Ударами дронов ВС РФ уничтожены все АЗС в городе Тростянец Сумской области

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Ударами дронов ВС РФ уничтожены все АЗС в городе Тростянец Сумской области

Дальнобойные удары ВС РФ по территории противника минувшей ночью не были массированными, но результаты имеются. Воздушные силы ВСУ насчитали 119 дронов, из которых сбито и подавлено 97 БПЛА. Зафиксировано 13 ударов по объектам в 5 областях Украины: Сумской, Харьковской, Запорожской (оккупированная часть), Одесской и Черниговской.

Зато российские каналы сообщают о десятках результативных ударов ВКС РФ с применением фугасных авиабомб с УМПК за сутки. Они в статистику ВС ВСУ, понятное дело, не включены — сбить не могут.

Под прицелом места хранения и продажи топлива, логистика, в том числе замаскированная под гражданские объекты. Ночью российские беспилотники типа «Герань» навестили город Тростянец в Сумской области. Местные власти обрадовали жителей тем, что в результате ударов уничтожены все автозаправочные станции. Топливный кризис — это не только для россиян.



Украинские паблики констатируют:

Россияне начали уничтожать АЗС по всей Украине.

В Днепропетровской области мощные взрывы гремели в городе Соленый (укр. Солоное). Местные жители публикуют кадры пожаров и столбов дыма в разных районах. В оккупированном городе Запорожье сильные пожары после ночных атак.

В Сумах два ударных беспилотника «Герань-2» поразило очередной терминал «Новой почты». Склады этой крупной логистической компании используются для транзитного хранения военных грузов, по ним прилетает регулярно. На складе начался сильный пожар, тушили до утра.

В городе Новгород-Северский, что в Черниговской области, с использованием БПЛА «Гербера» были нанесены удары по логистическим объектам ВСУ, включая места стоянок грузового транспорта.

14 комментариев
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  1. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 10:55
    А где Киев,почему нет столицы в этих отчетах,или это как в песне "город которого нет" для нашего руководства?
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 10:59
      taiga2018
      (Макар)
      0
      Сегодня, 10:55
      Новый
      А где Киев,почему нет столицы в этих отчетах,или это как в песне "город которого нет" для нашего руководства?
      куев стоит на месте... request
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 11:02
        Цитата: a.s.zzz888
        куев стоит на месте..

        И все АЗС и кабаки в Куеве работают.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 11:00
      Цитата: taiga2018
      А где Киев

      А вы на позавчерашние фото и видео из Киева гляньте, может быть сквозь дым разглядите.
      1. taiga2018 Звание
        taiga2018
        0
        Сегодня, 11:05
        Цитата: Монтесума
        А вы на позавчерашние фото и видео из Киева гляньте, может быть сквозь дым разглядите.

        Да чего его разглядывать,все посольства и посольские на месте,все кому ни лень спокойно приезжают и уезжают,Зеленский и прочие живут полной жизнью как и киевляне.
    3. ShDE Звание
      ShDE
      +1
      Сегодня, 11:10
      Всему свое время. Смысл население кошмарить, если мы еще ни до Сум, ри до Чернигова не добрались? Киев ещё надо обезлюдить через выключнние канализации - жертв будет меньше
      1. taiga2018 Звание
        taiga2018
        0
        Сегодня, 11:14
        Цитата: ShDE
        Всему свое время

        Не согласен,столицу надо кошмарить всегда,наши по-моему уже в 1941 году в августе нанесли удар по Берлину,а вы знаете что творилось на фронтах в это время.
  2. Kuziming Звание
    Kuziming
    +1
    Сегодня, 10:56
    Ну, наконец-то! Лучше поздно, чем никогда.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 11:00
      Цитата: Kuziming
      Ну, наконец-то!

      Булавочные уколы ! Вы найдите этот Тростянец на карте ! Первый раз слышу про него.....
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 11:05
        Цитата: Uncle Lee
        Булавочные уколы ! Вы найдите этот Тростянец на карте ! Первый раз слышу про него...

        Да я даже не знаю, где Кыев находится, а ту про какой то Тростянец.
        Я знаю, что Тростенец – самый крупный фашистский лагерь смерти на территории Беларуси и всего Советского Союза.
      2. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +1
        Сегодня, 11:05
        Цитата: Uncle Lee
        Булавочные уколы ! Вы найдите этот Тростянец на карте ! Первый раз слышу про него.....

        город 20000 человек и 4 АЗС
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        -2
        Сегодня, 11:07
        Цитата: Uncle Lee
        Вы найдите этот Тростянец на карте ! Первый раз слышу про него..

        Тростянец (укр. Тростянець) — город в Сумской области Украины. Входит в Ахтырский район. До 2020 года являлся административным центром упразднённого Тростянецкого района. Население, по состоянию на июнь 2026 года, примерно 23 тысячи человек.

        Цитата: Uncle Lee
        Булавочные уколы !

        Так всем же известно (особенно некорым комментаторам), что ВКС РФ бьют только по сараям, туалетам и пустым ангарам - лишь бы только галочки в отчётах поставить. request yes
      4. ShDE Звание
        ShDE
        +1
        Сегодня, 11:12
        Размер хранилищ топлива и плечо доставки не зависит от размера населенного пункта.
  3. Комментарий был удален.
  4. Oldi Звание
    Oldi
    +1
    Сегодня, 11:12
    Ну ведь можно же! Давно пора было вынести не только топливные базы, но и все автозаправки, ведь несложная цель в принципе.