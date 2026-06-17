Оптимизация доставки: в РЖД создан штаб для координации перевозок нефтепродуктов

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Оптимизация доставки: в РЖД создан штаб для координации перевозок нефтепродуктов

В РЖД создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, который следит за приемом нефтяных грузов с учетом текущей оперативной обстановки. При этом особое внимание уделяется поставкам авиакеросина в аэропорты.

В компании отмечают, что активно взаимодействуют с нефтяными компаниями и при изменении ситуации готовы оперативно менять организацию перевозок нефтепродуктов. С учетом обстановки логистика выстраивается так, чтобы не допустить дефицита топлива. Оптимальные решения для приема грузов определяются в режиме реального времени. Таким образом, к перевозке принимаются максимально возможные объемы нефтепродуктов, которые позволяют текущие технические и технологические возможности инфраструктуры. Кроме того, чтобы топливо своевременно доставлялось получателям, на протяжении всего маршрута непрерывно ведется мониторинг. Как отмечают в РЖД, в этом процессе особое значение имеет слаженность всех участников цепочки: благодаря четкому соблюдению графика выгрузки поступающих грузов с максимальной эффективностью используется пропускная способность сети.

В то же время сообщается, что «Татнефть» отменила ранее введенные ограничения на продажу бензина. В настоящее время безлимитно отпускается бензин АИ-92, дизельное топливо и другие виды горючего. Ограничения сохранились лишь для АИ-95 – по топливной карте допускается не более 30 л на один автомобиль, при этом по безналичному расчету через топливные карты какие-либо лимиты отсутствуют.
12 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +4
    Сегодня, 13:09
    Мне казалось что в ржд остались одни управленцы, простых рабочих там все меньше и меньше, беда там совсем. Уже об этом кричат все кто в теме. Ну посмотрим что получится
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 13:12
      Цитата: Вадим С
      Мне казалось что в ржд остались одни управленцы, простых рабочих там все меньше и меньше, беда там совсем.

      А вот бы управленцы вместо электровозов, силой приказа, могли составы таскать! Наша железнодорожная логистика взлетела бы на небывалую высоту.
    2. ser-pov Звание
      ser-pov
      +1
      Сегодня, 13:15
      Мне казалось что в ржд остались одни управленцы, простых рабочих там все меньше и меньше, беда там совсем. Уже об этом кричат все кто в теме. Ну посмотрим что получится

      Я конечно не в теме, но по любому там должны быть машинисты и осмоторщики подвижного состава и т.д. Это про безопасность.
      1. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        +1
        Сегодня, 13:26
        по любому там должны быть машинисты и осмоторщики подвижного состава и т.д. Это про безопасность.
        На протяжении всего 20 века число железнодорожных профессий всё сокращалось. Ушли в прошлое тормозные кондукторы, кочегары, стрелочники и др. Это происходит из-за механизации и автоматизации производства работ. А вот контора никак ни сокращается. Только увеличивается. Тут никакой ИИ не поможет. Иногда создаётся впечатление, что кто-то сознательно тормозит процесс механизации и автоматизации которского труда. recourse
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Сегодня, 13:36
      Надо создать штаб для поиска решений данной проблемы bully
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +1
        Сегодня, 14:11
        Цитата: alexoff
        Надо создать штаб для поиска решений данной проблемы bully

        Нужен штаб по организации штабов laughing
        1. двп Звание
          двп
          +1
          Сегодня, 14:16
          Я уверен что он просто необходим!
        2. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Сегодня, 14:50
          Это сложная работа, надо сначала создать центр компетенций по организации штабной работы штабов, выделить и освоить бюджеты, решить вопрос с гимном и эмблемой организации, подготовить правила ведения записей... Много дел в общем!
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 13:43
    Штаб организовать - запросто. А организовать доставку - это никак.
    О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!
    (В.Маяковский. "Прозаседавшие")
    1. Chip4ik Звание
      Chip4ik
      +1
      Сегодня, 13:47
      Штаб по координации и распилу бюджета, про доставку слов не было. Потом найдут наименее эффективного машиниста и на него все спишут.
  3. двп Звание
    двп
    +1
    Сегодня, 14:25
    Создан очередной штаб. Конечно так и нужно. Только почему то нет фамилий,ни того кто возглавил штаб,ни его заместителей,ни помощников заместителей. Почему не напишут о "новых героях железнодорожной логистики"? Кто сегодня не будет ни за что отвечать на наших железных дорогах? Кто из "близких к телу" экономистов-финансистов, детей "друганов и братанов", членов кооператива "Озеро" и "питерских" встал сегодня на "передний край борьбы" на железной дороге?
  4. Такеши Китано Звание
    Такеши Китано
    0
    Сегодня, 14:48
    "«Татнефть» отменила ранее введенные ограничения на продажу бензина" Там наверху дерутся что ли то одно то другое.