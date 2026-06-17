В США разработали миниатюрный разведывательный БПЛА массой 450 граммов

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В США разработали миниатюрный разведывательный БПЛА массой 450 граммов

Американская компания Teledyne разработала микро-дрон Black Recon, масса которого не превышает 450 граммов. Этот БПЛА способен в автономном режиме работать около 50–60 минут, перемещаться со скоростью до 90 км/ч, используя средства тепловизионной и обычной видеосъемки.

Новый микробеспилотник предназначен для проведения непрерывной разведки и расширения ситуационной осведомленности за пределами прямой видимости. Black Recon также обладает возможностью работать в условиях отсутствия сигнала глобальной навигационной спутниковой системы.





Платформа совместима с нанодроном Black Hornet 4 и поддерживает установку различных дополнительных модулей для выполнения различных задач, например, для обнаружения опасных веществ. Система обладает возможностью интеграции с военной техникой и стационарной инфраструктурой, что позволяет экипажам одновременно запускать и возвращать до трех БПЛА. После завершения миссии каждый дрон в автономном режиме возвращается к пусковой установке для подзарядки. Это обеспечивает почти непрерывное ведение разведки, наблюдения и рекогносцировки, позволяя личному составу оставаться внутри защищенных машин.

Разработчики рассчитывают, что использование Black Recon позволит оперативно обнаруживать угрозы, что будет способствовать сокращению цикла принятия решений. Первые поставки микродронов заказчикам планируется начать уже в 2027 году.
3 комментария
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  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 14:34
    Самым маленьким разведывательным дроном, который реально используется на практике, считается класс нанодронов размером с ладонь или меньше.
    Black Hornet (FLIR / Teledyne FLIR)
    Это самый известный и широко применяемый мини-разведдрон в армиях НАТО.
    Размер: примерно как вертолёт-игрушка, помещается в ладони, Black Hornet 3 весит около 32–33 г
    Black Hornet 4 - около 70 г
    Назначение: скрытая разведка внутри зданий и на коротких дистанциях
    Камера: дневная + тепловизионная (в новых версиях)
    Время работы: ~20–30 минут
    Особенность: почти бесшумный и крайне малозаметный
    Он считается одним из самых маленьких полноценных боевых разведывательных БПЛА в мире, используемых на поле боя.
    Ещё один, пока экспериментальный - Crazyflie 2.1 (на втором снимке внизу)
    Размер: около спичечного коробка
    Вес: ~30–40 г
    Может работать в рое (swarm)
  2. vkfriendly Звание
    vkfriendly
    0
    Сегодня, 14:35
    Ахаха выдали аналогов нет... А китайские инженеры еще в прошлом году создали бионический беспилотный летательный аппарат микроскопических размеров, предназначенный для военной разведки.
  3. cpls22 Звание
    cpls22
    0
    Сегодня, 14:41
    Интересно, что за штука на пусковой установке ему в глаз смотрит. Если он по оптическому каналу, через камеру получает задание, то значит рассчитан на работу в режиме полного радиомолчания. Для разведгрупп - то, что нужно.
    Хотя пусковой ящик уж больно большой.