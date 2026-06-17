«Готовы сегодня вечером»: что стоит за формулой главы люфтваффе
15 июня глава люфтваффе генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил газете The Telegraph, что немецкие ВВС «готовы сражаться сегодня вечером». Он назвал направления, где НАТО будет «наблюдать и при необходимости действовать»: Калининград, район Санкт-Петербурга, Кольский полуостров, Чёрное море. Фразу подхватили обе стороны. В Москве её свели к формуле «угрожает небоеспособными ВВС», а в западной подаче она прозвучала как обещание «опустошающих ударов». Попробуем перевести заявление в боевые задачи и посмотреть, что именно за ним стоит.
«Сегодня вечером»: откуда фраза и что она обещает
Нойманн говорил из штаба Kommando Luftwaffe в берлинском Шпандау. У этого места своя история. В холодную войну здесь стояла база Королевских ВВС Британии, а ещё раньше располагалась лётная академия Геринга.
Сама формула не немецкая. «Ready to fight tonight» десятилетиями служит маркером постоянной готовности у американских войск в Корее: противник должен знать, что ответ последует в любой час, без паузы на раздумье. Это язык сдерживания, а не отчёт о числе боеготовых машин, и с реальной описью исправных бортов такая формула соотносится слабо. Нойманн переносит готовую формулу на немецкий контекст и в том же интервью сам обозначает её предел.
На вопрос о массовом развертывании авиации на восточном фланге генерал ответил:
То есть инструмент, которым предстоит «сражаться сегодня вечером», по словам самого командующего, ещё только нужно собрать и отработать.
Описывая ответ НАТО на возможное нападение, Нойманн приводит арифметику альянса, а не люфтваффе: «32 против одного», то есть тридцать две страны НАТО своими ВВС против единственного противника. Реальная величина, которой он оперирует, коалиционная. Немецкий вклад существует внутри этой суммы, а не вместо неё.
Арифметика парка против арифметики риторики
Посмотрим, что физически стоит за словами «всё, что есть у Германии». Основа боевого парка люфтваффе — истребители Eurofighter. Заказано 196 машин, в строю 138, поставки новых траншей идут постепенно. Точную долю исправных бортов (по-немецки Klarstand, доля технически готовой к вылету техники) министерство обороны засекретило, но независимые оценки немецких отраслевых изданий, основанные на косвенных данных, дают боеготовность парка на уровне 45–50 %. В пересчёте это порядка 65–70 машин, способных подняться одновременно, а остальные проходят обслуживание, ремонт или модернизацию.
Шестьдесят пять-семьдесят бортов — масштаб, при котором счёт самостоятельных самолёто-вылетов высокой интенсивности идёт на считанные дни напряжённой работы, до длительной кампании здесь далеко. На патрулирование и дежурство этого хватает с запасом. А самостоятельная воздушная операция против развитой ПВО, да ещё на удалённом театре, с такими числами уже не выходит.
Второй элемент обновлённого парка, на который делается ставка, — F-35A — пока существует на бумаге и на сборочной линии. Из 35 законтрактованных машин в строю ноль. Первые борта проходят финальную сборку на заводе Lockheed Martin, передача для обучения пилотов намечена на конец 2026 года, прибытие на немецкую авиабазу Бюхель ожидается ближе к 2027-му. F-35A берут прежде всего под одну задачу — заменить устаревающие Tornado в роли носителя американской ядерной бомбы. Это механизм совместного ядерного использования НАТО (nuclear sharing): боеприпас остаётся американским, а доставляет его к цели немецкий самолёт. Так что «замена» Tornado физически ещё на заводе.
Дальше начинается то, что в России чаще всего не озвучивают. Боеготовность создаёт не платформа. Её создаёт всё, что вокруг платформы: техсостав, аэродромы, склады, ремонтная база. Отчёт парламентского уполномоченного по делам Бундесвера за 2024 год и доклад Федеральной счётной палаты 2025 года сходятся в качественной оценке. Это нехватка инженерно-технического персонала, изношенная инфраструктура (аэродромы, склады, базы технического обслуживания), разрыв между закупкой техники и её реальным вводом в строй вместе с обслуживанием на весь срок службы. Новейший борт без подготовленного техсостава и аэродромной сети не превращается в боевую единицу.
Отсюда и расстояние между программой «самой сильной обычной армии Европы», заявленной Берлином, и реальным парком. Ядерный носитель ещё на сборке, половина истребителей в каждый момент стоит на земле. Это расстояние реально, и при оценке угрозы его не обойти.
В чем заключалась военная целесообразность люфтваффе?
Формула «опустошающие удары» по Калининграду или Кольскому подразумевает простое действие: взлетели, отбомбились. На деле работа по объектам, прикрытым эшелонированной ПВО, выстроенной в несколько рубежей перехвата, складывается из многих слоёв. Сначала вскрыть систему, подавить её, и только потом работать по целям, всё время прикрывая себя от перехвата.
Здесь немецкий вклад становится конкретным и специализированным. F-35 берут не как массовый истребитель завоевания господства в воздухе, а как «летающую сеть». Малозаметность позволяет подойти к рубежу ПВО ближе, чем заметной машине. Собственные сенсоры считывают обстановку, а закрытый канал обмена данными между малозаметными бортами (MADL) передаёт целеуказание дальше. В связке «загонщик и охотник» F-35 в роли загонщика вскрывает передовые комплексы вроде С-400 (зенитный ракетный комплекс большой дальности), а тяжелее вооружённый Eurofighter как охотник отрабатывает по расчищенному коридору. На профессиональном языке это SEAD/DEAD, подавление и уничтожение системы ПВО противника.
Но воздушную кампанию против связной ПВО вытягивают не ударные самолёты. Вытягивает обеспечение. Всю тяжёлую часть, то есть разведку, целеуказание, радиоэлектронную борьбу, самолёты-заправщики, средства подавления, тянут прежде всего США, а с ними другие союзники. Германия даёт в общую конструкцию один специализированный узел. Собственной кампании она не ведёт и не планирует.
У этой механики есть наглядный прецедент. Весной 1999 года, в воздушной кампании НАТО против Югославии, немецкие Tornado впервые после 1945 года участвовали в реальной боевой операции, и сразу как часть коалиции: целеуказание и подавление ПВО шли через американский контур, немцы работали в своей нише подавления радаров. Совпадение с сегодняшним днём в одном: воздушная война против организованной ПВО есть система обеспечения, а не сумма бортов. Но граница аналогии важнее самого сходства. Югославская ПВО конца XX века по плотности несопоставима с тем, что развёрнуто сегодня на калининградском и кольском направлениях, а чем плотнее оборона, тем выше требования к обеспечению и тем сильнее зависимость отдельного национального контингента от союзников.
Предостережение против недооценки противника, к слову, звучит не от Москвы, а от самого Нойманна. «Правило номер один: никогда не недооценивай противника», говорит он, отмечая высокую адаптивность российских вооружённых сил за годы войны и называя Су-35, Су-57, МиГ-31 и весь спектр крылатых, баллистических и гиперзвуковых средств. Командующий люфтваффе прямо отказывается читать малую активность российских ВВС над Украиной как слабость.
От Афганистана к равному противнику
Чтобы понять, почему заявление Нойманна опережает реальные возможности люфтваффе, нужно увидеть, откуда немецкие ВВС вышли. Десятилетиями их роль в НАТО сводилась к транспорту и разведке. В Афганистане немцы возили и наблюдали, а удары наносили американские и британские экипажи. Это экспедиционная модель: операции малой и средней интенсивности, далёкий театр, чужое прикрытие.
Высокоинтенсивный конфликт с равным противником требует другого устройства. Здесь нужны налёт (суммарный часовой ресурс подготовки и полётов) и выучка под массированные действия, склады боекомплекта, ремонтная база, готовность к потерям техники и людей. Это не решается подписанием контракта, ведь нужны годы перестройки тыла, подготовки и структуры. Поэтому у самих немцев два разных горизонта. «Готовы сегодня вечером» относится к сигналу. А генерал Кристиан Фройдинг, глава профильного штаба Минобороны ФРГ, на той же неделе говорит о подготовке к возможному столкновению с Россией к 2029 году и называет российскую армию «самой боеспособной в мире» сегодня.
Что в итоге
Формула Нойманна работает как сигнал, обращённый к союзникам и Москве, а опись готовых к вылету машин тут вторична. Реальный военный смысл люфтваффе сегодня — это специализированный компонент внутри воздушной кампании НАТО: вскрытие ПВО, сеть, ядерный носитель на горизонте 2027 года.
Самостоятельной Германии в этом сценарии нет, есть только её доля в общем счёте 32 против одного. На этом, коалиционном, уровне немецкий вклад и стоит мерить — ни шапками закидать, ни сбросить со счёта.
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