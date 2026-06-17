Военкор призвал наносить удары по мостам и ликвидировать руководство Украины

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Военкор призвал наносить удары по мостам и ликвидировать руководство Украины

В ответ на масштабирование киевским режимом дальнобойных ударов по территории России следует, наконец, снять все табу, которых на пятый год конфликта придерживается военно-политическое руководство нашей страны. Пора уже бить по крупным логистическим объектам, включая мосты. Да и украинские власти слишком уверовали в свою безнаказанность и откровенно эскалируют конфликт.

С таким призывом, который поддерживает подавляющее большинство россиян, выступил военный корреспондент Александр Коц в своем видеоблоге. Ролик он записал, находясь в Донецке.



Военкор констатировал, что лично у него нет ответа на вопрос, почему российские военные до сих пор даже не пытаются атаковать крупные переправы через Днепр, которые беспрепятственно используются врагом для фронтовой логистики. Построенные в советское время мосты сложно полностью разрушить. Но достаточно регулярных атак, чтобы создать серьезные проблемы в их эксплуатации.

Аналогично Коц высказался и по поводу неприкосновенности киевской верхушки, замешанной донельзя в военных преступлениях против россиян. Военкор отказывается от своего предыдущего мнения, что Зеленский вроде как даже полезен нам.



Я раньше считал, что Зеленского не надо убивать, потому что он полезный идиот. Сейчас я уже так не считаю. Надо убивать их всех.

Найдутся те, кто придет на смену ликвидированным главарям киевской хунты. Тогда следует ликвидировать и их. Пока в Киеве не наступит коллапс власти, справедливо считает Коц. Следует заканчивать «играть в последнего рыцаря планеты» и воевать уже в полную силу, резюмировал военный корреспондент.
70 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ser-pov Звание
    ser-pov
    +12
    Сегодня, 12:04
    В ответ на масштабирование киевским режимом дальнобойных ударов по территории России следует, наконец, снять все табу, которых на пятый год конфликта придерживается военно-политическое руководство нашей страны. Пора уже бить по крупным логистическим объектам, включая мосты. Да и украинские власти слишком уверовали в свою безнаказанность и откровенно эскалируют конфликт.

    Там полезных нет. Там одни маньяки кровавые. У меня там братьев нет...
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +24
      Сегодня, 12:08
      К сожалению призыв Коца в Кремле не услышат, он же не Боня. request
      1. Иваненко_Алексей Звание
        Иваненко_Алексей
        +10
        Сегодня, 12:10
        Может Боню попросить озвучить эти требования?
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +3
          Сегодня, 12:50
          Военкор Александр Коц:

          Я раньше считал, что Зеленского не надо убивать, потому что он – полезный иди от. Сейчас я уже так не считаю

          Александр Коц также отмечает, что потерявшего легитимность президента Украины Зеленского и его ближайшее окружение необходимо уничтожить как можно скорее.

          Я тоже давно то же самое говорю об этом! Однако "минусёров" на сайте гораздо больше.

          И вот сейчас на сайт опять набегут проукраинские и просионистские "минусёры" и вопреки здравому смыслу и объективному прагматизму теории ведения войны лихоимски завопят хором, что так делать "нельзя", потому что "мы не такие"! (Сарказм)
          1. tihonmarine Звание
            tihonmarine
            +4
            Сегодня, 13:02
            Цитата: Татьяна
            И вот сейчас на сайт опять набегут проукраинские и просионистские "минусёры" и вопреки здравому смыслу и объективному прагматизму теории ведения войны лихоимски завопят хором

            Пусть вопят, от их минусов рейтинг не падает, они больше минусуют, а писать боятся.
          2. ser-pov Звание
            ser-pov
            0
            Сегодня, 13:19
            завопят хором, что так делать "нельзя", потому что "мы не такие"! (Сарказм)

            Мы такие.... Запад же утверждает...
        2. Гаврило Принцип Звание
          Гаврило Принцип
          +1
          Сегодня, 12:53
          Можно наказы депутатам передавать в записках. Скоро ведь выборы. На встречах с кандидатами задавать прямые вопросы. Ну или референдум провести в соответствии с Конституцией РФ. Например "О разрушении вражеских мостов".
          1. Анатолий Елисеев Звание
            Анатолий Елисеев
            0
            Сегодня, 15:03
            Вы серьезно верите своим словам?
            Договорняк 5 й год идет в пользу бандеровцев начиная с Гостомеля
        3. 30 вис Звание
          30 вис
          -1
          Сегодня, 13:47
          Цитата: Иваненко_Алексей
          Может Боню попросить озвучить эти требования?

          Вика Боня узница Монако ... поэтому не сможет .
      2. кредо Звание
        кредо
        +14
        Сегодня, 12:23
        К сожалению призыв Коца в Кремле не услышат,...

        Если я не ошибаюсь завсегдатаи ВО предлагали это сделать власти ещё в 2022 году, а воз и ныне там.
        А уж после того, как на медне Александр Григорьевич разоткровеннечился и рассказал о том, что в начале 2022 года за продление жизни киевского "наполеона" хлопотали Ватикан и Израиль новые вопросы возникают о том, чем же так ценен кровавый шут что наше руководство бережёт его вонючую шкуру.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +5
          Сегодня, 12:34
          Вопрос чем же так ценен Ватикан и Израиль для нашего руководства. А Далай-Лама и какой-нибудь совет брахманов ни о чем не просил, типа мосты не трогать?
        2. Вояджер Звание
          Вояджер
          +3
          Сегодня, 12:35
          Цитата: кредо
          завсегдатаи ВО предлагали это сделать власти ещё в 2022 году

          Угу, а МО у нас во главе с руководителем читают комментарии ВО
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +3
            Сегодня, 12:58
            Цитата: Вояджер
            Угу, а МО у нас во главе с руководителем читают комментарии ВО

            Не читают, это точно, а вот Талмуд вероятно читают.
            1. Вояджер Звание
              Вояджер
              0
              Сегодня, 13:10
              Увы.

              Знаю, что комментарий короткий.
        3. carpenter Звание
          carpenter
          +3
          Сегодня, 12:56
          Цитата: кредо
          чем же так ценен кровавый шут что наше руководство бережёт его вонючую шкуру.

          Ценности нет, но лобби тех в Москве, кто его прикрывает, большое.
          1. Andriuha077 Звание
            Andriuha077
            -1
            Сегодня, 13:47
            Цитата: carpenter
            Цитата: кредо
            чем же так ценен кровавый шут что наше руководство бережёт его вонючую шкуру.

            Ценности нет, но лобби тех в Москве, кто его прикрывает, большое.

            Этих как террористов.

            Силовую и разведывательную «крышу» Офиса Президента Украины осуществляют ЦРУ (США) и MI6 (Великобритания). Они обеспечивают личную безопасность Зеленского. Местные агенты
            этих спецслужб,
            которые пытаются сорвать, скорректировать в ложном направлении или саботировать российские военные удары по террористу Зеленскому, несут максимальную ответственность по законодательству РФ вплоть до пожизненного лишения свободы.
            За государственную измену (ст. 275 УК РФ) и терроризм (ст. 205 УК РФ) местным агентам грозит реальное пожизненное лишение свободы в колониях особого режима.
            Статья 205 УК РФ (Террористический акт): Если саботаж повлек за собой гибель людей или способствовал успешному удару ВСУ по гражданским объектам (как в случае со Старобельском), действия соучастников трактуются как теракт.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 12:52
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        К сожалению призыв Коца в Кремле не услышат,

        В Кремле ещё считают, что там "наши люди". Они услышат, когда поймут что там таковых нет.
        1. сергей фонов Звание
          сергей фонов
          +1
          Сегодня, 13:02
          "В Кремле ещё считают, что там "наши люди"."
          В каждой шутке есть только доля шутки. В одном известном анекдоте пошутили, предложили стрельнуть по Воронежу, мотивируя тем что в Воронеже "наших нет"- так вот, так до сих пор и стреляют, наверное не знают где наши, а где чужие живут.
    2. Комментарий был удален.
    3. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 13:40
      Цитата: ser-pov
      У меня там братьев нет...

      У меня есть там всякие двоюродные и троюродные, но я тоже за полную аннигиляцию там. am
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        -1
        Сегодня, 13:51
        Цитата: guest
        Цитата: ser-pov
        У меня там братьев нет...

        У меня есть там всякие двоюродные и троюродные, но я тоже за полную аннигиляцию там. am

        Точно так же . Половина из моих двоюродных нармальные , умные , наши люди . Вторая половина зажидобандеровцев . Но они в 2022 году убежали у неметччыну .. Бо страшно . Цэ ж не майдане скакать !
  2. Puler Звание
    Puler
    +2
    Сегодня, 12:04
    бить надо не по рогулям и мостам.... бить надо пшекам, и наглосаксам....и по жидам надо ...
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +4
      Сегодня, 12:15
      Цитата: Puler
      и по жидам надо ...

      По Коцу в том числе?
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        -1
        Сегодня, 13:53
        Цитата: AllX_VahhaB
        Цитата: Puler
        и по жидам надо ...

        По Коцу в том числе?

        В 1996—1998 годах проходил срочную службу в 38-м отдельном полку связи Воздушно-десантных войск
    2. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 12:29
      Цитата: Puler
      бить надо не по рогулям и мостам.... бить надо пшекам, и наглосаксам....и по жидам надо ...

      Билка не отвалится? Желания и возможности должны как то уравновешиваться... hi
    3. guest Звание
      guest
      -1
      Сегодня, 13:44
      Одно другому не мешает, всех их надо уничтожать.
  3. Oldi Звание
    Oldi
    +8
    Сегодня, 12:11
    Военкор призвал наносить удары по мостам и ликвидировать руководство Украины
    - кого призвал? Там слушать народ давно разучились. Но молодец, что озвучил в очередной раз, острая тема winked
    1. сергей фонов Звание
      сергей фонов
      +2
      Сегодня, 13:09
      "Но молодец, что озвучил в очередной раз, острая тема."

      Да, эта тема была острой ещё в 2022, а на пятый год она не только не затупилась, но и буквально раскалилась, но похоже это не всех колет, не каждого жжёт.
  4. Jovanni Звание
    Jovanni
    +5
    Сегодня, 12:12
    С таким призывом, который поддерживает подавляющее большинство россиян, выступил военный корреспондент Александр Коц в своем видеоблоге.

    Да похрен военно-политическому руководству на видеоблоги. Если это не Боня...
  5. sub307 Звание
    sub307
    +6
    Сегодня, 12:13
    Похоже на "глас вопиющего в пустыне"..., как "не были услышаны" ни Стрелков, ни Пригожин...,да мало ли уже.winked
  6. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 12:15
    Вы ещё потребуйте - "мочить в сортирах".

    А может и вправду прав профессор Соловей, который утверждает, что тот, который "мочить в сортирах" - умер;
    а на его месте двойник, внешне очень похожий, который исполняет роль прежнего?
  7. Jovanni Звание
    Jovanni
    -1
    Сегодня, 12:15
    На фото два щирых украинца, - один грузин, другой еврей. И рулят этой, типа страной, как хотят...
    1. Shuman Звание
      Shuman
      0
      Сегодня, 12:26
      Страной рулят совсем другие люди, которые живут совсем не там. А эти - просто те самые, на верёвочках и веществах, всем известным.
      1. Jovanni Звание
        Jovanni
        0
        Сегодня, 12:47
        Ну, на верёвочках то они, и веществах, а бабосы гребут немалые себе на карман... На крови...
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      -1
      Сегодня, 13:09
      Цитата: Jovanni
      На фото два щирых украинца, - один грузин, другой еврей.

      Не знаю - почему я этого щирого Арахнида воспринимаю только так? Хотя тот, в бескозырке, поумнее был. Да и вреда от него меньше.
    3. двейра63 Звание
      двейра63
      +1
      Сегодня, 13:47
      Один грузин руководил страной в 41-45!!!! И что? Результат как то зависит от национальности? Поразительные аналитические способности)))
    4. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 14:37
      Цитата: Jovanni
      На фото два щирых украинца, - один грузин, другой еврей.

      Зато похожи как родные братья ! И внешне и внутренне am
  8. alex007i Звание
    alex007i
    -4
    Сегодня, 12:19
    Военкор призвал наносить удары по мостам и ...

    Сразу понял что речь не про Сладкова,
    тот прикормленный, "при дворе" .
  9. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +7
    Сегодня, 12:19
    Военкор призвал наносить удары по мостам и ликвидировать руководство Украины

    Мягкость и удивительный гуманизм который проявляет военно-политическое руководство России говорит о двух вещах или они не самостоятельны в принятии решений, или у них там есть интерес не совпадающий с интересами России.
    1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      +4
      Сегодня, 12:42
      Это две стороны одной медали. Другими словами, причинно-следственная связь.
  10. Эмиль Звание
    Эмиль
    -10
    Сегодня, 12:21
    Почему никто спросит этих 'воен-блохеров' wassat - Почему Вы не в ГенШтабе … с Вашими бредовыми идеями sad
    1. pvs Звание
      pvs
      -3
      Сегодня, 12:33
      Полностью поддерживаю! Надоели уже эти блохеры. Пишут одно и то же, задают те же вопросы, набившие оскомину. Ответа нет и не будет, не тот уровень вопрошающих. А вот тем, требующих оперативного освещения, просто немерено. Недавно видел как боец, проходящий лечение в Ростове, без одной ступни и с поврежденной второй, с огромным трудом и с помощью жены пытался переехать по переходу дорогу. И это с нашей "доступной" средой. И это ведь не единичный случай. Вот тут бы Коцу и поднять волну, подтолкнуть местную власть к действиям. А так.... Пустой брехней занимается
      1. pvs Звание
        pvs
        0
        Сегодня, 13:00
        Интересна мотивация минусаторов. Для вас отношение к нашим раненым бойцам - это тема, недостойная освещения блогерами и корреспондентами? Лучше толочь воду в ступе прекрасно понимая, что это все равно ничего не изменит?
        1. двейра63 Звание
          двейра63
          +2
          Сегодня, 13:59
          А я Вам объясню позицию "минусаторов". Во-первых блогеры озвучивают мнение народа, и простым гражданам непонятна позиция военного и политического руководства . Во втором Вашем комментарии с минусами -смещение фокуса внимания, переход с одной темы на другую, это тоже неправильно. А уж обвинение в несочувствии раненным бойцам-это во-обще недопустимо. Поэтому, извините, эти минусы заслужены. Но они и не определяют ничего, собственно. Не переживайте.
      2. сергей фонов Звание
        сергей фонов
        +1
        Сегодня, 13:16
        "Вот тут бы Коцу и поднять волну."

        Волну уже давно подняли на самом высоком уровне, но в болоте волн не бывает там стоячая вода.
  11. alanery Звание
    alanery
    +1
    Сегодня, 12:25
    не будет такого! для этого нужна политическая воля, а её нет!
  12. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 12:27
    Странный этот конешно Коц.
    Путину выгодно, что идёт война , и бьют Россию.
    Это помогает удержать власть , продвигать нужные законы , вырастить наследников.
  13. Fachmann Звание
    Fachmann
    +5
    Сегодня, 12:29
    "Пора уже бить по крупным логистическим объектам, включая мосты".
    Мы здесь, на сайте, уже годы к этому призываем! angry
    1. pvs Звание
      pvs
      +4
      Сегодня, 12:42
      Дело не в наших призывах, а в правилах ведения войны.
      В первую очередь уничтожаются логистика, связь и руководство. Ничего из перечисленного не сделано даже по минимуму. У нас же не война, а СВО. И в целях не ПОБЕДА над врагом, а какие-то денацификация с демилитаризацией.
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +1
        Сегодня, 12:46
        Кое кто из наших партнёров по сайту другого мнения. Мне тут-же "минус" впаяли. wassat
      2. Туре Хунд Собака Звание
        Туре Хунд Собака
        -1
        Сегодня, 12:48
        Денацификация по путински заключается в обмене нацистов из Азова на кума с помощью наимутнейшего Абрамовича...
  14. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:32
    снять все табу, которых на пятый год конфликта придерживается военно-политическое руководство нашей страны. Пора уже бить по крупным логистическим объектам, включая мосты. Да и украинские власти слишком уверовали в свою безнаказанность и откровенно эскалируют конфликт.

    Я читаю и не верю, кто это пишет Коц ? Да для начала признайте хотя бы судом Зе и его команду террористами ,о каких мостах там все время речь идет.
    1. pvs Звание
      pvs
      +2
      Сегодня, 12:45
      Если продолжить вашу мысль. Мы вступили в переговоры с участием Буданова!!!!! Которого сами же признали главным террористом и объявили в розыск!!!!! Меня очень удивляет что до сих пор ни один коц (читай все наши супер-пупер блохеры) про это ни слова не написал.
  15. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    +3
    Сегодня, 12:34
    Глас вопиющего в пустыне
  16. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 12:42
    Цитата: Вояджер
    Цитата: кредо
    завсегдатаи ВО предлагали это сделать власти ещё в 2022 году

    Угу, а МО у нас во главе с руководителем читают комментарии ВО

    Очень зря, что не читают. Думаю им полезно было бы
  17. Fisher Звание
    Fisher
    +2
    Сегодня, 12:43
    Мосты, туннели, переходы, центры принятия решений кто эти темы только не муссировал, а воз и ныне там. Помнится было заявление, что если украинцы не выведут войска с Донбасса до конца мая, то условия (по моему скромному пониманию - мирного договора) ухудшатся. Сейчас середина июня. Кто то может подсказать как ухудшились условия для Украины?
  18. Туре Хунд Собака Звание
    Туре Хунд Собака
    +1
    Сегодня, 12:45
    А вот иранцев не надо было ни к чему призывать , они не стали ждать пять лет и тратить драгоценные жизни своих солдат в окопной мясорубке а просто сразу начали бить по "центрам принятия решений" и вроде и них всё на мази.
  19. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 12:56
    . Военкор призвал наносить удары по мостам и ликвидировать руководство Украины

    Военкор наивен. Россия и так воюет на максимуме своих возможностей. Не жди большего. Если бы Россия могла, то сделала то что предлагает военкор и читатели ВО.
    1. Пленник Звание
      Пленник
      -2
      Сегодня, 13:05
      Глупец ты, братец! Про ядерную триаду вообще не слыхал? sad
      1. Александр_K Звание
        Александр_K
        0
        Сегодня, 14:53
        Цитата: Александр Елизаров
        . Военкор призвал наносить удары по мостам и ликвидировать руководство Украины

        Россия и так воюет на максимуме своих возможностей.

        Возможности имеются: высоковольтные ТП на виду, в прошлом году почти дожали энергетику, ЯО для этого не понадобилось, правда потом прекратили. Электровозы и тепловозы первые несколько лет вообще не трогали, да и сейчас в гомеопатических дозах повредили несколько. НПЗ аналогично. Даже мосты на Днепре реально вынести, но не было ни одной попытки. Так вот вопрос: если даже ни разу не попытались, то это максимум или минимум?
  20. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    +1
    Сегодня, 12:58
    Надо убивать их всех
    good
    Золотые слова!
    На счет мостов - цель крепкая, но ничего невозможного нет - 10 искандеров в часть моста 10Х10 уже будет неплохо, а уж накопить гераней и пустить 500 шт в эту область из которых долетит 50, тоже неплохо.
    Мост Патона и вовсе в аварийном состоянии, туда даже меньше нужно будет.
    1. Fisher Звание
      Fisher
      0
      Сегодня, 14:53
      Здесь на во была новость о том, что 16 гераней вывели из строя Крюковский мост ( с названием могу ошибиться). По мосту на два дня было закрыто ж/д и авто движение. Так что возможность есть, вопрос в желании, или целесообразности, как некоторые объясняют.
  21. Matsur Звание
    Matsur
    +2
    Сегодня, 12:59
    Про мосты я уже верю в отсутствие у нас возможности это сделать. Хотя за 4 года можно было бы провести и НИР и ОКР на тему создания ракеты уничтожающей любой мост. Большому кораблю - большая торпеда. Значит нужна большая, тяжелая и очень точная ракета. Пусть уничтожает за счет кинетического удара плюс большой боевой части, но главное чтобы точно. Вот ведь наверняка пригодится такая. С нами вся Европа хочет воевать, а там мостов еще больше!
    Пусть ракета будет квазибаллистическая, если нужно разогнать ее для достаточной скорости удара. Пусть на подлете у ракеты выходят какие-то подкрылки чтобы ракета буквально взрезала полотно, плюс это притормозит ракету и позволит боевой части взорваться близко к плоскости полотна, создавая на него достаточное давление. То есть чтобы ракета не пробивала полотно насквозь, детонируя где-то внизу. Несколько таких ракет при достаточной точности могли бы вывести мост из строя. Вообще бы подошло уравнение 1 ракета = 1 гарантированно уничтоженный пролет.
    Дилетантское моё мнение конечно. Можно еще напридумывать разного. Судите строго, мне не жалко. Но я реально считаю, что если бы орешник мог попасть в мост, то лучше бы он попал в один из киевских, а не в какой-то сарай. Я практически уверен, что скоро появится класс таких ракет.
  22. Пленник Звание
    Пленник
    -1
    Сегодня, 13:02
    У этого военкора какие операции им разработанны? Где реализованы? И вообще каковы тактические и стратегические успехи этого рыцыря пера и клавиатуры?! Пусть пишут на трезвую голову "генералисимусы"! sad
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      Сегодня, 14:56
      Заодно всем журналистам запретить писать, чего уж мелочиться.
  23. Matsur Звание
    Matsur
    -1
    Сегодня, 13:03
    Цитата: Matsur
    Цитата: Вояджер
    Цитата: кредо
    завсегдатаи ВО предлагали это сделать власти ещё в 2022 году

    Угу, а МО у нас во главе с руководителем читают комментарии ВО

    Очень зря, что не читают. Думаю им полезно было бы

    И кстати вот, а вдруг враги читают? И мотают на ус. И бегут в свои КБ с идеями с форума проверять в теории и на практике? Ну так, вдруг подумалось
  24. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Сегодня, 13:07
    Был у нас один. Любил играть в последнего рыцаря Европы.
    Плохо кончил, не оценили на Западе его рыцарство, и свои не понимали.
    Так нельзя. Надо быть или за нас, или за них, а просто "белым рыцарем" за всех сразу не выйдет.
  25. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 13:18
    Что интересно, сейчас погуглил факты ударов по мостам, хотел найти еовости за 22й год и гугл выдал аналитику от своего ИИ, из того что нашел на разных ресурсах. Там расписано и как лучше всего уничтожить и предлагает даже расчет боевой части. Практически то же что и здесь на форуме писали. Так вот ссылки гугла ведут только на вражеские ресурсы... Почему-то в нашем сегменте интернета такие вещи не обсуждаются. Наверное чтобы не наказали за планирование терактов. А на той стороне пишут не стесняясь. Короче мы можем просто желать и хотеть чтобы МО это сделали. У них в этом вопросе больше свободы. Завтра какой-нибудь мыкола в гараже может начать делать свою ракету.
  26. Million Звание
    Million
    -1
    Сегодня, 14:05
    Видимо,Верховный не может или не хочет принимать такого решения.
    1. Fisher Звание
      Fisher
      0
      Сегодня, 14:58
      Песков не раз говорил, что за сво отвечает МО и генштаб. У нас сво, а не война, так что исполнять обязанности вгк нет нужды. Белоусов с Герасимовым и вербальной поддержкой Медведева всех порвут, как тузик грелку.
  27. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Сегодня, 15:01
    Военкор призвал

    Созвучно примерно как Лавров уже больше 10 лет призывает и увещевает США. Однако, как в басне Крылова про кота: А Васька слушает, да ест.