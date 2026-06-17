Трамп обещал «подумать» над открытием производства ракет к Patriot в Европе

603 8
Трамп обещал «подумать» над открытием производства ракет к Patriot в Европе

Группа поддержки Украины в ходе саммита G7 пыталась выпросить у Трампа разрешение на производство ракет к системам Patriot на территории Европы, но получила лишь обещание «подумать» над этим вопросом, сообщает украинская пресса.

Европейские союзники решили поддержать Зеленского в его требованиях к Трампу по поставкам зенитных ракет к американским ЗРК Patriot, а также их производству на европейской территории. Сам Зеленский еще перед отъездом во Францию заявлял, что это один из трех главных вопросов, который он обязательно задаст Трампу. Два других — это усиление санкций против России и возобновление финансирования Украины американцами.



Неизвестно, поднимал ли Зеленский вопрос по ракетам во время короткой встречи с Трампом, но вот его группа поддержки из Мерца, Макрона и Стармера выступила за организацию лицензионного производства ракет в Европе. Они попытались получить на это разрешение, но Трамп не дал утвердительного ответа, хотя обещал «подумать» и дать ответ в «будущем».

Пока же по итогам саммита принято решение увеличить военную помощь Украине, в том числе в вопросе систем ПВО. Возможно, что какие-то изменения будут известны сегодня после второй встречи Трампа с Зеленским.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 10:56
    Трамп не дал утвердительного ответа, хотя обещал «подумать» и дать ответ в «будущем».
    За бабки трамп удавится, и подпишется под что угодно...
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 11:01
      Трамп обещал «подумать» над открытием производства ракет к Patriot в Европе

      И кто после этого скажет, что Трамп лично не воюет с Россией?!
    2. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 11:28
      Цитата: a.s.zzz888
      За бабки трамп удавится, и подпишется под что угодно...

      Думаю он повернет все так ,что европейцы сами откажутся. Вы производите ракеты ,а мы их распределяем и все .
  2. esoterica Звание
    esoterica
    +1
    Сегодня, 10:57
    Пока же по итогам саммита принято решение увеличить военную помощь Украине


    Американский дедуля обманул нашего дедулю. Вместо "духа Анкориджа" на этом саммите вовсю поддержался "дух Лондона".

    Железный Димон уже пообещал купить новую пачку красных карандашей.
    1. taiga2018 Звание
      taiga2018
      0
      Сегодня, 11:03
      Цитата: esoterica
      Американский дедуля обманул нашего дедулю.

      Не в первый и не в последний раз,а почему бы не обманывать если наш дедуля "сам обманываться рад",хотя понятно что ему эти обманы ничего не стоят ведь не его же близкие,не близкие чиновников и депутатов проливают кровь на СВО.
  3. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 11:14
    Англосаксонское "братство" имеет генетическое и историческое прозхождени, оно нерушимо. Утверждение, что Трамп займет пророссийскою позицию, - это иллюзия.
    1. esoterica Звание
      esoterica
      0
      Сегодня, 11:19
      Англосаксонское "братство" имеет генетическое и историческое прозхождени, оно нерушимо. Утверждение, что Трамп займет пророссийскою позицию, - это иллюзия.


      Только почему-то наш дедушка был не в курсе. Да ещё начиная с 2000 года, активно подлизывался к ним, набивался в друзья, просил принять его чуть дальше порога.
      И денежки аккуратно хранил там, доказывая им свою приверженность.
  4. Дмитрий Эон Звание
    Дмитрий Эон
    0
    Сегодня, 11:29
    Странно, украинские СМИ эту новость подают как очередные доказательства "агента Дональда", дескать вежливый отказ. Да и перенос технологий производства, это безумие. Амеры с этих пэтриотов саудию на 9 млрд долларов разбавили за 750 штук ракет для PAC3