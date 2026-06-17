Нанося новые удары по Ливану, Израиль показывает, что ему нет дела до соглашения

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Нанося новые удары по Ливану, Израиль показывает, что ему нет дела до соглашения

Израиль даёт понять, что ему наплевать на соглашение, которое было достигнуто между США и Ираном. Напомним, что одним из пунктов этого соглашения является пункт о недопустимости атак на Ливан, включая бомбардировки Бейрута.

Израильские войска, игнорируя это соглашение, нанесли несколько ударов по территории Ливана, причём не только по его приграничным районам.



Иранское руководство обвинило Израиль в том, что тот в общей сложности более 80 раз обстреливал и бомбил Ливан за последние несколько суток – после достижения Тегераном договорённостей с Соединёнными Штатами Америки.

Власти Израиля иранские обвинения не комментируют, как стараются не комментировать и непосредственные удары по ливанской территории.

Ранее в Израиле дали понять, что соглашение Иран-США их никоим образом не волнует и что они продолжат действовать, «исходя из интересов национальной безопасности».

В этой ситуации Иран даёт понять, что если удары по Ливану не прекратятся, то Исламская Республика возобновит блокирование Ормузского пролива.

Ситуация продолжает оставаться напряжённой. Трамп новые удары Израиля по ливанским городам пока не комментировал, продолжая пребывать в эйфории от «заключённой сделки».
11 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 12:00
    Евреи нагнули Донни ,а он сейчас как мыльный пузырь надуется и будет праздновать сделку, а праздновать нечего. Я еще вчера написал ,что это только на словах все. Текста сделки нет и не будет
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 12:12
      Евреи нагнули Донни ,а он сейчас как мыльный пузырь надуется и будет праздновать сделку, а праздновать нечего...

      Вернее будет сказать, что евреям Израиля нет дела до проблем Трампа, потому что у них есть негласное одобрение от евреев США и ЕС на дальнейшее расширение границ "Земли Обетованной" и текст соглашения между США и Ираном их не особо то и интересует. hi
    2. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Сегодня, 12:36
      Янки лишь обеспечивают видимость адекватности происходящего. Совершенно очевидно что война на Ближнем Востоке скоординирована и спровоцирована именно Вашингтоном. Я не верю ни в какой еврейский заговор и возможность Израиля оказывать некое давление на действующую администрацию
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:03
    ❝ Ранее в Израиле дали понять ... ❞ —
    ❝ В этой ситуации Иран даёт понять ... ❞ —

    — Видимо, друг друга им не дано понять ...
  3. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 12:06
    Иран сам себя загоняет в угол.
    Надо было сразу все доделывать до конца.
    А теперь всё , поезд идёт до конечки.
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 12:26
      Иран сам себя загоняет в угол.
      Надо было сразу все доделывать до конца...

      Всё зависит от реальных возможностей в военной сфере, а не от грозных словесных пекеровок. hi
  4. goland72 Звание
    goland72
    0
    Сегодня, 12:10
    А вот теперь посмотрим, что скажет Трамп про своего друга БиБи.
  5. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 12:10
    Трамп новые удары Израиля по ливанским городам пока не комментировал, продолжая пребывать в эйфории от «заключённой сделки».
    Он не в эйфории, он под контролем сионистов и все эти переговоры используются для развода Ирана.
    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США сейчас управляются вовсе не президентом Дональдом Трампом, а израильской разведкой МОССАД и сектантами в окружении главы государства. По его словам, война с Ираном — лишь первый шаг к глобальной религиозной катастрофе.
  6. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 12:34
    Цитата: кредо
    Иран сам себя загоняет в угол.
    Надо было сразу все доделывать до конца...

    Всё зависит от реальных возможностей в военной сфере, а не от грозных словесных пекеровок. hi

    hi Могли , но сдулись.
    Пока было перемирие, Трамп и Биби время не теряли , и поэтому сейчас корки мочат.
    А с этим договором , их потом вообще съедят.
    Я смотрю на всё происходящее и понимаю, что Россия и КНР сторонятся Иран.
    С нами( Россия)то все понятно, КНР тот ещё помошник .
  7. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    0
    Сегодня, 12:42
    Неужели Трамп будет бомбить Израиль? belay wink
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 13:08
    Дональд получил сделку на день рожденья, и доволен как слон.
    Следующая - к 4 июля.