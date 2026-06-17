Сводки по БПЛА в регионах стали соседствовать со сводками о ситуации с топливом
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Сводки о перехвате беспилотников и ракет на каналах официальных лиц теперь всё чаще соседствуют со сводками о положении дел с моторным топливом. Ситуация в топливном сегменте продолжает оставаться, мягко говоря, непростой в ряде регионов юга России. Особенно сложная ситуация на Крымском полуострове.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя ситуацию на АЗС в городе, пишет о том, что сегодня в свободной продаже есть бензин всех марок и дизельное топливо на 9 автозаправках города. Слово «свободной» губернатор пишет с применением Caps Lock, публикуя адреса конкретных АЗС.
Глава региона также информирует о том, где моторное топливо продаётся по QR-кодам и в формате лимита 20 литров на одно транспортное средство.
Было время - QR-коды для счастливых обладателей прививки от ковида. Тогда никто не думал, что коды дойдут и до автозаправочных станций.
Ситуация с бензином и дизтопливом непростая и в Республике Крым, а также в других регионах юга страны. В Воронежской области на ряде АЗС введён запрет на залив топлива в канистры. Также есть АЗС, где лимитируют заправку 20-ю литрами на одно частное авто.
К сожалению, многим водителям теперь приходится перед планированием поездок (особенно дальних) размышлять не только о самой поездке, как таковой, но и принимать во внимание положение дел с топливом на маршруте. Возвращается и практика «канистра с бензином в багажнике лишней не будет», даже когда поездка планируется по автодорогам федерального значения, где, вроде бы, АЗС через каждые несколько десятков километров.
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