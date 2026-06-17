Посол США в Израиле предложил депортировать членов «Хизбаллы» и ХАМАС в Иран

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Посол США в Израиле предложил депортировать членов «Хизбаллы» и ХАМАС в Иран


Посол США в Израиле Майк Хакаби выступил с радикальной идеей, которая, по его мнению, может изменить логику ближневосточного урегулирования. В своём посте в социальной сети он предложил депортировать всех членов палестинской группировки ХАМАС и ливанской «Хизбаллы» в Иран:

Иран требует от Израиля прекратить защиту границы от «Хизбаллы». Мирный план для Газы зависит от разоружения ХАМАС. Идея: каждого члена этих группировок депортировать на «материнский корабль» в Иран. Результат? Ливан и Израиль свободны от иранских террористических прокси. Дайте миру шанс!

Хакаби, известный своей жёсткой антииранской позицией, уже не в первый раз предлагает радикальные решения. В январе он призывал «сжечь кухню» в Тегеране, имея в виду необходимость устранения самого иранского правительства, которое «подаёт ядовитые блюда» в виде ХАМАС, «Хизбаллы» и хуситов. Ранее он связывал свержение иранской верхушки с «концом» этих группировок.

«Хизбалла» и ХАМАС, по мнению Хакаби, – это не самостоятельные силы, а инструменты Тегерана. И если убрать их с карты, то Ливан и Израиль получат шанс на мир. Впрочем, такое предложение выглядит утопичным. Депортация тысяч вооруженных людей – логистический кошмар.
13 комментариев
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 12:51
    Идея: каждого члена этих группировок депортировать на «материнский корабль» в Иран.

    Помнится, один европейский политический деятель, в прошлом художник средней руки, уже хотел евреев из Европы вывезти на Мадагаскар.
    Этот чушпан не желает второй серией своего плана вывезти евреев с Ближнего Востока куда-нибудь к чёрту на куличики? Вангую - многие на Ближнем Востоке вздохнут спокойнее и стрельбы станет куда меньше.
    А уж если США депортировать с Ближнего Востока хотя бы к себе домой...
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      +3
      Сегодня, 12:54
      Цитата: Zoldat_A
      Этот чушпан не желает второй серией своего плана вывезти евреев с Ближнего Востока куда-нибудь к чёрту на куличики?

      Пусть вывозят в США - там евреев больше, чем в Израиле. И выделяют землю для еврейского государства.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 13:18
        Цитата: rytik32
        Пусть вывозят в США - там евреев больше, чем в Израиле. И выделяют землю для еврейского государства.

        Предлагаю Луизиану. Америка без этой дыры не обеднеет - что есть, что нет. А Израилю в ништяк - площадь в шесть раз больше Израиля.
        1. faridg7 Звание
          faridg7
          0
          Сегодня, 14:58
          Их(евреев) это не устроит- там не получится соседей стравливать и на этой волне развиваться- там сосед один- пиндocы, могут и по башке настучать.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 13:07
      Это напоминает старый советский анекдот, про Сову - теоретика))))
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 13:19
        Цитата: ТермиНахТер
        старый советский анекдот, про Сову - теоретика))))

        good
    3. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 14:26
      "В своём посте в социальной сети он предложил депортировать всех членов палестинской группировки ХАМАС и ливанской «Хизбаллы» в Иран: ..."
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      У меня, к посланцу Дяди Сэма в сионистском государстве встречное предложение. А не разумнее ли, Вашингтону и Тель-Авиву сначала просто выполнить резолюцию Совбеза ООН об образовании независимого Палестинского государства?..

      Есть подозрение, что все палестинцы туда и сами переедут охотно. И у Хамас, и Хизболлы ОБЪЕКТИВНАЯ и МНОГОДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ПРИЧИНА (а не "повод") для нападения на Израиль, кстати, исчезнет ...

      А депортировать из этого палестинского государства не арабов и шиитов, а незаконно оккупирующих его территорию, сионистских "поселенцев"...
  2. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 12:56
    Для справки кто такой этот посол Майк Хакаби:

    В недавнем интервью подкастеру он назвал себя «бескомпромиссным, нереформированным сионистом».
    Во время своей президентской кампании от Республиканской партии он сказал: «Мне нужно быть осторожным, говоря это, потому что люди действительно расстроятся — на самом деле палестинца не существует.»

    Хакаби выступает против решения о двух государствах.

    Вместо этого в различных телевизионных интервью он пропагандировал идею, что «земли предостаточно» для палестинцев в таких странах, как Иордания, Египет и Сирия.
  3. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    +2
    Сегодня, 13:00
    В своём посте в социальной сети он предложил депортировать всех членов палестинской группировки ХАМАС и ливанской «Хизбаллы» в Иран

    Группировки? Да, уровень данного дипломата говорит о многом. Ему, работающему на Ближнем Востоке, следовало бы знать, что Хизбалла это политическая партия Ливана, имеющая довольно внушительное представительство в парламенте страны. За Хизбаллой стоят сотни тысяч избирателей Ливана
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 13:04
    Посол США в Израиле - матерый сионист? И чьи же тогда ион интересы представляет, США или таки Израиля?
    1. Октиллион Звание
      Октиллион
      +1
      Сегодня, 13:11
      Было бы даже удивительно, если бы республиканский (да ещё и от администрации "самого произраильского президента") посол США в Израиле не был бы сионистом.
  5. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +1
    Сегодня, 13:08
    Хакаби, известный своей жёсткой антииранской позицией, уже не в первый раз предлагает радикальные решения.
    Когда просионистский Хакаби выдвигает свои идеи, делать нужно всё наоборот.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 13:37
    Предложил депортировать всех членов палестинской группировки ХАМАС и ливанской «Хизбаллы» в Иран. Откуда из своих домов или из Израиля ? Сомневаюсь что в Израиле есть ХАМАС ,а если из Ливана или Сирии, то Израиль тут при чем .