Американский вице-президент оценил уровень поддержки Путина в России

2 057 24
Американский вице-президент оценил уровень поддержки Путина в России


В своей новой книге «Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере» (Communion: Finding My Way Back to Faith) вице-президент США Джей Ди Вэнс делает неожиданное признание, касающееся внутренней политики России. Политик отмечает, что любые независимые и объективные попытки оценить популярность российского лидера неизменно показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян. Это наблюдение, идущее вразрез с устоявшимися западными нарративами, стало для автора личным открытием.

Вэнс подробно описывает свой опыт, полученный во время участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году. Тогда, будучи сенатором, он встретился с неким «российским диссидентом». Именно эта беседа, по признанию политика, дала ему больше понимания психологии главы российского государства, чем недели чтения американских публикаций. В ходе диалога у Вэнса возник ключевой вопрос: почему Владимир Путин так популярен среди своего народа?

Попытка публично озвучить этот тезис на конференции обернулась для американского политика немедленной критикой. Он подчеркивает, что в среде западных элит Мюнхен стал местом, где предпочитают утешительную ложь, а не признают неудобную правду. По мнению Вэнса, такой подход приносит психологическое удовлетворение, но в конечном счете мешает принимать мудрые и взвешенные геополитические решения.

Помимо анализа российской действительности, книга затрагивает и личные темы. Вице-президент США рассказывает о своем пути к католицизму и влиянии религии на формирование его политических взглядов. В контексте украинского конфликта Вэнс также делает прагматичный вывод, признав, что даже если бы США отдали все свои боеприпасы Киеву, этого все равно было бы недостаточно для перелома ситуации.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 10:35
    Кукушка хвалит петуха, да? yes laughing
  2. russ71 Звание
    russ71
    +6
    Сегодня, 10:39
    Ну я не думаю, что после множественных атак на территории РФ и гибели мирных жителей сейчас так ВЫСОК рейтинг главнокомандущего!!!

    Особо о разговорах "на кухне"... не говоря о жителях прифронтовых областей, которые сейчас не только ДНР и ЛНР!!!

    НО... честно говоря, на данный момент ПОКА нет альтернативы... всех зачистили...
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +1
      Сегодня, 10:55
      на данный момент ПОКА нет альтернативы

      А вы, когда про альтернативу говорите, имеете в виду конкретного гражданина или политическую партию? С конкретным гражданином, да, согласен - власть неплохо поработала в этом направлении. Только нужен ли он вообще? Должность президента, на мой взгляд, является инородным телом в системе коллективного руководства, к которому все привыкли во времена СССР. С оппозиционной партией я пока не вижу какой либо зачистки - все зависит от политической активности и политической грамотности граждан. Вот с последним, действительно, большие проблемы - 35 лет капитализма не прошли даром
    2. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +2
      Сегодня, 11:07
      Цитата: russ71

      НО... честно говоря, на данный момент ПОКА нет альтернативы... всех зачистили...

      И сколько это ПОКА будет ещё длиться? За ситуацию в экономике, на СВО кто будет нести ответственность? Только не говорите мне, что Путин, ни по одному важному вопросу ВВП на себя ответственность не брал и брать уже не будет. А если просто начать проводить честные, конкурентные выборы, то альтернатив сразу же появится столько.... А при г-не Путине, конечно, какая альтернатива? Если мы даже на митинг против решений власти не можем выйти, сразу антиковидные ограничения появляются, под ручку с автозаками и сотрудниками росгвардии. Скажете не так?
    3. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 11:16
      не говоря о жителях прифронтовых областей, которые сейчас не только ДНР и ЛНР!!!

      Различия в осмыслении между ДНР/ЛНР и областями, ставшими прифронтовыми сравнительно недавно, всё же имеются. Одни хлебали бандеровский беспредел по полной значительный период. Другие в это время находились в безопасности. Первые, вернувшись в состав России, почувствовали относительную защищённость, в сравнении с тем, что пришлось пережить. Вторые в это же время попали в ситуацию, в которой не ожидали оказаться. В итоге, имеем различный болевой порог, и, соответственно, отличающееся восприятие в моменте.
      Ну и уровень доверия к власти формируется по-разному, исходя из этого, в частности.
      Как-то так.
    4. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 11:22
      Альтернатива всегда есть.
  3. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +11
    Сегодня, 10:39
    Человеку, читающему этот комментарий, - хорошего тебе дня, дружище. drinks
  4. Kuziming Звание
    Kuziming
    +1
    Сегодня, 10:42
    Просто у России есть близкий исторический опыт. Николай Второй тоже был слабым лидером в затяжной войне.
    Эту ситуацию разбирали и историки, и писатели, и эксперты. Общий вывод такой - срыв в хаос хуже слабого правления.
    Поэтому в целом, народ поддерживает того лидера, какой есть. Это не любовь или обожествление, но трезвый расчёт.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 11:07
      Поддерживает только до определенного момента.
      Пример с тем же Николаем 2, когда ближайшие "преданные соратники" скидывали Николая 2, народ и "усом не повел"...
  5. Гиперион Звание
    Гиперион
    +3
    Сегодня, 10:47
    В ходе диалога у Вэнса возник ключевой вопрос: почему Владимир Путин так популярен среди своего народа?

    Наверное потому, что в отличие от западных политиков, Путин всегда делает то, что обещает и никогда не врёт. А ещё, благодаря Владимиру Владимировичу у нас стабильность и нет войны (СВО, если что, это не война).
    1. alanery Звание
      alanery
      +3
      Сегодня, 10:52
      нет войны? но гибнет гражданское население! подскажите пожалуйста от чего гибнет? может я что-то пропустил?
      1. Гиперион Звание
        Гиперион
        +3
        Сегодня, 10:56
        СВО же идёт, вы что, с Луны упали что ли? И как говорил ВВП: "идёт по плану, в строгом соответствии с графиком".
      2. Себенза Звание
        Себенза
        +5
        Сегодня, 10:56
        А то что коммент пропитан сарказмом, вас не смутило?
    2. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +2
      Сегодня, 10:55
      Цитата: Гиперион
      В ходе диалога у Вэнса возник ключевой вопрос: почему Владимир Путин так популярен среди своего народа?

      Наверное потому, что в отличие от западных политиков, Путин всегда делает то, что обещает и никогда не врёт. А ещё, благодаря Владимиру Владимировичу у нас стабильность и нет войны (СВО, если что, это не война).

      Тонко, я сначала даже и не понял...
      1. Гиперион Звание
        Гиперион
        +1
        Сегодня, 11:08
        Цитата: Леший1975
        Тонко, я сначала даже и не понял...

        А может я серьёзно? Может я каждый день "Вечер с Шапиро" смотрю?
  6. esoterica Звание
    esoterica
    +5
    Сегодня, 10:49
    любые независимые и объективные попытки оценить популярность российского лидера неизменно показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян.


    Царя Николая II тоже вся Россия боготворила. Но потом вся страна рвала его портреты и плевала туда.
    Я ещё могу привести десятки подобных примеров: Ливия при Каддафи, Египет при Мубараке, Сирия при Асаде, Иран при шахе Пехлеви, Ирак при Саддаме Хусейн.
    Да и у нас ещё можно вспомнить Горбачёва, которого поначалу носили на руках, а потом ненавидели. Да и Ельцин такой же судьбы.
  7. Леший1975 Звание
    Леший1975
    +5
    Сегодня, 10:51
    любые независимые и объективные попытки оценить популярность российского лидера неизменно показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян.
    Тогда у меня только один, очень наивный вопрос - если ВВП так популярен среди народа, почему на выборах президента РФ против г-на Путина выставляются сплошь клоуны и маргиналы? На последних выборах даже Бабурин (молодежь наверняка уже и не сообразит кто это такой) снял свою кандидатуру, как писали в СМИ, после недвусмысленного намёка со стороны АП. Один лишь раз попробовали допустить какого-то реального конкурента (это я про Грудинина) и сразу получилось смешно.... Грудинин со старта избирательной компании на ДВ сразу пошёл в резкий отрыв laughing . Я же помню этот шок, когда сначала показали цифры, а потом стали их корректировать - у Грудинина процент уменьшается, у ВВП растёт, показатели остальных кандидатов странным образом практически не изменяются, как бут-то их и нет вовсе, забыли про них... laughing Весёлые были выборы. Грудинину до сих пор они икаются, стране впрочем тоже... P.S. Страшно популярен ВВП среди народа, жаль только, что народ не тот ему достался...
    1. Гиперион Звание
      Гиперион
      +1
      Сегодня, 11:01
      Путин настолько велик, что любые конкуренты на выборах, на его фоне, по умолчанию выглядят как клоуны и маргиналы. Памфилова не даст соврать.
    2. Развед Звание
      Развед
      0
      Сегодня, 11:19
      Цитата: Леший1975
      Страшно популярен ВВП среди народа, жаль только, что народ не тот ему достался...

      Да народ -то как раз именно тот достался...
  8. alanery Звание
    alanery
    +1
    Сегодня, 10:53
    сомнительная вера амерам... :-)
  9. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +3
    Сегодня, 10:55
    Имхо ,все все понимают.
    "Главное - как посчитать"
    Каждый наверно может припомнить и 130% голосов (по ТВ), и Россия -4я по ВВП перед выборами, ура-ура!!! а сразу после них - вдруг раз ,и 6-7я....
  10. Amazoniy Звание
    Amazoniy
    +2
    Сегодня, 11:13
    Вот наконец и до врагов России стало потихоньку доходить бесперспективность их коварных поползновений. А между тем всё прогрессивное человечество ясно видит, как Владимир Путин практически в одиночку противостоит милитаристическим кругам империалистических государств. Видит и понимает, что победа назревает и наступит скоро, надо только подождать. А вот когда она внезапно случится, наш президент протрубит в победный рог, и рухнет золочёный трон мировой закулисы, а вместе с ним пресловутый мир чистогана, на обломках которого будет построен новый, многополярный мир в отдельно взятой стране. И этой страной будет Россия!
  11. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +2
    Сегодня, 11:20
    Цитата: Гиперион
    у нас стабильность
    Развеселили с утра , посмеялся ... good
  12. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 11:21
    Цитата: Kuziming
    Просто у России есть близкий исторический опыт. Николай Второй тоже был слабым лидером в затяжной войне.
    Эту ситуацию разбирали и историки, и писатели, и эксперты. Общий вывод такой - срыв в хаос хуже слабого правления.
    Поэтому в целом, народ поддерживает того лидера, какой есть. Это не любовь или обожествление, но трезвый расчёт.

    Бинго. В яблочко. +1. Именно так. Вообще любить надо жену, детей и родителей. Ну и других близких, друзей. А остальная любовь к кому-то выглядит странно. Ну разве что нет первых о которых писал.

    <нужное подставить>мечты
    В этот вечер не со мной остался ты
    Я тебя нарисовал, я тебя нарисовал
    Только так и не познал твоей любви.