачем нам восстанавливать Украину и её экономику, если мы добивались обратного? request
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 10:47
        пока она воюет с Россией и наносит ей ущерб, в шароварию будут идти денежные потоки
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 10:06
    Извечная хохлацкая привычка и психрлогия-" дай.дай. дай больше. Дай ещё больше ". Все таки прав был мудрый польский народ называя украинство- "быдлом".
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 10:29
      Цитата: Андрей Николаевич
      Извечная хохлацкая привычка и психрлогия-" дай.дай. дай больше. Дай ещё больше ".

      Скорее местечковая психология, замешенная на склюковой.
  3. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +1
    Сегодня, 10:13
    Начали уже иронизировать , смешно некоторым но ведь финансовые вливания из ЕС все эти годы регулярны и обильны.
    Чем это закончится не знаю ,не владею информацией но ведь эти деньги когда то кому то придется возвращать
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 10:26
      Цитата: Самый вежливый
      но ведь эти деньги когда то кому то придется возвращать

      есть у меня ощущение, что европа надеется все это вернуть за счет разграбления России, не зря они усиленно к войне готовятся
      судя по всему у нас пока второй акт трагедии, а вот как закончится третий судя по всему даже режиссер не знает
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 10:32
        Цитата: Василенко Владимир
        судя по всему нас пока второй акт трагедии, а вот как закончится третий судя по всему даже режиссер не знает


        Но в радужных надеждах, что у них всё получится.
        А бабка надвое сказала.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +2
          Сегодня, 10:33
          Цитата: tihonmarine
          А бабка надвое сказала.

          именно и гарантии, что в нашу пользу у меня к сожалению то же нет
    2. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 11:28
      Цитата: Самый вежливый
      но ведь эти деньги когда то кому то придется возвращать

      А вы не допускаете такой сценарий, что если по самой европе внезапно и хорошо прилетит, то евро-буржуины, чтобы спасти свои задницы, вообще могут забыть про какие-то там вливания в страну 404?
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 10:14
    Если проще, то в Киеве боятся захода в страну российского бизнеса с гораздо большими возможностями, чем у тех же европейцев.
    Автор, скорее всего на Украине боятся того, что придётся отдавать то, что отобрали в 2022 году, да ещё с %.
    В качестве напоминания. Выдержка из статьи на РБК от 06 августа 2022:
    5 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило указ о передаче в пользу Украины и украинского народа 903 объектов, принадлежащих России. По его словам, все имущество, которое украинские власти намерены конфисковать, разделено на три категории:

    имущество, которое принадлежит российскому государству;
    активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России;
    активы российских банков.
    «Предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — пояснил он.

    Закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов» Зеленский подписал 10 марта. Согласно документу, изъятие такой собственности в стране будет осуществляться «без какой-либо компенсации ее стоимости». Тогда документ касался только собственности юридических лиц.
  5. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 10:17
    Бандерлоги в своём репертуаре - "Дайте нам таблеток от жадности! И побольше, побольше...."
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:23
    Какая то чушь в головах у европейцев .Русь репарации готовят. laughing
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 10:25
      Что то у авторов ВО совсем пропал интерес к нашим активам в Евроклире . what К чему бы это .
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 10:58
        tralflot1832
        Сегодня, 10:25

        hi ЦБ выиграл Арбитражный суд в Москве от ответчика - Euroclear, решение Арбитража от 15 мая 2026 г., Апелляционный суд через день-два тоже вынесет положительное решение.
        Останется дело за малым, либо Euroclear добровольно возвращает уворованные активы, либо ЦБ по запросу начнёт аресты счетов дочек Euroclear по всему миру, начиная с Сингапур, Китай , Индия, ОАЭ, где позиции РФ сильны, а также других регионах, создавая прецедент.
    2. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 10:34
      Цитата: tralflot1832
      Какая то чушь в головах у европейцев .

      А разве там головы остались, или тырсы вместо голов ?
  7. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 10:46
    Лукашенко: Нас обманули
    Диктатор также заявил, что сразу после начала войны Владимир Путин решил не брать Киев из-за давления Ватикана и Израиля. «По мере развития боевых действий [в начале войны – прим. ред.], не только я, но и весь мир понимал, что война быстро закончится победой России. Это было связано прежде всего с тем, что русские находились в Киеве», — заявил Лукашенко.

    «Но затем некоторые политики и вооруженные силы обратились к Путину, попросив его прекратить операции, вывести войска из Киева и заключить мирное соглашение. Видя эту ситуацию, тот факт, что много людей погибает, и что война, откровенно говоря, идет не по плану, Путин согласился и вывел свои передовые части из Киева», — добавил белорусский политик.

    «Еще раз, я знаю, что эти силы нас обманули. Это был Ватикан. И, что удивительно, еврейское лобби, Израиль». Они, от имени Зеленского, заявили: «Мы стремимся к миру, мы согласны». И другие поступили так же, отметил он.

    gazeta.pl
  8. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 11:26
    Ну раз просит, то надо дать. Конечно безвозмездно. Остальные европейцы подождут, они поймут. Остальные украинцы наверно как малыш из карлсона: "а можно мне из тех миллионов, пан Зеленский, что вы украдёте, хоть немного, чтобы купить собаку?".