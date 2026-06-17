ЕС готовит пакет экстренной торговой помощи Армении на фоне ограничений от РФ

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ЕС готовит пакет экстренной торговой помощи Армении на фоне ограничений от РФ


Еврокомиссия разрабатывает экстренный пакет торговых мер для Армении. Как пишет Financial Times, цель – компенсировать ущерб от российских импортных ограничений. Речь идёт о снижении пошлин на экспорт армянской продукции примерно по 20 категориям товаров. Общий объём – около 420 млн евро в год. Предложение, как ожидается, будет выдвинуто в ближайшие недели.



Представитель Еврокомиссии Улоф Гилл пояснил:

Мы хотим помочь большему числу армянских предприятий получить доступ к новым рыночным возможностям в ЕС.

Однако источники FT указывают на возможные сложности. Экспорт коньяка может вызвать трения с французскими производителями, а отсутствие выхода к морю у Армении затрудняет логистику скоропортящихся товаров.

Напомним, в конце мая Россельхознадзор ввёл запрет на ввоз цветочной продукции из Армении, приостановил оборот минеральной воды «Джермук», а также ограничил ввоз коньяков и вин трёх производителей. Затем под запрет попали свежие томаты, огурцы, зелень, клубника, а также косточковые и виноград. Ереван обратился в Евразийскую экономическую комиссию, но пока безрезультатно.

На этом фоне Брюссель активизировался. Ещё до ограничений ЕС пообещал Армении более 50 млн евро помощи из-за «экономического давления» России. Армения, которая формально остаётся членом ЕАЭС, всё активнее дрейфует в сторону Евросоюза. И Запад готов за это платить, даже в ущерб своим гражданам. Но кого и когда граждане волновали?..
12 комментариев
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  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    +5
    Сегодня, 10:50
    В близкой перспективе ещё одна страна-содержанка на шее ЕС? smile
    На всё готовы ради создания ещё одного недружественного России государства.
    1. Юра Звание
      Юра
      0
      Сегодня, 11:25
      Цитата: Монтесума
      В близкой перспективе ещё одна страна-содержанка на шее ЕС? smile
      На всё готовы ради создания ещё одного недружественного России государства.

      Им нужен плацдарм, всё ради этого.
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +4
    Сегодня, 10:51
    Ну вот и ладненько,глядишь совсем перейдут на европейскую кормушку...
  3. vromi Звание
    vromi
    +1
    Сегодня, 10:57
    И потом армянский народ в долгие годы будет отдавать кредиты за эту помощь. Европейцы ничего не дарят просто так.
  4. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 11:01
    Еврокомиссия разрабатывает экстренный пакет торговых мер для Армении. Как пишет Financial Times, цель – компенсировать ущерб от российских импортных ограничений. Речь идёт о снижении пошлин на экспорт армянской продукции примерно по 20 категориям товаров. Общий объём – около 420 млн евро в год.

    420 млн.евро от ЕС в год на фоне потери нескольких миллиардов прибыли от ограничения торговли с Россией это очччень "серьёзный" задел для Армении.
    Если Россия всё же реализует своё право на продажу газа и необработанных алмазов в Армению по рыночным ценам ЕС придётся ещё больше затянуть пояса для помощи любимому Пашиняну, и это не считая ожиданий и требований украинского "бомонда" о выделении им полтриллиона евро на поддержания штанов.
    Счастливого пути Армения. fellow
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 11:02
    Мы хотим помочь большему числу армянских предприятий получить доступ к новым рыночным возможностям в ЕС.
    А потом, этими же костлявыми ручонками, и задушат "армянские предприятия"...
  6. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 11:03
    Ещё до ограничений ЕС пообещал Армении более 50 млн евро помощи из-за «экономического давления» России.
    Что то какая то слабая помощь от ЕС, если учесть сколько теряет Армения:
    Некоторые товары, которые Армения поставляла в Россию:
    Фрукты, овощи и цветы. В 2025 году экспорт фруктов, овощей и цветов в Россию из Армении составил более 186 млн долларов.

    По данным Комитета государственных доходов Армении, за 2023 год и первые шесть месяцев 2024 года армянские производители отправили в Россию коньяк на сумму примерно 275 млн долларов.
  7. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 11:05
    Я не понимаю о каком рынке сбыта в Европе для армянских товаров они когда разумевают. К примеру, в немецких супермаркетах есть отдельный стеллаж, где продаются товары разных стран вне европейского сообщества. Но сами немцы там точно не отовариваются, это скорее для эмигрантов. Да и продажи там мизерные.

    Мне помнится, как Саакашвили пообещал заменить российский рынк для грузинского вина и боржоми на европейский. Вот только из этой затеи ничего особо не получилось. Хотя на каждой заправке в странах Прибалтики обязательно был холодильник с боржоми. Грузинское вино так вообще никто не покупал в Европе.

    Я очень сомневаюсь, чтр армяне смогут продавать свою сивуху в Европе, где десятки наименование разных коньяков и целая тьма качественных бренди.
    А что ещё есть у армян? Ну разве что абрикосы.
  8. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    0
    Сегодня, 11:05
    Прям как с зерном с хохлостана. Интересно, а что армяне повезут в европу зимой? На что газ покупать будут в это время?
  9. бухач Звание
    бухач
    0
    Сегодня, 11:06
    Какой такой член эта Армения?Решили идти в Европу ну так скатертью дорога ну и отношения будут как с Европой-враждебные а учитывая что вновь обращённые всегда стремятся доказать что они святее папы римского то армяне через непродолжительное время зашагают в ногу с бандерлогами.Хорошо что границы с ними нет а то прибавилось бы заботы.
  10. Юра Звание
    Юра
    +1
    Сегодня, 11:20
    Россия ещё ничего не сделала по большому счёту Армении, а Пашинян уже на паперти с протянутой ладошкой.
  11. Иши Звание
    Иши
    0
    Сегодня, 11:24
    Ещё газ перекройте армянам - чем больше Европа даст денег А, тем меньше их получит У.