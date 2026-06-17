Посол США в Израиле предложил депортировать членов «Хизбаллы» и ХАМАС в Иран
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Посол США в Израиле Майк Хакаби выступил с радикальной идеей, которая, по его мнению, может изменить логику ближневосточного урегулирования. В своём посте в социальной сети он предложил депортировать всех членов палестинской группировки ХАМАС и ливанской «Хизбаллы» в Иран:
Иран требует от Израиля прекратить защиту границы от «Хизбаллы». Мирный план для Газы зависит от разоружения ХАМАС. Идея: каждого члена этих группировок депортировать на «материнский корабль» в Иран. Результат? Ливан и Израиль свободны от иранских террористических прокси. Дайте миру шанс!
Хакаби, известный своей жёсткой антииранской позицией, уже не в первый раз предлагает радикальные решения. В январе он призывал «сжечь кухню» в Тегеране, имея в виду необходимость устранения самого иранского правительства, которое «подаёт ядовитые блюда» в виде ХАМАС, «Хизбаллы» и хуситов. Ранее он связывал свержение иранской верхушки с «концом» этих группировок.
«Хизбалла» и ХАМАС, по мнению Хакаби, – это не самостоятельные силы, а инструменты Тегерана. И если убрать их с карты, то Ливан и Израиль получат шанс на мир. Впрочем, такое предложение выглядит утопичным. Депортация тысяч вооруженных людей – логистический кошмар.
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