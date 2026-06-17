На Украине существенно возросло число граждан, желающих смены власти в стране после окончания военных действий. Это в первую очередь касается главы киевского режима Владимира Зеленского.Такие результаты показал опрос общественного мнения, проведенный украинскими социологами.В 2023 году ухода Зеленского с президентской должности желали 23 процента украинцев, то сейчас этого хочет 67 процентов опрошенных жителей страны.Три года назад украинцы были недовольны работой Верховной рады – за ее роспуск высказались 69% респондентов. Сейчас это недовольство возросло еще больше – смены депутатов хочет уже 83 процента украинского населения.Еще хуже обстоят дела у правительства. Если его в 2023 году не поддерживали 47% граждан, то теперь этот показатель взлетел до 74 процентов.Вариант ответа, при котором в украинском руководстве никаких перемен не требуется тремя годами ранее выбирали 19 процентов опрошенных. Теперь такого мнения придерживается только 5%.Ранее другой украинский исследовательский центр выяснил, что большинство граждан Украины не испытывают доверия к депутатам Рады и негативно относятся к сотрудникам ТЦК (аналог военкоматов).А еще один опрос показал, что Зеленский не является политиком Украины с самым высоким рейтингом. По популярности его опережают экс-главком ВСУ Валерий Залужный и глава Офиса Кирилл Буданов (решением Росфинмониторинга внесен в перечень террористов и экстремистов).Собственно, киевские власти теряют доверие не только у населения своей страны, но и у западных партнеров, среди которых становится все больше противников оказания помощи Киеву.

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