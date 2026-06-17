Ударами дронов ВС РФ уничтожены все АЗС в городе Тростянец Сумской области
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Дальнобойные удары ВС РФ по территории противника минувшей ночью не были массированными, но результаты имеются. Воздушные силы ВСУ насчитали 119 дронов, из которых сбито и подавлено 97 БПЛА. Зафиксировано 13 ударов по объектам в 5 областях Украины: Сумской, Харьковской, Запорожской (оккупированная часть), Одесской и Черниговской.
Зато российские каналы сообщают о десятках результативных ударов ВКС РФ с применением фугасных авиабомб с УМПК за сутки. Они в статистику ВС ВСУ, понятное дело, не включены — сбить не могут.
Под прицелом места хранения и продажи топлива, логистика, в том числе замаскированная под гражданские объекты. Ночью российские беспилотники типа «Герань» навестили город Тростянец в Сумской области. Местные власти обрадовали жителей тем, что в результате ударов уничтожены все автозаправочные станции. Топливный кризис — это не только для россиян.
Украинские паблики констатируют:
Россияне начали уничтожать АЗС по всей Украине.
В Днепропетровской области мощные взрывы гремели в городе Соленый (укр. Солоное). Местные жители публикуют кадры пожаров и столбов дыма в разных районах. В оккупированном городе Запорожье сильные пожары после ночных атак.
В Сумах два ударных беспилотника «Герань-2» поразило очередной терминал «Новой почты». Склады этой крупной логистической компании используются для транзитного хранения военных грузов, по ним прилетает регулярно. На складе начался сильный пожар, тушили до утра.
В городе Новгород-Северский, что в Черниговской области, с использованием БПЛА «Гербера» были нанесены удары по логистическим объектам ВСУ, включая места стоянок грузового транспорта.
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