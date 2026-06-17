На юге Красного Лимана бойцы ВС РФ подняли российский флаг
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Военнослужащие группировки войск «Запад» продемонстрировали российский флаг в Красном Лимане. На этот раз – с южной окраины города. Пару дней назад такие же кадры уже приходили из северной части города. Теперь – юг, как подтверждение прогресса в освобождении населённого пункта от украинских формирований.
Судя по координатам места, в котором был водружен флаг России, сейчас бойцы ГВ «Запад» закрепились недалеко от железнодорожных станций Электровозная и Новаторская. От основной части города эта местность отделена тремя ЖД-линиями.
Группировка «Запад» за последние сутки существенно продвинулась в Красном Лимане. Российские военные освободили от ВСУ более 30 зданий, отбили у боевиков несколько опорных пунктов и заняли их. На противника обрушили мощь артиллерии и беспилотной авиации, отрезали пути снабжения и маршруты отступления. Ранее также сообщалось о десятках освобождённых от ВСУ зданий в черте города.
Подразделения 25-й армии группировки «Запад» продолжают зачищать город. В освобожденных кварталах наши военные устраняют разрозненные группы противника и одиночных боевиков, которые отчаянно пытаются закрепиться в уцелевших после штурмов строениях.
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