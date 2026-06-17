США предлагают «VIP-проход» танкеров через Ормуз за отдельную плату

Дональд Трамп выступает категорически против введения Ираном платы за проход по Ормузскому проливу, но при этом рассматривает вариант платного сопровождения американскими кораблями танкеров. Об этом сообщает Politico.Трамп заявил об открытии Ормузского пролива, но судовладельцы не торопятся отправлять свои суда, справедливо полагая, что сначала необходимо убедиться в том, что соглашение США и Ирана работает и суда не попадут под удары. На этом фоне Вашингтон рассматривает вариант введения платного сопровождения грузовых судов американскими кораблями через пролив. По мнению Трампа, это может ускорить поставки нефти заказчикам.Как сообщает издание, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс по указанию Трампа поручила проработать меры, которые могли бы стимулировать судоходные компании и страховщиков активнее использовать маршрут через Ормузский пролив. Как один из вариантов предлагается «ускоренное прохождение Ормуза под контролем кораблей ВМС США». В Белом доме его уже назвали «VIP-проходом для судов»: плати и получай свободный проход.Отметим, что Трамп по сути вводит плату за проход грузовых судов через Ормуз, запрещая это делать Ирану. Видимо, президент США намерен оседлать эту «золотую жилу». Недаром же он ранее предлагал Тегерану вместе контролировать пролив.

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