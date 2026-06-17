ВСУ атаковали дроном автобус с белорусскими детьми в Брянской области

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ВСУ атаковали дроном автобус с белорусскими детьми в Брянской области

В Брянской области украинские террористы атаковали автобус с детьми. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, в автобусе находилась детская футбольная команда из Белоруссии.

Украинский беспилотник самолетного типа целенаправленно атаковал перевозящий детей автобус. В транспортном средстве, оснащенном специальными знаками, в Геленджик ехала детская футбольная команда СДЮШОР ДСК из белорусского Гомеля. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей, ранения получили шесть человек, из них четверо — дети. Автобус, следовавший из Гомеля в Геленджик, был атакован на трассе А-240. Всего в автобусе находилось 44 человека, включая 28 детей.



ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей.

Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь. Принято решение об отправке всех пассажиров в ближайшее время обратно в Белоруссию.

Удар уже квалифицирован как теракт, Следственный комитет возбудил уголовное дело, МИД Беларуси экстренно проинформирован об инциденте в Брянской области.
41 комментарий
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  1. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +3
    Сегодня, 13:21
    Зная что бьют по югу России, нельзя в автобусах индикаторов БПЛА установить ? Или это дорого ?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 13:25
      Зная что бьют по югу России, нельзя в автобусах индикаторов БПЛА установить ?

      А-240 - это не юг России.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        -1
        Сегодня, 14:11
        Украинская хунта во главе со своим просроченным узурпатором евреем-наркоманом Зеленским своею провокацией против беларусских детей стримится втянуть Р.Беларусь на войну с Украиной и странами ЕС,. При этом проверяя на прочность психику и злравомыслие Александра Лукашенко с его ответом ВСУ от Р.Беларусь на погибших граждан Р.Беларусь.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +14
      Сегодня, 13:27
      Цитата: Starover_Z
      Зная что бьют по югу России, нельзя в автобусах индикаторов БПЛА установить ?

      Безнаказанность, пораждает вседозволенность.
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +10
        Сегодня, 13:58
        Зеленский, отпетый преступник, свободно разъезжает по Европе.

        Может, у Лукашенко хватит воли его ликвидировать?
    3. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +6
      Сегодня, 13:30
      Если он на Старлинке или с автозахватом цели, то пофиг на индикаторы...и автобус(поезд) не багги.
    4. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
      Из_дикого_леса_дикая_тварь
      +3
      Сегодня, 13:32
      Если б этот автобус перевозил многомиллионных игроков, - ну там уровня Батракова стоимостью в 28 млн€, или Кисляка за 25, - то и оснастили б чем-то, наверное, а то и вообще той дорогой не пустили б… А так - дорого, наверное, и не надо…
    5. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +7
      Сегодня, 13:32
      Зеленюга на семерке Трампу под дверь подсовывает фотки подожженного фашами собора в Лавре и развал киностудии по производству дронов. Вот это для них важное дело, а дети Старобельска и белорусские футбольные ребятки вообще не волнуют "цивилизованный запад", циничные нелюди и по виду и по сути.... negative
    6. Русич Звание
      Русич
      +2
      Сегодня, 13:36
      Цитата: Starover_Z
      Зная что бьют по югу России, нельзя в автобусах индикаторов БПЛА установить ? Или это дорого ?

      Ну установили, как Вы говорите индикатор, а дальше что? Остановились и молиться начали?
    7. isv000 Звание
      isv000
      +4
      Сегодня, 14:24
      Цитата: Starover_Z
      Зная что бьют по югу России, нельзя в автобусах индикаторов БПЛА установить ? Или это дорого ?

      Экран будет всегда красным и жужжать непрерывно. Установить можно, нужно ещё научить пользоваться. У меня другой вопрос: как можно додуматься проложить маршрут в Геленджик по самому опасному пути? Сейчас всё побережье под ударом, а уж приграничье и подавно. Даже мысли бы не допустил отпустить ребёнка таким макаром на юга. Ни разу не паникую но! Это же самое дорогое...
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +19
    Сегодня, 13:26
    Лукашенко по этому поводу ещё раз извинится перед зелей, как вчера? Или по традиции постараются забыть?
    1. Русич Звание
      Русич
      +2
      Сегодня, 13:38
      Цитата: alexoff
      Лукашенко по этому поводу ещё раз извинится перед зелей, как вчера? Или по традиции постараются забыть?

      Я Вам"плюс" поставил за вопрос, которым и я задался.
    2. uber Звание
      uber
      +1
      Сегодня, 13:53
      Пусть с младшеньким проконсультируется, тот за наркета переживает.
    3. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 14:27
      Цитата: alexoff
      Лукашенко по этому поводу ещё раз извинится перед зелей, как вчера? Или по традиции постараются забыть?

      Не путайте чёрное с солёным. Тут не к Батьке вопросы, а к нашему Верховному, только он один может прекратить это безобразие одной командой...
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +3
        Сегодня, 14:55
        С нашим уже давно всё ясно, он вообще не при делах если не надо ленточку перерезать или на концерте каком выступить
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +15
    Сегодня, 13:27
    "Удар квалифицирован как теракт" а Украина до сих пор не признана в России террористическим государством...
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +2
      Сегодня, 13:31
      А вот тоже странно....составить колоду карт с фото (как в Ираке американцы делали), назначить награду и вперед.
    2. Chip4ik Звание
      Chip4ik
      +5
      Сегодня, 13:31
      и не будет признана, иначе как потом трактовать слова "Россия никогда не вела и не будет вести переговоры с террористами(гарант)"
      1. taiga2018 Звание
        taiga2018
        +6
        Сегодня, 14:03
        Цитата: Chip4ik
        иначе как потом трактовать слова "Россия никогда не вела и не будет вести переговоры с террористами(гарант)"

        Более того,главного террориста настойчиво приглашают в Москву на переговоры.Хаттаб с Басаевым в могилах переворачиваются "а шо,так можно было".
  4. Modya Звание
    Modya
    +9
    Сегодня, 13:30
    А наши вожди с ними сюси-пуси: "Мощное оружие применять не будем! По мостам бить бесполезно! Если Орешник, то с болванками и то по сараям". Вот точно Лавров сказал, что у них (в Киеве) "наши люди"...
  5. tjeck91 Звание
    tjeck91
    -9
    Сегодня, 13:32
    В воюющей стране как правило не проводят межнациональные спортивные мероприятия, тем более в непосредственной близости от фронта. По мимо отмороженных дроноводов, организаторы и губернатор региона давший санкцию на подобные мероприятия так же должны нести ответственность.
    1. Русич Звание
      Русич
      +4
      Сегодня, 13:39
      Цитата: tjeck91
      В воюющей стране как правило не проводят межнациональные спортивные мероприятия

      Так это и не спортивное мероприятие. Ребятишки ехали на отдых в Геленджик
      1. tjeck91 Звание
        tjeck91
        +2
        Сегодня, 14:13
        Да верно, упустил что такое Геленджик. Но в любом случае возить детей через прифронтовой регион в нынешней обстановки нежелательно, не обеднеют организаторы от покупки билетов эконом класса на самолет.
    2. Modya Звание
      Modya
      +1
      Сегодня, 13:44
      Дети ехали отдыхать на юг, а не на соревнования.
  6. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 13:33
    Теперь, сволочье не отмажется, что бьют по автобусам с мирными гражданами. В сто первый раз пишу, что с наркомана пора валить.
    1. Крайний_случай Звание
      Крайний_случай
      -3
      Сегодня, 13:58
      А плесень плешивую не пора
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 14:54
      Цитата: Lako
      Теперь, сволочье не отмажется, что бьют по автобусам с мирными гражданами.

      Фото автобуса появилось - похоже, рядом беспилотник рванул. Страшно представить, что было бы при прямом попадании. Ничем не гнушаются шакалы укронацистские.
  7. rytik32 Звание
    rytik32
    0
    Сегодня, 13:33
    Трасу А-240 перекрыли от границы с Белоруссией до Клинцов
  8. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +9
    Сегодня, 13:37
    Удар уже квалифицирован как теракт, Следственный комитет возбудил уголовное дело

    . Все равно главные террористы сидят в Киеве. Сколько этих уже уголовных дел и Белых книг, про которую уже не вспоминают. Намерения запада с индульгенцией на любые преступления против россиян понятны и привычны. Но вот не получается смерится с тем, что вгк и гарант российской Конституции с 2014 года предоставляет гарантии безопасности не своему народу, а руководству бандеровцев и террористов.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 14:30
      Цитата: Vitaly.17
      Все равно главные террористы сидят в Киеве.

      Заблуждаетесь. Главные сидят в Европе, самый главный - в Фашингтоне.
  9. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +2
    Сегодня, 13:40
    Последният мащабен процес срещу нацистки военнопрестъпници е в Нюрнберг. Логично е следващият да бъде в Лвов.
  10. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 13:43
    К сожалению иностранные СМИ о таких "подвигах" укронациков не будет ни написано ни сказано ни слова
  11. Dart Звание
    Dart
    +1
    Сегодня, 13:44
    Удары по Беларуси было, делом времени... Рано или поздно какой нибудь инцидент должен быть случился ..
  12. kventinasd Звание
    kventinasd
    +3
    Сегодня, 14:03
    ВСУ атаковали дроном автобус с белорусскими детьми в Брянской области

    Ну вот опять, зато сейчас главный как "грозно" выступит в Казани и... опять тишина. Уверен, что даже если ВСУ массово атакуют дронами Беларусь, наши власти в рамках союзного договора тоже "грозно" промолчат.
  13. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    +1
    Сегодня, 14:11
    Как всегда - мозгов не хватило наперед подумать! Печаль! Как по Беларуси - так в сопровождении ГАИ едет автобус с детьми. А тут нужно прикрытие с Шилками организовывать.
    1. Обычный Звание
      Обычный
      -2
      Сегодня, 14:18
      У тебя их нет, согласен. 👍
  14. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Сегодня, 14:18
    Этот черт хочет втянуть Белоруссию. Ему важно чтобы втянув вторую страну самому открыть второй фронт. 404 скоро ляжет.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 14:39
      Цитата: Обычный
      Этот черт хочет втянуть Белоруссию. Ему важно чтобы втянув вторую страну самому открыть второй фронт. 404 скоро ляжет.

      Втянуть Белоруссию им может и хочется но очень ссыкотно. В этом случае НАТО получает расширение линии фронта от Брянщины до Латвии, как минимум. Полетит оттуда - полетит туда, и никакая статья не сработает - факт агрессии на морде лица. Причём с момента втягивания Беларуси в войну можно бить с её территории "Искандерами" как по Западении так и по вымиратам, что резко повышает эффект и удешевляет расходы. У КНДР, кстати, склады подобными ракетами уже переполнены...
      1. Обычный Звание
        Обычный
        +1
        Сегодня, 15:09
        Вы прекрасно все сказали, можно только согласится. Последнее время вбросы про Белоруссию идут.
  15. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 14:37
    Твари, атаковавшие автобус с детьми, у Батьки не долго проживут. ГрЫгорьевич- не "мы не такие". Думаю, КГБ РБ уже начало суетиться.
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:06
    Цитата: Starover_Z
    Зная что бьют по югу России, нельзя в автобусах индикаторов БПЛА установить ?
    Надо бить по Украине с удвоенной силой! И даже утроенной!