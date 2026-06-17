ВС РФ нанесли массированный удар КАБами, БПЛА и РЗСО, ОТРК по целям в Запорожье

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ВС РФ нанесли массированный удар КАБами, БПЛА и РЗСО, ОТРК по целям в Запорожье


С 7:30 16 июня по 7:30 17 июня российские войска нанесли по объектам противника в Запорожской области не менее 20 ударов авиабомбами с УМПК – универсальным модулем планирования и коррекции, который превращает обычные бомбы в высокоточные. Ещё 5 ударов нанесено реактивными системами залпового огня и оперативно-тактическими ракетными комплексами. Дроны «Герань», «Ланцет» и «Молния» отработали как минимум 47 раз. И это только за последние сутки.



Методичная работа по уничтожению военной инфраструктуры в Запорожской области не прекращается и сейчас. Уже утром 17 июня, в районе 8 утра Воздушные силы Украины в мониторинговом канале несколько раз объявили о беспилотниках, движущихся на область. В 10:15 заявили об угрозе сброса КАБов на Запорожье. В городе была объявлена воздушная тревога. В 10:25 зафиксированы взрывы бомб с УМПК в области. А в 10:37 – ещё одно сообщение об угрозе применения беспилотников, но уже актуальное сразу для трёх областей – Запорожской, Харьковской и Сумской.

В украинских каналах уже появляются фотографии с результатами прилётов. В том числе сообщается, что ВС РФ запустили по области новый реактивный дрон с боевой частью весом 5 кг, дальностью полёта в 100 км и скоростью до 300 км/час.
5 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    -4
    Сегодня, 11:00
    Интересно, страху то хоть нагнали на укронациков?
  2. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 11:12
    После ПМЭФ сложно стало кивать на главкома...
  3. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +2
    Сегодня, 11:14
    Увидел заставку к статье и сразу вспомнилось давно забытое: "наводчику, наводить в буссоль" Более 40 лет прошло, та же буссоль и тот же ГРАД
  4. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 11:21
    ВС РФ запустили по области новый реактивный дрон с боевой частью весом 5 кг

    Вес ТМ-62 7,5 кг.
    Дрон хорош для малых целей и колёсного транспорта.
  5. lubesky Звание
    lubesky
    0
    Сегодня, 11:22
    Я не спец, но разве ТУ-160 не может нанести БШУ КАБами с высоты 15-16 тысяч не подставляясь под ПВО противника?