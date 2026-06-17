ВС РФ нанесли массированный удар КАБами, БПЛА и РЗСО, ОТРК по целям в Запорожье
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С 7:30 16 июня по 7:30 17 июня российские войска нанесли по объектам противника в Запорожской области не менее 20 ударов авиабомбами с УМПК – универсальным модулем планирования и коррекции, который превращает обычные бомбы в высокоточные. Ещё 5 ударов нанесено реактивными системами залпового огня и оперативно-тактическими ракетными комплексами. Дроны «Герань», «Ланцет» и «Молния» отработали как минимум 47 раз. И это только за последние сутки.
Методичная работа по уничтожению военной инфраструктуры в Запорожской области не прекращается и сейчас. Уже утром 17 июня, в районе 8 утра Воздушные силы Украины в мониторинговом канале несколько раз объявили о беспилотниках, движущихся на область. В 10:15 заявили об угрозе сброса КАБов на Запорожье. В городе была объявлена воздушная тревога. В 10:25 зафиксированы взрывы бомб с УМПК в области. А в 10:37 – ещё одно сообщение об угрозе применения беспилотников, но уже актуальное сразу для трёх областей – Запорожской, Харьковской и Сумской.
В украинских каналах уже появляются фотографии с результатами прилётов. В том числе сообщается, что ВС РФ запустили по области новый реактивный дрон с боевой частью весом 5 кг, дальностью полёта в 100 км и скоростью до 300 км/час.
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