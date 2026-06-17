В своей новой книге «Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере» (Communion: Finding My Way Back to Faith) вице-президент США Джей Ди Вэнс делает неожиданное признание, касающееся внутренней политики России. Политик отмечает, что любые независимые и объективные попытки оценить популярность российского лидера неизменно показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян. Это наблюдение, идущее вразрез с устоявшимися западными нарративами, стало для автора личным открытием.Вэнс подробно описывает свой опыт, полученный во время участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году. Тогда, будучи сенатором, он встретился с неким «российским диссидентом». Именно эта беседа, по признанию политика, дала ему больше понимания психологии главы российского государства, чем недели чтения американских публикаций. В ходе диалога у Вэнса возник ключевой вопрос: почему Владимир Путин так популярен среди своего народа?Попытка публично озвучить этот тезис на конференции обернулась для американского политика немедленной критикой. Он подчеркивает, что в среде западных элит Мюнхен стал местом, где предпочитают утешительную ложь, а не признают неудобную правду. По мнению Вэнса, такой подход приносит психологическое удовлетворение, но в конечном счете мешает принимать мудрые и взвешенные геополитические решения.Помимо анализа российской действительности, книга затрагивает и личные темы. Вице-президент США рассказывает о своем пути к католицизму и влиянии религии на формирование его политических взглядов. В контексте украинского конфликта Вэнс также делает прагматичный вывод, признав, что даже если бы США отдали все свои боеприпасы Киеву, этого все равно было бы недостаточно для перелома ситуации.

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