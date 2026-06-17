Еврокомиссия разрабатывает экстренный пакет торговых мер для Армении. Как пишет Financial Times, цель – компенсировать ущерб от российских импортных ограничений. Речь идёт о снижении пошлин на экспорт армянской продукции примерно по 20 категориям товаров. Общий объём – около 420 млн евро в год. Предложение, как ожидается, будет выдвинуто в ближайшие недели.Представитель Еврокомиссии Улоф Гилл пояснил:Однако источники FT указывают на возможные сложности. Экспорт коньяка может вызвать трения с французскими производителями, а отсутствие выхода к морю у Армении затрудняет логистику скоропортящихся товаров.Напомним, в конце мая Россельхознадзор ввёл запрет на ввоз цветочной продукции из Армении, приостановил оборот минеральной воды «Джермук», а также ограничил ввоз коньяков и вин трёх производителей. Затем под запрет попали свежие томаты, огурцы, зелень, клубника, а также косточковые и виноград. Ереван обратился в Евразийскую экономическую комиссию, но пока безрезультатно.На этом фоне Брюссель активизировался. Ещё до ограничений ЕС пообещал Армении более 50 млн евро помощи из-за «экономического давления» России. Армения, которая формально остаётся членом ЕАЭС, всё активнее дрейфует в сторону Евросоюза. И Запад готов за это платить, даже в ущерб своим гражданам. Но кого и когда граждане волновали?..

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