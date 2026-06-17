Блокировки интернета в РФ приводят к резкому росту оплаты наличными в рознице

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Блокировки интернета в РФ приводят к резкому росту оплаты наличными в рознице

Регулярные блокировки мобильного интернета в регионах России привели к увеличению доли оплаты покупок в розничных точках наличными средствами. Это резко контрастирует с заявленной ранее целью ЦБ РФ добиться максимального перехода на оплату по безналу, как можно ближе к 100%.

Причем динамика эта нарастает буквально в последние месяцы. По данным аналитического обзора ЦБ РФ «Развитие национальной платежной системы» еще в первом квартале 2026 года доля безналичных платежей в розничном обороте России составила 88,9%, увеличившись на 0,9% за квартал.



Теперь наблюдается обратный тренд. Финансовые аналитики, отслеживающие эту динамику, прогнозируют, что уже во втором полугодии 2026-го не менее 30 процентов покупок населением будут совершаться за наличный расчет. В следующем году оплата по эквайрингу (через терминал) упадет минимум до 65%, треть платежей будет осуществляться бумажными деньгами.

Такое быстрое перераспределение вызвано не только тем, что россияне все чаще сталкиваются в магазинах с невозможностью оплаты покупок по QR-коду и банковскими картами. У населения сформировался большой запас наличных из-за периодов повышенной неопределенности прошлых лет. В быт возвращается изрядно подзабытый призыв, что деньги надо хранить не в том банке, который финансово-кредитное учреждение, а дома и в кошельке.

Такая тенденция сохранится, поскольку бизнес будет стараться сократить расходы на все более бесполезный эквайринг. Переводя расчеты в кэш, малый и средний бизнес не только экономит на межбанковских сборах, но и оптимизирует налогооблагаемую базу, увеличивая долю «теневой экономики». Запредельная ставка ЦБ, рост налогов подталкивают МСП к наличным расчетам.
29 комментариев
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  1. al3x Звание
    al3x
    +12
    Сегодня, 13:02
    Даже больше скажу, все эти блокировки и ограничения ставят крест даже на возможности выхода в лидеры среди и любых цифровых технологий. Со временем все оставшиеся и ещё подрастающие "мозги" Россию покинут. Абсолютная недальновидность руководства и на России может крест поставить. Тут уже дураку понятно, что безопасность в этом деле лишь предлог.
    1. ian Звание
      ian
      +5
      Сегодня, 13:07
      "Изящество" России в решении разнообразных проблем всегда было притчей во языцех....
      К сожалению и в этом отношении мы следуем традиции.... request
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 13:34
      Цитата: al3x
      Тут уже дураку понятно, что безопасность в этом деле лишь предлог.

      Хм, задачей государства и руководства РФ было вытащить все доходы на свет- благодаря блокировкам доходы уходят в темноту. Государство отодвигает "цифровой концлагерь"
      Не находите это как минимум противоречивым?
      1. al3x Звание
        al3x
        +5
        Сегодня, 13:43
        Речь не столько о нале/безнале, сколько о слетевшем с катушек РКН, который превратился в обезумевшего монстра, пожирающего бюджеты бесчисленными миллиардами и сталкивающего страну в прошлый век.
      2. ВлК Звание
        ВлК
        0
        Сегодня, 15:00
        сейчас информационный контроль умонастроений в обществе перед выборами временно стал важнее. Но ничего - цифровой рубль уже на подходе, а это полный автоматический контроль как доходов, так и расходов всех участников цепочки по каждому ц.рублю - было бы желание и свободный вычислительный ресурс
    3. Крайний_случай Звание
      Крайний_случай
      +1
      Сегодня, 14:01
      А почему вы считаете руководство недальновидным, ведь сказано же все идет по плану
      1. al3x Звание
        al3x
        +1
        Сегодня, 14:03
        ведь сказано же все идет по плану


        На заборе тоже много, что написано.
    4. Светлан Звание
      Светлан
      +2
      Сегодня, 14:03
      Торопитесь в цифровой лагерь? А как же заначка? В каком носке её прятать будете?
    5. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Сегодня, 14:12
      Мозги утекают не из-за блокировок, их люди с мозгами обходят на раз-два. Утекают потому что люди с мозгами у нас не нужны, у нас лучше без мозгов
    6. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 14:51
      "Регулярные блокировки мобильного интернета в регионах России привели к увеличению доли оплаты покупок в розничных точках наличными средствами."
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      Вот совсем с Вами не сголгасен...

      Дело в том, что вопрос "денег" и формы их оборота в государстве, это вопрос не "технически" и не "технологический". А в ПЕРВУЮ очередь, вопрос ОБЩЕСТВЕННЫХ отношений между работодателем и нанимателем рабочей силы. А наличие способности и возможности эмитировать деньги (а не, какие-то их "цифровые" и прочие КВАЗИ-эквиваленты, т.н. "второго" или "третьего" порядка) есть МАТЕРИАЛЬНЫЙ АТРИБУТ РЕАЛЬНОГО СУВЕРЕНИЕТА государства.

      И если я, как "рабочая сила", имею стоимость и создаю для работодателя прибавочную стоимость (а я её создаю) и работодатель получает от этого доход и прибыль, то я, как рабочая сила, имею ЗАКОННОЕ ПРАВО, получать от работодателя, ЗАКОННО заработанную мной часть "моей" стоимости, РЕАЛЬНЫМИ деньгами (если не серебром и золотом в виде монеты), то, по меньшей мере, - ассигнациями, т.е. "эквивалентом" первого порядка, РЕАЛЬНЫХ денег. А не всякой "безналичной", виртуальной лабудой, на виртуальном же счёте в банке куда "перечисляют". А на самом деле, в РЕАЛЬНОЙ жизни, мне даже на МОИ ЗАРАБОТАННЫЕ деньги и "посмотреть" не дают. А предлагают (в т.ч. и законодательным принуждением, под предлогами всякой там "борьбы" с "конвертами" и пр.) лишь возможность виртуально "наблюдать за процессом" перемещения моих ЧЕСТНО и ЗАКОННО заработанных активо.

      Извиняюсь спросить... Это что за беспредел и фигня со стороны всякого рода чиновников и клерков?.. Хотите бороться стеневой экономикой?.. Флаг вам в руки! Я только ЗА!

      Но для этого есть налоговые и прочие органы. Вот и развивайте ИХ возможности контроля всех видов (в т.ч. и агентурного, кстати...) "за процессом". А не обрезайте моё ЗАКОННОЕ ПРАВО, получать наличными в КАСССЕ, ЗАКОННО заработанные деньги. И дальше уже моё же право РЕШАТЬ, как этими деньгами распоряжаться. Переводить в т.н. "безнал" и раскидывать по "виртуальным" банковским счетам.

      Или хранить эти ассигнации т.н. "наличные" в СВОЁМ СОБСТВЕННОМ кармане. И платить в рознице наличкой. И, кстати, не лишайте государство, одного из ВАЖНЕЙШИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ атрибутов его РЕАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА, - СОБСТВЕННЫХ ДЕНЕГ в РЕАЛЬНОМ ОБОРОТЕ...А то, в своём "интеллектуальном" упрощенчестве ОБЩЕСТВЕННЫХ процессов, граждане "высокотехнологичные" и "продвинутые" клерки совсем уж заигрались и оборзели...
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    -2
    Сегодня, 13:07
    Ух то ли еще будет! На наших глазах пишется новый поворот истории страны, очень интересно, хотя и не легко. Считаю что такие перемены нам были нужны, польза будет точно
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 13:20
      Цитата: Вадим С
      польза будет точно

      и какая?
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        -1
        Сегодня, 13:54
        Газеты будем выписывать чтобы узнать вести с полей))) " Гудок " к примеру или " Правду ")
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 14:14
          Цитата: Mazunga
          Газеты будем выписывать чтобы узнать вести с полей

          я вас сейчас огорчу, с этим то же будут проблемы
        2. Грац Звание
          Грац
          +1
          Сегодня, 14:26
          не будем, скоро то что осталось от ПОЧТЫ РОССИИ развалят окончательно
  3. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    0
    Сегодня, 13:12
    Есть регионы где продавцы требуют оплату только наличными. Был неприятно удивлен. Скандалить и жаловаться не хотелось.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 13:20
      Цитата: vladimirvn
      Есть регионы где продавцы требуют оплату только наличными

      это где?
  4. МЮД Звание
    МЮД
    +3
    Сегодня, 13:18
    Оплата наличными, это еще и возможность ухода от уплаты налога.
  5. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    +4
    Сегодня, 13:22
    честно говоря не заметил проблем оплаты картами,
    возможно с QR проблемы, так это требует мобильного интернета,
    при оплате картами, интернет как раз не сильно нужен а у продавцов как правило стабильное подключение
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 15:06
      А проблема в том, что при ВСЕХ таких "способах оплаты", Вам на Ваши РЕАЛЬНЫЕ деньги даже "посмотреть" не дают. Потому, что Вам их сразу "виртуально" переводят на Ваш виртуальный же счет в банке... И Вы, не видя своих реальных денег, в реальной жизни лишь получаете "право" и возможность наблюдать за перемещением их виртуальных "эквивалентов". Фиг его знает какого там "порядка"...

      Вас это устраивает?.. Вам "так" удобно?.. Так "быстрей и надёжнее"?..Ваше право. Законное...

      А я вот, предпочел бы, ИЗНАЧАЛЬНО, получать ЗАРАБОТАННЫЕ деньги в КАССЕ. Наличными... И хранить их в СВОЁМ кармане или кошельке. И только потом, самому, а не законодательным принуждением, решать переводить ли их в безнал и где его хранить...
  6. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 13:25
    Ни на какие мозги это не влияет.
    Тут как в мультфильме про Чипполино. Государство хочет всех обилетить, для этого нужно отказаться от налички. В каких то странах это реализовано.
    Но СВО откинуло нас от скоростного интернета лет на 20....а переход в наличку (на какой то % от общего объема ) неизбежен. Думаю, даже есть мат модель зависимости роста налички при налоговой и фискальной нагрузки на Бизнес . Все дано посчитано.
  7. Жнец Звание
    Жнец
    +4
    Сегодня, 13:28
    Нынешней власти плевать на будущее России, ей бы сейчас у власти удержаться, а для этого все средства хороши.
  8. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +8
    Сегодня, 13:28
    В целом , меня лично раздражает стремление государства собирать налоги и штрафы как в "развитых странах" и при этом не предоставлять как в "развитых странах" кредитов/ипотеки под 2-3% и пенсии в заранее обговоренных количествах. И отсутствия как в "развитых странах" твердой валюте, в которой можно хранить сбережения и пенсии.
  9. Кравец Вячеслав Звание
    Кравец Вячеслав
    +3
    Сегодня, 13:36
    А представьте, где-то в параллельной реальности:
    "Зарубежные сервисы и компании заблокировали доступ к своим сервисам россиянам, но Минцифры России совместно с РКН решило эти проблемы. Обеспчение свободного доступа в интернет, ключевой приоритет для государства в современном мире"
  10. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    +1
    Сегодня, 13:54
    Причина перехода на нал в другом вообще. Что бы бизнес мог оплачивать чужие хотелки из проверяющих им нужен нал. Снизить налоговую нагрузку им нужен нал. Нет электричества в деревне - касса не работает как и электронные весы. Интернет отрубили - причем рубят то в основном беспроводной, так как через него отслеживают некоторые вещи с мобильных устройств. Ни разу не слышал что бы были именно проблемы с проводным интернетом. У нас все онлайн кассы и банкоматы не имеют проводного подключения к интерета. В большинстве точек щас сами предприниматели сами просто убирают терминалы оплаты. Ни кто видно не замечает что щас бензин на АЗС за нал на 2 рубля дешевле стоит. Видимо эквайринг и налоги выходят дороже чем инкаация денег в наличном виде. Ведь налом оплачивают и закупки товаров и топлива - не все же идет через сами банки. Все стараются исключить банки из расчетов. Ведь изначально банк - это касса и распределение денег, а не предприятие которое должно зарабатывать бешенную прибыль. Высосав все деньги из клиентов банк может оказаться с деньгами и золотом, но его руководителям просто ни кто не продаст продукты питания по любой цене. Деньги это инструмент - а когда у вас инструмента много, а применить его не где и он просто лежит на полке - то на уя он нужен ?! Просто могут изобрести другой инструмент и старый ни кому нафиг будет не нужен.
  11. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 14:01
    nur Bares ist Wahres - что переводится как: Только наличные — это настоящее (надёжное)
    ..
    нормальная история. В цифровой лагерь не надо торопиться
  12. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 14:03
    Наше государство напоминает автобус,водитель которого уснул за рулем...
  13. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    0
    Сегодня, 14:07
    Вот и тут сказывается Дальновидность белорусского Батьки - вся Беларусь проводная. Оптоволоконная! Редко где мобильный интернет.
    1. Евгений_4 Звание
      Евгений_4
      0
      Сегодня, 14:21
      Цитата: Solomon_BY
      Вот и тут сказывается Дальновидность белорусского Батьки - вся Беларусь проводная. Оптоволоконная! Редко где мобильный интернет.

      Это как?
      Везде ВайФай вместо 4 Джи?