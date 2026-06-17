В ЕС начался первый этап запрета на ввоз трубопроводного газа из России

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В ЕС начался первый этап запрета на ввоз трубопроводного газа из России


С 17 июня в ЕС официально вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, которые были заключены более года назад. Это первый этап масштабного плана, который к 2027 году должен полностью отрезать Европу от российского газа. Как трубопроводного, так и сжиженного.

Согласно ранее принятому регламенту, с 25 апреля уже действовал запрет на поставки СПГ по аналогичным краткосрочным соглашениям. Теперь настала очередь трубопроводного газа. А с 1 января 2027 года под запрет попадут и долгосрочные контракты.

Страны ЕС теперь обязаны проверять происхождение газа перед разрешением на поставку. Это автоматически усложняет логистику и повышает издержки. Сами себе стреляют в ногу.

Европа, годами строившая свою энергетику на дешёвом российском топливе, продолжает политику саморазрушения. Цены на газ уже показали волатильность. Инвесторы закладывают риски перебоев. Оператор «Северного потока-2» – компания Nord Stream 2 AG – подала иск против регламента. Пытается добиться его отмены или хотя бы исключения пунктов о трубопроводных поставках.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия может остановить поставки на европейские рынки уже сейчас и уйти на более перспективные направления. Что, собственно, и происходит. Европа сама отказывается от дешёвого топлива, а Россия переориентируется на Китай и Индию.
8 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +9
    Сегодня, 12:34
    Скорее бы ,а то наши будут газ отправлять до последнего, а потом еще умолять отдать им деньги. Может европейцы сами себе ноги отрежут .
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 12:45
      Цитата: APASUS
      наши будут газ отправлять до последнего, а потом еще умолять отдать им деньги

      Самый Главный говорит про "уже сейчас", Европа говорит "ещё годик". Через год посмотрят - и... ТАДАМММ!!! - ослабят санкции. К радости нашего "всенародного достояния".
      Или найдут "альтернативные источники", или будут возить газ с Марса - вероятность этих событий одинакова.

      Почему я не верю "уже сейчас"?
      Не знаю...
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 13:30
        В ЕС начался первый этап запрета на ввоз трубопроводного газа из России

        Американский президент Трамп в нынешней евразийской политике США совместно с Великобританией и ЕС реализует на практике в отношении России новые рубежи США в Евразии в виде т.н. "Петли анаконды".
        Это в первую очередь касается запрета российского газа и нефти, ну и и прочих полезных ископаемых, а также блокировки финансовых расчётов в торговле России с другими странами.

        Иными словами, Трамп в союзе со своими подельниками из Великобритании и ЕС уже сейчас превращают Россию в Иран в войне с ним Израиля!
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 14:06
          Цитата: Татьяна
          Американский президент Трамп в нынешней евразийской политике США совместно с Великобританией и ЕС реализует на практике в отношении России новые рубежи США в Евразии в виде т.н. "Петли анаконды".

          Можно подумать. что для нас это что-то новое и неизведанное.
          Старый негодник Бжезинский ещё в 60-х сформулировал конечные цели этой "петли"
          ...расчленение России на составные части предполагается путем конфедерализации системы внутригосударственных отношений между ними. При этом Россия лишается доступа к морям за исключением Северного Ледовитого океана.
          Согласно этой стратегии "Петля анаконды", выход России в Балтийское море (вместе с Санкт-Петербургом) переходит под контроль Германии, выход в Черное море (вместе с Крымом и Кавказом) - под контроль Турции, выход в Тихий океан передается под контроль Японии на юге и США на севере.
          Чего-чего, а методички в Америке читать умеют...
          "Плюс" для них то, что в 80-90-е сработало.
          "Минус" в том, что они ни на шаг от методички отступить не могут и с упорством барана долбятся в ворота, которые уже давным-давно сварили из стали. "Один раз сработало - будет работать всегда" - это про законы физики, а не про их методичку.
  2. esoterica Звание
    esoterica
    +4
    Сегодня, 12:35
    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия может остановить поставки на европейские рынки уже сейчас и уйти на более перспективные направления.


    Видимо ради этих самых новых перспективных направлений, дед Леопольд так старательно прокладывал Северный поток-2 в Европу и держал там выручку от продажи нефти и газа.
    Какой хитрый геополитический ход ферзём!
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +2
      Сегодня, 12:39
      Цитата: esoterica
      Видимо ради этих самых новых перспективных направлений, дед Леопольд так старательно прокладывал Северный поток-2 в Европу и держал там выручку от продажи нефти и газа.
      Какой хитрый геополитический ход ферзём!


      Просто «отсталый и кровавый СССР, который производил только галоши, которые были никому не нужны» - оставил такой мощный задел, что фигуры на шахматной доске никак не кончались… hi
  3. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +8
    Сегодня, 12:40
    Переориентироваться с газом надо на себя, на наши города где угольные ТЭЦ не дают дышать населению. Дать частному сектору дешёвый газ на отопление. Топя углём они не хуже травят воздух. Направить газ как топливо для автотранспорта.
  4. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    +2
    Сегодня, 13:04
    Направить всё на внутренний рынок . Строить в Сибири и на севере теплицы и топи газом ,рай будет для местных. Просто у нас не хватает рабочих рук одни блогеры и лицедеи , некому заниматься .