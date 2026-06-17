ВСУ атаковали дроном автобус с белорусскими детьми в Брянской области
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В Брянской области украинские террористы атаковали автобус с детьми. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, в автобусе находилась детская футбольная команда из Белоруссии.
Украинский беспилотник самолетного типа целенаправленно атаковал перевозящий детей автобус. В транспортном средстве, оснащенном специальными знаками, в Геленджик ехала детская футбольная команда СДЮШОР ДСК из белорусского Гомеля. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей, ранения получили шесть человек, из них четверо — дети. Автобус, следовавший из Гомеля в Геленджик, был атакован на трассе А-240. Всего в автобусе находилось 44 человека, включая 28 детей.
ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей.
Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь. Принято решение об отправке всех пассажиров в ближайшее время обратно в Белоруссию.
Удар уже квалифицирован как теракт, Следственный комитет возбудил уголовное дело, МИД Беларуси экстренно проинформирован об инциденте в Брянской области.
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