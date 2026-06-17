Опрос: на Украине возросло число граждан, желающих смены власти в стране

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Опрос: на Украине возросло число граждан, желающих смены власти в стране


На Украине существенно возросло число граждан, желающих смены власти в стране после окончания военных действий. Это в первую очередь касается главы киевского режима Владимира Зеленского.



Такие результаты показал опрос общественного мнения, проведенный украинскими социологами.

В 2023 году ухода Зеленского с президентской должности желали 23 процента украинцев, то сейчас этого хочет 67 процентов опрошенных жителей страны.

Три года назад украинцы были недовольны работой Верховной рады – за ее роспуск высказались 69% респондентов. Сейчас это недовольство возросло еще больше – смены депутатов хочет уже 83 процента украинского населения.

Еще хуже обстоят дела у правительства. Если его в 2023 году не поддерживали 47% граждан, то теперь этот показатель взлетел до 74 процентов.

Вариант ответа, при котором в украинском руководстве никаких перемен не требуется тремя годами ранее выбирали 19 процентов опрошенных. Теперь такого мнения придерживается только 5%.

Ранее другой украинский исследовательский центр выяснил, что большинство граждан Украины не испытывают доверия к депутатам Рады и негативно относятся к сотрудникам ТЦК (аналог военкоматов).

А еще один опрос показал, что Зеленский не является политиком Украины с самым высоким рейтингом. По популярности его опережают экс-главком ВСУ Валерий Залужный и глава Офиса Кирилл Буданов (решением Росфинмониторинга внесен в перечень террористов и экстремистов).

Собственно, киевские власти теряют доверие не только у населения своей страны, но и у западных партнеров, среди которых становится все больше противников оказания помощи Киеву.
28 комментариев
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  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +3
    Сегодня, 13:52
    "Украинская социология", это даже не художественная фантастика.
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 14:23
      — Ой, шо за страшный толчок был, мы сошли с рельсов?
      — Успокойтесь, мы просто поменяли поезд(тепловоз), едем дальше по маршруту.
      — Меняли?! А на шо?
      — Простите, что значит «на шо»? На другой поезд (электровоз)!
      — Подумать только... И шо, поменяли?
      — Конечно, поменяли!— И шо, так на так?!
      —А мы точно стояли в Одессе?
  2. Никита Че Звание
    Никита Че
    -3
    Сегодня, 13:56
    Зато у нас тишь да гладь,как в могиле.Что бы не исполняли.Как бы кто не относился к европе,но я не могу представить например францию,где отключают мессенджеры,ютуб и вообще ограничивают интернет,насаживая какую то шляпу взамен,и чтоб народ сидел в стойле безмолвно.Да там бы сожгли пол парижа вместе с макроном во дворце
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +4
      Сегодня, 14:01
      Цитата: Никита Че
      я не могу представить например францию,где отключают мессенджеры,ютуб и вообще ограничивают интернет,и чтоб народ сидел в стойле безмолвно.Да там бы сожгли пол парижа вместе с макроном во дворце

      Вы о чем любезный .Это сети Запада и я тоже не представляю, что сожгут Париж если французам отключат МАХ или WeChat.
      1. Никита Че Звание
        Никита Че
        -3
        Сегодня, 14:03
        Эти западные сети давным давно стали мировыми сетями которыми пользуються все.Кроме маргинальных диктатур,или террористических режимов типа талибана.Хотя и там скорее всего работает ютуб и телега
      2. Володин Звание
        Володин
        0
        Сегодня, 14:05
        Цитата: APASUS
        Вы о чем любезный .

        Я полагаю, человек ещё и о том, что мобильного интернета в ряде регионов нет уже даже не сутками, а неделями. Притом, что стоимость тарифов даже не думает снижаться. При всех заверениях о том, что основные приложения "отлично работают", это далеко не так. Оплата на кассах и то далеко не везде и не всегда проходит. А ведь нас к этим инструментам приучили - "цифровизация", что уж...
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +3
          Сегодня, 14:11
          Этот любезный, ну похоже как и Вы собственно, видимо не понимаете, что Россия ведет СВО, в то время как ни одна страна "цветущего сада", её не ведет. А вот когда боевые действия начнутся скажем в той-же Франции или Германии, то уж будьте уверены, там запретят всё и сразу, куда быстрее и жестче, чем это происходит в России.
          1. N-W Звание
            N-W
            -2
            Сегодня, 14:40
            Цитата: Уарабей
            Россия ведет СВО

            Всё так. Но власть несколько заигралась в антикриз. И хотя это оправдано, но у нас серьёзный противник и рвение показать, что всё "идёт по плану", можно было бы и поумерить. Иначе капризный потребитель будет не готов ни к каким жертвам. Впрочем, опасения Кремля также понятны.
            1. Уарабей Звание
              Уарабей
              -1
              Сегодня, 14:45
              Все без исключения страны будут "играть в атикриз" если будут вести боевые действия. Все. Без исключения. И это правильно, и так и должно быть. А кто там заигрался или не заигрался, будет ясно только после окончания боевых действий.
              1. N-W Звание
                N-W
                0
                Сегодня, 15:10
                Цитата: Уарабей
                А кто там заигрался или не заигрался, будет ясно только после окончания боевых действий

                Разумеется. Диагноз патологоанатома самый точный. Но умные люди умеют строить вероятностные прогнозы.
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 14:05
      Дадада.... Сожгли бы пол парижа... Очередные щирые истории о "цветущем и свободном европейском саде" в сравнении с "кровавым мордором". laughing
      1. Никита Че Звание
        Никита Че
        -2
        Сегодня, 14:12
        Что бы сравнить европейские страны с нашей.Можно выйти на одиночный пикет(которые разрешены и согласования не требуют) против блокировок.И часа не пройдет что человека кто вышел с безобидным посланием скрутят как скотину и увезут в мусарню.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 14:36
          Дадада... А потом расстреляют как бешенную собаку и законопатят на пожизненное всех родственников. Да. laughing
          1. Никита Че Звание
            Никита Че
            -1
            Сегодня, 14:45
            Какие родственники,какой расстрел?,беспонтовый троллинг какой то. Или вы хотите сказать что у нас нормальная страна,где людям можно выразить свое мнение на улице,не будучи упакованым в ментовку?Если конечно это не принудительные сборища бюджетников за единую россию или потешная клоунада НОДа с надувными ракетами возле американского посольства
            1. Уарабей Звание
              Уарабей
              0
              Сегодня, 14:51
              Кто бы говорил тут о беспонтовом троллинге...
              Я хочу сказать, что в России, свободы не меньше чем в той-же Европе, а там не больше чем в России. А что там вам в шароварии про Россию трындят и внушают, мне до лампочки. В Европе вашей намоленной, легко могут упаковать в мусарню и за меньшее чем в России.
            2. Tagan Звание
              Tagan
              0
              Сегодня, 15:10
              Или вы хотите сказать что у нас нормальная страна,где людям можно выразить свое мнение на улице,не будучи упакованым в ментовку?

              А вот интересно, Китай - нормальная страна? ))
              Ну раз уж вы взялись по своим категориям "нормальности" измерять.
    3. Светлан Звание
      Светлан
      +3
      Сегодня, 14:06
      Прикинь, в твоей Франции хотят запретить соцсети людям младше 15 лет.
      Несправедливо … (с)
      1. Комментарий был удален.
      2. N-W Звание
        N-W
        0
        Сегодня, 14:59
        Лучше сказать иначе. Соцсети открыты всем взрослым, документально удостоверившим при авторизации свой возраст (старше 15-16). Для подтверждения возраста в ЕС создано официальное приложение с персональными данными пользователей. При заходе в соцсети, сайт делает запрос в приложение. Получается колпак для всех)) Чем не МАХ? И всё же лучше опережать Запад в уровне свободы, чем наоборот.
    4. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 14:35
      Цитата: Никита Че
      Зато у нас тишь да гладь,как в могиле.Что бы не исполняли.Как бы кто не относился к европе,но я не могу представить например францию,где отключают мессенджеры,ютуб и вообще ограничивают интернет

      Ну понятно: "Україна це Європа "
      И как вы вообще тут появились с "ограниченным" интернетом?
      РБК
      Политика15 июня, 11:50
      Премьер Британии Стармер объявил о запрете соцсетей для детей до 16 лет
      Стармер: социальные сети запрещены для подростков младше 16 лет

      Британский премьер Кир Стармер объявил о введении полного запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет, «чтобы вернуть им детство»

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о введении полного запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Об этом он заявил в видео, опубликованном в его аккаунте в X.

      «Я просто больше не могу это терпеть. Поэтому мы возвращаем детям их детство», — заявил Стармер.

      По словам премьера, социальные сети «делают детей несчастными», облегчают травлю и «разработаны так, чтобы вызывать зависимость». Он также сообщил, что правительство намерено принять закон до Рождества 2026 года, а сам запрет вступит в силу к весне 2027 года.


      Национальное собрание Франции в первом чтении приняло законопроект, который запрещает детям младше 15 лет использовать социальные сети, передает Franceinfo.

      Голосование прошло в ночь на 27 января. За принятие законопроекта проголосовали 116 депутатов.

      Зато сколько у нас воплей по этому поводу.
      Но это другое, правда?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:05
    "в горе и в радости"...
    Когда у них была "радость" по их понятию, все ведь устраивало... а теперь, когда подгорает начинает и дохнуть, самим и за просто так, не хочется, могут... а что они могут теперь?
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 14:07
    У нас после таких итогов опросов наивно полагают что эти граждане за мир, хотя наоборот,они считают что Зеленский слишком не решительный,мало убивает граждан России.
  5. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -1
    Сегодня, 14:16
    [quoteОпрос: на Украине возросло число граждан, желающих смены власти в стране][/quote]
    Ну, конечно же у нас всё по другому.
  6. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 14:19
    А еще один опрос показал, что Зеленский не является политиком Украины с самым высоким рейтингом. По популярности его опережают экс-главком ВСУ Валерий Залужный и глава Офиса Кирилл Буданов (решением Росфинмониторинга внесен в перечень террористов и экстремистов).

    Зеленского по популярности опережают Залужный с Будановым. Ну надо же.
    И чем же они популярнее у жителей Украины? Такое же бандеровское отребье, особенно Залужный. angry
  7. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 14:23
    Если бы опрос проводился у нас, про нашу власть, результат был бы похожим
  8. Репортёр Звание
    Репортёр
    0
    Сегодня, 14:24
    показал опрос общественного мнения

    У нас такой опрос даже представить трудно
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 14:53
      Цитата: Репортёр

      У нас такой опрос даже представить трудно

      Это вы пытаетесь представить и вам трудно или подобных опросов не проводится в принципе? Интересовались вообще этим вопросом?
      На ВЦИОМ не пробовали заходить?
      https://wciom.ru/ratings/ocenka-vlastei?ysclid=mqi0eu5rir724967214
  9. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 14:30
    Опрос: на Украине возросло число граждан, желающих смены власти в стране

    Думаю и в России такая же ситуация, если не хуже. Слишком вгк оторвался от народа и действенности ..
  10. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 14:32
    Вот теперь, нельзя убивать нарко-клоуна. Пусть "желающие смены власти" и не желающие смены власти, друг-другу глотки грызут. Заодно, устроят очередной майдан, перестреляют друг-друга. Опыт у них уже, имеется. Заодно и ВСУ глядя на бардак, разбегаться начнет. Теперь, Зеленского надо беречь... Извините за сарказм.