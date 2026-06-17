На юге Красного Лимана бойцы ВС РФ подняли российский флаг

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На юге Красного Лимана бойцы ВС РФ подняли российский флаг


Военнослужащие группировки войск «Запад» продемонстрировали российский флаг в Красном Лимане. На этот раз – с южной окраины города. Пару дней назад такие же кадры уже приходили из северной части города. Теперь – юг, как подтверждение прогресса в освобождении населённого пункта от украинских формирований.



Судя по координатам места, в котором был водружен флаг России, сейчас бойцы ГВ «Запад» закрепились недалеко от железнодорожных станций Электровозная и Новаторская. От основной части города эта местность отделена тремя ЖД-линиями.

Группировка «Запад» за последние сутки существенно продвинулась в Красном Лимане. Российские военные освободили от ВСУ более 30 зданий, отбили у боевиков несколько опорных пунктов и заняли их. На противника обрушили мощь артиллерии и беспилотной авиации, отрезали пути снабжения и маршруты отступления. Ранее также сообщалось о десятках освобождённых от ВСУ зданий в черте города.

Подразделения 25-й армии группировки «Запад» продолжают зачищать город. В освобожденных кварталах наши военные устраняют разрозненные группы противника и одиночных боевиков, которые отчаянно пытаются закрепиться в уцелевших после штурмов строениях.

2 комментария
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  1. rytik32 Звание
    rytik32
    +1
    Сегодня, 12:09
    Сначала успехи в Константиновке, потом в Лимане...
    Хороший старт летней кампании! Так держать!
  2. Дембельнутый Звание
    Дембельнутый
    -1
    Сегодня, 12:15
    "освободили от ВСУ более 30 зданий " - на 5 год войны это круто . Так еще внукам останется повоевать