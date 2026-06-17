«Готовы сегодня вечером»: что стоит за формулой главы люфтваффе

«Сегодня вечером»: откуда фраза и что она обещает

«„Сегодня вечером" значит, что если мне сейчас позвонят и опишут обстановку, мы должны быть готовы прямо сейчас. И мы готовы»

«Раньше Германия отправляла туда отдельные подразделения Eurofighter, дежурное звено или батарею Patriot, но никогда не делала этого в полном составе всей оперативной авиацией. Это задача ближайших недель и месяцев»

Арифметика парка против арифметики риторики

В чем заключалась военная целесообразность люфтваффе?

От Афганистана к равному противнику

Что в итоге