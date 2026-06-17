На фоне ударов по НПЗ Россия нарастила морской экспорт нефти

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На фоне ударов по НПЗ Россия нарастила морской экспорт нефти


За четыре недели по 14 июня объемы российских нефтяных поставок танкерами за рубеж достигли максимальных показателей с начала года и превышают среднесуточные показатели первого квартала примерно на 430 тысяч баррелей в день. На фоне усилившихся украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Россия существенно нарастила морской экспорт сырой нефти.

На рост показателей обратили внимание журналисты американского агентства Bloomberg.

Сейчас российские поставщики отправляют морским путем в среднем 3,83 миллиона баррелей в сутки. При этом среднегодовой объем российских морских отгрузок составляет 3,49 миллиона баррелей ежесуточно. Данный показатель является самым высоким с 2022 года.

С апреля количество сырья, которое находится на борту танкеров возрос примерно на четверть и достиг 120 миллионов баррелей. При этом большая часть упомянутых судов не просто стоит на рейде, а направляется в порты стран-покупателей.

В течение прошлой недели в российских портах было загружено сырой нефтью 36 танкеров, взявших на борт 26,7 миллиона баррелей. А предыдущая неделя была еще более продуктивной. Тогда на 37 танкеров отгрузили 27,2 миллиона бочек. За четыре недели по 7 июня из России вывезли морским путем нефти на 2,28 миллиарда долларов. Впрочем, позже стоимость сырья уменьшилась из-за снижения цены на марку Urals. Это было вызвано надеждами игроков рынка на мирное урегулирование между Вашингтоном и Тегераном.
10 комментариев
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  1. Aken Звание
    Aken
    +6
    Сегодня, 11:58
    Логично. Внутри страны нефть больше не нужна.
    1. Leontrotsky
      Leontrotsky
      -7
      Сегодня, 12:00
      Лично в Вашем регионе проблемы с нефтью?
      1. Aken Звание
        Aken
        +5
        Сегодня, 12:12
        Не с нефтью. С нефтью как раз хорошо.
        С переработкой нефти в Ярославле.
        1. Leontrotsky
          Leontrotsky
          +1
          Сегодня, 12:42
          Так мы земляки))) под Курбой у меня дача. Регулярно заправляюсь каждую неделю в городе. И проблем с бензином не встречал. Вы в каком районе в Ярославле живете? Где там проблемы с бензином на заправках?
          Я лично заправляюсь на нефтестрое, при выезде на кольцевую, та что идет в сторону Богослова.
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 13:42
            Почти земляки. Я живу по соседству севернее.
            Заправлялся в посёлке (Кадуй) в прошлую субботу. Перебоев и ограничений не было, да. Но на обычно пустой заправке уже была очередь. Что будет теперь смогу узнать в пятницу вечером. Буду проезжать мимо двух заправок - посмотрю, что там творится.
            Но проблема-то не во мне. Проблема в целом.
        2. Fitter65 Звание
          Fitter65
          0
          Сегодня, 13:07
          Цитата: Leontrotsky
          Лично в Вашем регионе проблемы с нефтью?

          С нефтью прекрасно, а вот с наличием бензина на АЗС,есть проблемы.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 12:29
    Ну типа меньше мест для переработки, вот и гонят сырьё пока дорого
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:42
    Блюмберг ещё не считает трубопроводный экспорт нефти .А если морской и трубопроводный экспорт посчитать и сравнить с добычей нефти - получается загрузка НПЗ чуть более 50%.В 2016 г мощность переработки была чуть более 6 млн бочек в сутки ( расчётная ) НПЗ могут,но не хотят работать на полную мощность .
  4. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 12:59
    Данный показатель является самым высоким с 2022 года.
    Значит портовая инфраструктура после ударов беспилотников или не так сильно пострадала или восстановлена... Посмотрим как быстро решат вопрос по НПЗ
    В свою очередь, представители нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей в целях удовлетворения внутреннего спроса. https://www.interfax.ru/russia/1095474

    А что до портов, так не только нефтью....
    С начала 2026 года по состоянию на 31 мая специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали перед отправкой на экспорт 13,1 млн т мягкой пшеницы. Это на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8 млн т). .. Традиционно лидирующую позицию в структуре закупок удерживает Египет. Отгрузки в эту страну через порты Краснодарского края увеличились на 69%, достигнув 4,3 млн т против 2,6 млн т годом ранее. Экспорт в Турцию вырос в 2,4 раза и составил 1,2 млн т. Поставки пшеницы в Судан также демонстрируют двукратный прирост, составив 1,1 млн т. Наибольшую динамику роста закупок продемонстрировала Кения: поставки на кенийский рынок увеличились в 15 раз до 838 тыс. т. Экспорт в Саудовскую Аравию вырос на 94%, достигнув 894 тыс. т. Отгрузки израильским импортерам увеличились более чем в два раза и составили 735 тыс. т. В ОАЭ отправлено 492 тыс. т, а нигерийские партнеры приобрели 378 тыс. т. https://www.zerno.ru/node/33374
    Интересно про Кению еще в 2023 Украина планировала создать зерновой хаб в Кении, а тут рост российского в 15 раз
  5. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 13:06
    На фоне усилившихся украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Россия существенно нарастила морской экспорт сырой нефти.
    Интересно это что за... , не знаю как цензурно назвать, такое пишет? Из этого "радостного" заявления, получается, что в связи с тем что наши НПЗ не могут , в связи с ударами, перерабатывать сырьё. Поэтому мы в больших количествах можем отправлять его на продажу?!!!! Ещё пару таких "писателей", и ни какой украинской пропаганды не надо...