«Отважный кабан» у границ России: учения стран НАТО начались в Польше

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«Отважный кабан» у границ России: учения стран НАТО начались в Польше

Анонсированные ранее военные учения трех стран НАТО под названием «Отважный кабан-2026» стартовали в районе Сувалкского коридора. Об этом сообщает Минобороны Польши.

Недалеко от российской границы стартовали очередные военные учения под названием Dzielny Dzik-26 (Отважный кабан-26). На этот раз отработать оборону Сувалкского коридора и наступление на Калининградскую область решили Польша с Литвой и присоединившаяся к ним Франция. Основная часть учений пройдет на полигоне Минобороны Польши Ожиш, расположенным в 70 км от российского анклава.



Всего к учениям привлечено более 10 тысяч военнослужащих, основную часть из которых предоставила польская армия, а также порядка 600 единиц военной техники. Литву представляет пехотная бригада «Жемайтия». Отрабатывается взаимодействие, особенно с французами, которые тоже возомнили себя «защитниками» Сувалкского коридора на границе Польши и Литвы.

Учения стартовали накануне и продлятся до 26 июня. Как подчеркивают в Варшаве, они станут демонстрацией возможности быстрого развертывания НАТО на восточном фланге и улучшения взаимодействия союзных армий как в обороне, так и в наступлении. В ходе маневров отработают несколько вариантов ударов по Калининградской области.
14 комментариев
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  1. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 11:44
    В среду, 17 июня, в Армении начались учения подразделений стран НАТО под названием «Eagle Partner». В них участвуют армянские, американские, французские и греческие подразделения. Со всех сторон обкладывают
  2. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    -1
    Сегодня, 11:46
    Не такой уж "Отважный свин - 2026" оказался раз ВСУк на этот праздник сала не пригасили laughing .
    1. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 12:04
      Жил литовский капитан, ...он "отважный был кабан" ...,он резвился у границ Россиян...,хоть не раз уж был он бит..,убирался без копыт... На музыку Дунаевского...,желающие могут продолжить.. ,у меня вдохновение закончилось и "муза ушла" к кому то...smile
    2. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 13:51
      "Анонсированные ранее военные учения трех стран НАТО под названием «Отважный кабан-2026» стартовали в районе Сувалкского коридора. Об этом сообщает Минобороны Польши...."
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      Да-с...

      Вот чего теперь россиянам стоит реально опасаться в своём приграничье, так это "экспорта" из т.н. "европы", очередной вспышки "евро"-свинячьего бешенства. Было бы полезно и съедобную прививку от бешенства для кабанов и пр. по российским лесам, заранее раскидать. А то живность жалко в российских лесах...

      А на всяких "обучающихся" у границ КО и Беларуси свинопасов, - галлов и пр. лимитрофов, у ВС России другие "прививки" есть. Несъедобные совсем...
  3. Панкрат25 Звание
    Панкрат25
    0
    Сегодня, 11:48
    Чем отважнее кабан, тем быстрее он попадает на мясокомбинат...
  4. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 11:49
    Продолжение свиной украинской темы видимо
  5. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 11:51
    Вчера на первом канале БТ-"Отважный кабан, идёт в капкан." Интересно там болот, поглубже, нету? У свиней, любимое занятие, в них валяться.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:58
    «Отважный кабан»: учения стран НАТО начались в Польше ❞ —

    — «Свинья грязь найдёт» © ...
  7. Livonetc Звание
    Livonetc
    +1
    Сегодня, 12:04
    «Отважный кабан».
    Опупевший кабан скорее ( если цензурно выражаться.
    Таких кабанов по итогу валят...
    Как вконец опупеют и берега попутают.
  8. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    0
    Сегодня, 12:05
    На каждого "отважного кабана" найдется добрый русский медвежонок
  9. nikon voron Звание
    nikon voron
    0
    Сегодня, 12:05
    Кабанятина хороша на шашлык
  10. Jovanni Звание
    Jovanni
    +1
    Сегодня, 12:18
    Ещё Высоцкий пел что из отважных кабанов получается отличный карбонад...
  11. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 12:19
    Литву представляет пехотная бригада «Жемайтия».

    Слышал что в Жемайтии живёт жмудь.
    Почему тогда не называется "Жмудия"?
  12. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    +2
    Сегодня, 12:40
    Почему бы не провести учения " Охота на взбесившегося кабана " с ударами по Вильнюсу, Варшаве и Парижу?