Минобороны сообщает об освобождении села Кутузовка на Донбассе

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Минобороны сообщает об освобождении села Кутузовка на Донбассе

Российские войска продвигаются на нескольких направлениях специальной военной операции: в ДНР и Харьковской области. Одно из направлений при продвижении - район города Доброполье в западной части Донбасса.

После освобождения села Новый Донбасс российские войска взяли под контроль очередной населённый пункт на этом направлении. Минобороны России в свежем релизе пишет о том, что освобождено село Кутузовка, что к северу от упомянутого Нового Донбасса.





Таким образом, российские войска в последние несколько суток значительно расширили восточный фланг под Добропольем. Одновременно с этим продолжает сокращаться дистанция до города. От передовых позиций ВС РФ до Доброполья по состоянию на этот час - не более 4 километров. Соответственно, это влияет на военную логистику врага на данном направлении.

Что немаловажно, при всей БПЛА-активности противника ситуация для него на Донбассе значительно осложнилась. Ведь дронами можно нанести ущерб, но нельзя контролировать города и другие территории. А пехота «на земле» без новых и новых резервов от Сырского удерживает позиции с огромным трудом и всё чаще вынуждена с потерями откатываться на новые рубежи.
1 комментарий
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  1. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Сегодня, 13:01
    Золотой Колодезь и Доброполье - прошлогодние рубежи "Добропольского выступа", который тогда очень помог взять Красноармейск и Мирноград, отвлекая очень значительные силы ВСУ.
    Но теперь пришло время уже не тактического выступа, а устойчивого овладения.