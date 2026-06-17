Сводки по БПЛА в регионах стали соседствовать со сводками о ситуации с топливом

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Сводки по БПЛА в регионах стали соседствовать со сводками о ситуации с топливом

Сводки о перехвате беспилотников и ракет на каналах официальных лиц теперь всё чаще соседствуют со сводками о положении дел с моторным топливом. Ситуация в топливном сегменте продолжает оставаться, мягко говоря, непростой в ряде регионов юга России. Особенно сложная ситуация на Крымском полуострове.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя ситуацию на АЗС в городе, пишет о том, что сегодня в свободной продаже есть бензин всех марок и дизельное топливо на 9 автозаправках города. Слово «свободной» губернатор пишет с применением Caps Lock, публикуя адреса конкретных АЗС.



Глава региона также информирует о том, где моторное топливо продаётся по QR-кодам и в формате лимита 20 литров на одно транспортное средство.

Было время - QR-коды для счастливых обладателей прививки от ковида. Тогда никто не думал, что коды дойдут и до автозаправочных станций.

Ситуация с бензином и дизтопливом непростая и в Республике Крым, а также в других регионах юга страны. В Воронежской области на ряде АЗС введён запрет на залив топлива в канистры. Также есть АЗС, где лимитируют заправку 20-ю литрами на одно частное авто.

К сожалению, многим водителям теперь приходится перед планированием поездок (особенно дальних) размышлять не только о самой поездке, как таковой, но и принимать во внимание положение дел с топливом на маршруте. Возвращается и практика «канистра с бензином в багажнике лишней не будет», даже когда поездка планируется по автодорогам федерального значения, где, вроде бы, АЗС через каждые несколько десятков километров.
26 комментариев
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  1. al3x Звание
    al3x
    +12
    Сегодня, 09:59
    Как бы со временем до веерных отключений электроэнергии не докатиться...
    1. Русич Звание
      Русич
      +5
      Сегодня, 10:02
      Цитата: al3x
      Как бы со временем до веерных отключений электроэнергии не докатиться...

      Да, уж...
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +4
        Сегодня, 10:10
        Цитата: Русич
        Цитата: al3x
        Как бы со временем до веерных отключений электроэнергии не докатиться...

        Да, уж...

        Ну да, и интернет по талонам! И водку не больше двух бутылок в руки давать! yes
        1. Aken Звание
          Aken
          +3
          Сегодня, 10:28
          Про интернет уже информация есть. Был вброс провластного блогера
          Предлагается два вида:
          - Для бедных - суверенный - с урезанными возможностями.
          - Для богатых - полный доступ, но за тройную цену.
    2. Chip4ik Звание
      Chip4ik
      +5
      Сегодня, 10:10
      Новые регионы давно уже так живут, перебои с водой, с топливом и с электроэнергией.
      1. Курильщик Звание
        Курильщик
        +3
        Сегодня, 10:14
        В добавок ко всему, кто то решил подлататься..

        МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки картельного сговора у трех трейдеров, торговавших нефтепродуктами на бирже.
        «
        "ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО "Солид-товарные рынки", ООО "Агроторг ЮГ" и ООО "Хансел", — заявили в ведомстве.

        По результатам внеплановых выездных проверок служба выявила факты, которые подтверждают, что эти компании координировали действия при заключении сделок на торгах. В частности, речь идет о признаках антиконкурентного соглашения для перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам и получения дохода в особо крупном размере.
        1. Vitaly.17 Звание
          Vitaly.17
          +1
          Сегодня, 10:25
          Цитата: Курильщик
          доход в особо крупном размере
          наверняка на несколько порядков перекрывает максимальный штраф в 800тыс.р предусмотренным за данное нарушение.
      2. al3x Звание
        al3x
        +3
        Сегодня, 10:15
        Новые регионы давно уже так живут


        Чтобы всех уравнять и никому не было обидно, теперь и старые так же будут? Кто бы мог подумать...
      3. AdAstra Звание
        AdAstra
        +1
        Сегодня, 10:32
        Только я вот, подозреваю, что, наверное, всё это затевалось, не для того, чтобы всё перечисленное Вами было и в "старых" регионах.
    3. AdAstra Звание
      AdAstra
      0
      Сегодня, 10:29
      При такой теме, как бы ближайшей зимой в городах без отопления не сидеть.
    4. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 10:54
      Как бы со временем до веерных отключений электроэнергии не докатиться...

      Если власть не поставит олигархат в стойло они могут сотворить что-нибудь и покруче,например, сокращения поставок продуктов в крупные города и взвинчивание на них цен до предела.
      Этот способ уже дважды был использован в истории для развала Российской Империи и СССР. hi
  2. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +2
    Сегодня, 10:08
    Война , надо потерпеть.
    Тем более и Путин недавно заявлял , что скоро всё это закончится.
    1. al3x Звание
      al3x
      +11
      Сегодня, 10:10
      Путин всю жизнь просит потерпеть. И даже когда никакой войны не было.
      1. Самый вежливый Звание
        Самый вежливый
        -4
        Сегодня, 10:21
        Ну значит и привычка уже выработалась , раз не первый год слышите это.
        А во время войны перебои с топливом для гражданских это не самая большая печаль.
        1. AdAstra Звание
          AdAstra
          +2
          Сегодня, 10:32
          Так, а войны то и нет.""""""
    2. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +8
      Сегодня, 10:22
      Цитата: Самый вежливый
      Война , надо потерпеть.
      Тем более и Путин недавно заявлял , что скоро всё это закончится.

      Только забыл рассказать, чем закончиться. А то, что бы не получилось как в той присказке - сначала мы жили бедно, а потом нас обокрали....
      1. Last centurion Звание
        Last centurion
        +7
        Сегодня, 10:33
        Нет, такое уже было! Сначала " не будет повышение пенсионного возраста", а потом выборы и ... "65" получите распишитесь. Так что 20литров в руки, понижение процентной ставки с инфляцией которая уничтожит накопления комбатантов или веерные отключения не кажутся чем-то фантастическим. Эти редиски доведут страну...

        Да то же самое с СССР, сначала проголосуйте, проголосовали что останется? А вот и не останется. Они так кодлой решили
        Мирдверьмячи
        Этим олигархам простому пролетариату верить нельзя!
    3. Konnick Звание
      Konnick
      +7
      Сегодня, 10:29
      Цитата: Самый вежливый
      Тем более и Путин недавно заявлял , что скоро всё это закончится.

      Это где про рай?
  3. Oldi Звание
    Oldi
    +6
    Сегодня, 10:34
    Сводки по БПЛА в регионах стали соседствовать со сводками о ситуации с топливом

    А количество налётов БПЛА коррелирует с активностью вводимых запретов и ограничений властями в РФ, чем больше налётов - тем выше активность запретительного принтера, хотя по логике бы дать слабину населению, и так в напряжении, позитив отсутствует, ан нет! Запретить всё! Интересные взаимосвязи.
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 10:35
    игра в поддавки до добра не доведет, ну не воюют в белых перчатках
    1. esoterica Звание
      esoterica
      +2
      Сегодня, 10:39
      игра в поддавки до добра не доведет,


      Игра в продавке идёт только с нашей стороны. С вражеской стороны, включая весь коллективный Запад, никакой игры в поддавки нет и не было, против нашей страны идёт самая настоящая война со стороны НАТО
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 10:46
        а я про нас и пишу мы с самого 14 года пытаемся быть хорошими
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 10:44
    Вот что происходит когда стратегическая отрасль находится в частных руках. В любой ситуации преобладает жажда наживы. Не верю что реально нет или не хватает бензина. И нет системы поощряющую конкуренцию с целью снижения цены. И удивительно что крупные игроки, монстры нефтяные компании не заходят в Крым со своими АЗС. Хотя думаю что через перекупов, тайком поставляют бензин в Крым. Производство всего бензина в России находится в руках олигархов. Этим пользуются владельцы АЗС вздувая цены. Наверное такая психология крымчан нажиться за курортный сезон чтобы перезимовать в пустой сезон. Это наверное мировая практика. Реально в Крыму есть кому составить конкуренцию частнику это военные. Они получают топливо централизованно и могут делиться с республикой. Они могут снабжать и скорую помощь и городской транспорт и коммунальные службы, и хлебозаводы. Во первых они получают как правило качественный бензин и должна вменяемая наценка.
    Нужно заставить Роснефть, Лукойл, Газнефть войти в Крым в эту Всероссийскую здравницу и военный форпост. hi bully
    1. esoterica Звание
      esoterica
      0
      Сегодня, 10:51
      Нефтеперерабатывающая отрасль должна быть в частных руках. А вот сама нефть (газ, полезные ископаемые) - как минимум на 90% должны быть в государственных руках.
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        0
        Сегодня, 11:03
        Всё должно быть в разумных пределах, должны быть и частные и государственные поликлиники. И хлебозаводы также и частные и муниципальные. И АЗС от крупных компаний, и муниципальные АЗС и частные независимые. hi
        1. esoterica Звание
          esoterica
          0
          Сегодня, 11:15
          Одно дело булочная, другое дело огромный НПЗ. Если этот НПЗ будет в государственных руках, то всё закончится закономерно - будет массовое воровство среди всего руководства этого НПЗ. И конечно топливо резко упадёт в качестве, так как его начнут активно бодяжить, кладя разницу себе в карман.
          Роту НКВД с автоматами и публичными расстрелами за воровство там точно не поставить.
          Нам уже хватает других госструктур, хотя бы нашу армию, где все генералы поголовно воруют и почти всё есть только на бумаге, а не на складах.
          В общем, там где государство ведёт активную хозяйственную и закупочную роль, там везде полное коррупционное болото.