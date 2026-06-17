В США разработали миниатюрный разведывательный БПЛА массой 450 граммов
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Американская компания Teledyne разработала микро-дрон Black Recon, масса которого не превышает 450 граммов. Этот БПЛА способен в автономном режиме работать около 50–60 минут, перемещаться со скоростью до 90 км/ч, используя средства тепловизионной и обычной видеосъемки.
Новый микробеспилотник предназначен для проведения непрерывной разведки и расширения ситуационной осведомленности за пределами прямой видимости. Black Recon также обладает возможностью работать в условиях отсутствия сигнала глобальной навигационной спутниковой системы.
Платформа совместима с нанодроном Black Hornet 4 и поддерживает установку различных дополнительных модулей для выполнения различных задач, например, для обнаружения опасных веществ. Система обладает возможностью интеграции с военной техникой и стационарной инфраструктурой, что позволяет экипажам одновременно запускать и возвращать до трех БПЛА. После завершения миссии каждый дрон в автономном режиме возвращается к пусковой установке для подзарядки. Это обеспечивает почти непрерывное ведение разведки, наблюдения и рекогносцировки, позволяя личному составу оставаться внутри защищенных машин.
Разработчики рассчитывают, что использование Black Recon позволит оперативно обнаруживать угрозы, что будет способствовать сокращению цикла принятия решений. Первые поставки микродронов заказчикам планируется начать уже в 2027 году.
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