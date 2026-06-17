Новая попытка ВСУ ударить по мостам на границе Крыма провалилась

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Новая попытка ВСУ ударить по мостам на границе Крыма провалилась

Противник предпринял очередную попытку массированной атаки на мосты, соединяющие Херсонскую область с Крымом. Об этом сообщает глава региона Владимир Сальдо.

Киевский режим не оставляет планов по полному разрушению мостов на границе с Крымом, пытаясь отрезать полуостров, а также группировку войск «Днепр» от снабжения. Сегодняшней ночью противник предпринял очередную попытку массированной атаки на мосты в Чонгаре и Геническе, но российские огневые группы отразили атаку. По имеющимся данным, в течение ночи было сбито 18 украинских БПЛА.



Минувшей ночью наши военные отбили массированную атаку беспилотников противника на мосты в Херсонской области. Благодаря слаженной работе подразделений противовоздушной обороны и мобильных огневых групп уничтожено 18 ударных БПЛА ВСУ.

О состоянии мостов новой информации нет, ранее оба были повреждены и на них должны вестись ремонтные работы. На данный момент беспилотная опасность сохраняется на всей территории Херсонской области, особенно в районе трассы «Новороссия». За последнее время там перехвачено большое количество американских беспилотников Hornet, которым ВСУ пытаются бить по транспорту и мостам. Как заявляют наши военные, цель сложная, потому что летит низко и очень быстро. Но наши уже научились их весьма эффективно перехватывать.
20 комментариев
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 12:23
    Гром не грянет - мужик не перекрестится.

    Чтобы победить врага, нужно думать, как враг. И опережать его хотя бы на шаг.
    1. russ71 Звание
      russ71
      +4
      Сегодня, 12:29
      Если бы мы ТАК думали... то мостов через Днепр уже бы не было!!!
      1. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        +4
        Сегодня, 12:35
        А кому они выгодны в рабочем состоянии, как и электричество в Киеве и в других городах, в которых выпускают боеприпасы, а также нацист Зеленский, путешествующий свободно по миру?
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 13:28
        Цитата: russ71
        Если бы мы ТАК думали... то мостов через Днепр уже бы не было!!

        Мы то думаем так, а вот верха думают иначе.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -2
      Сегодня, 12:32
      Цитата: alexboguslavski
      Чтобы победить врага, нужно думать, как враг. И опережать его хотя бы на шаг.

      Что бы сбить беспилотник надо думать как беспилотник?
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +2
        Сегодня, 12:35
        Что бы сбить беспилотник, надо сбивать беспилотник. а не писать идиoтcкие комментарии.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 12:46
          Цитата: alexboguslavski
          а не писать идиoтcкие комментарии.

          Ну да, писать глупые банальности это, прям, признак интеллекта! good
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +4
    Сегодня, 12:26
    Нельзя постоянно работать "вторым номером". Рано или поздно ты пропустишь удар...
    1. Geosun Звание
      Geosun
      +1
      Сегодня, 13:08
      Если пользоваться спортивной поговоркой, то работаешь так, как позволяет противник. Какой смысл возвеличивать себя и принижать противника? Враг силен и очень хорошо обеспечен, иначе давно бы победили.
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +1
        Сегодня, 13:20
        "работаешь так, как позволяет противник" - а вот этим я не согласен.
        Противнику нужно навязывать ответные действия, а не самому постоянно действовать в ответ.
        И мы говорим о реальных операциях, акциях или ударах, а не о "возвеличивать себя и принижать противника".
        Это уже из другой оперы...
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:28
    А теперь от бойцов невидимого фронта. Поймана очередная троица предателей .

    ФСБ поймала диверсантов в трех регионах России. Завербованные украинскими спецслужбами личности планировали в Адыгее, Тюменской области и в Краснодарском крае теракты на транспорте и объектах ТЭК, а также против российских военных и волонтеров.
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 12:37
      Ну с предателями товарищи, только по законам военного времени. Никогда этих гадов не понять.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 12:41
      Цитата: alexboguslavski
      ФСБ поймала диверсантов в трех регионах России. Завербованные украинскими спецслужбами личности планировали в Адыгее, Тюменской области и в Краснодарском крае теракты на транспорте и объектах ТЭК, а также против российских военных и волонтеров.

      Что то меня начинают гложить смутные сомнения... wassat Какая у нас отличная ФСБ! Постоянно кого-то ловит и что-то предотвращает. И на этом информация прерывается! Ни репортажей из залов суда, ни ФИО осужденных, ни озвучивания полученных сроков. Зато когда у нас происходят РЕАЛЬНЫЕ теракты... и убивают не просто каких то военных и волонтёров... а ДЕЙСТВУЮЩИХ ГЕНЕРАЛОВ, начальников управлений! При чём не где то в Адыгее, а, блин, в Столице нашей Родины! И чуть ли не на одном и том же месте!!!
      То тут наша ФСБ оказывается, почему то, абсолютно бессильной... Вам не кажется, что это похоже на залипухи?
    3. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 12:54
      переломать им руки и ноги и кинуть свиньям на съедение
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 14:44
        Надо записать в анналы, не слышал ещё такого. laughing
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 12:48
    А теперь выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем.(с)

    Скорбнее не бывает.

    Неофициальные источники пишут о нависающей грозовой туче над Юрием Вагановым. Тем самым бывшим продавцом сантехники и унитазов, который на волне СВО выбил генеральскую должность и стал командующим нашими беспилотными войсками (вроде как).
    Вся схема завязана на УПМИ, возглавляемое Криворучко с эпохи Шойгу. Именно он принимает решение на закупку или отказ в закупке того или иного нового изделия для нужд МО.
    Изделие в виде опытной партии уходит на тесты в подконтрольный Рубикон. Рубиконовцы обкатывают дроны в полях и пишут резолюцию - на соответствие изделия заявленным характеристикам и по общей актуальности в текущих боевых условиях. А уже затем на основании этих документов дается разрешение/отказ на закупку.

    Все без исключения изделия получали "отказ", если поступали в Рубикон без личной "рекомендации" Ваганова.
    Как вскрылось? Одно из предприятий отправило на "апробацию" своё изделие и через некоторое время получило отказную резолюцию: несоответствие заявленным характеристикам.
    Однако произошла накладочка - это изделие уже прошло испытание одной Федеральной Службой, без нареканий. Специалисты этой службы не мудрствуя лукаво добрались до тех самых операторов из «Рубикона» и спросили: "а как так получилось?". Рубиконовцы не моргнув глазом ответили: всё что попадает к ним без рекомендации Ваганова - должно отбраковываться, иначе «в штурма».

    Процессуальный механизм запущен. Вагановым занялись. Все с интересом наблюдают как Криворучко будет отмазывать Ваганова, ведь следом за ним прицепом пойдет и он. Это мы еще кстати РЭБа не коснулись, там ситуация у бывшего продавца сантехники еще хардкорней.

    (с) Военная хроника.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 12:53
    Вот почему враг так тупо действует? Вот как у нас? Ударили по мосту под Одессой, отчитались мол все цели удара достигнуты, о мосте забыли, о других мостах тоже, минимум на полгода. А тут прям берут и каждый день бьют в одну точку? Зачем? Можно ведь по современному работать, с ответами руководству, а не так, по старинке fool
  6. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +1
    Сегодня, 12:53
    удивительно, украинцы прекрасно разрушают мосты, а через Днепр "это не так просто".
  7. cmax Звание
    cmax
    +1
    Сегодня, 12:58
    Хорошие новости, по больше бы таких.
  8. acetophenon Звание
    acetophenon
    +2
    Сегодня, 13:00
    Цитата: Andrey_5
    удивительно, украинцы прекрасно разрушают мосты, а через Днепр "это не так просто".

    Это потому, что подсознание говорит, мол, не могут же нам все время так нагло встать? Как видите, конспектами д-ра Геббельса успешно оперируют обе стороны.