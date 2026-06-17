Нанося новые удары по Ливану, Израиль показывает, что ему нет дела до соглашения

Израиль даёт понять, что ему наплевать на соглашение, которое было достигнуто между США и Ираном. Напомним, что одним из пунктов этого соглашения является пункт о недопустимости атак на Ливан, включая бомбардировки Бейрута.Израильские войска, игнорируя это соглашение, нанесли несколько ударов по территории Ливана, причём не только по его приграничным районам.Иранское руководство обвинило Израиль в том, что тот в общей сложности более 80 раз обстреливал и бомбил Ливан за последние несколько суток – после достижения Тегераном договорённостей с Соединёнными Штатами Америки.Власти Израиля иранские обвинения не комментируют, как стараются не комментировать и непосредственные удары по ливанской территории.Ранее в Израиле дали понять, что соглашение Иран-США их никоим образом не волнует и что они продолжат действовать, «исходя из интересов национальной безопасности».В этой ситуации Иран даёт понять, что если удары по Ливану не прекратятся, то Исламская Республика возобновит блокирование Ормузского пролива.Ситуация продолжает оставаться напряжённой. Трамп новые удары Израиля по ливанским городам пока не комментировал, продолжая пребывать в эйфории от «заключённой сделки».

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