Пилотом упавшего Су-24М оказался бывший лётчик-испытатель КБ «Антонов»

2 951 13
Пилотом упавшего Су-24М оказался бывший лётчик-испытатель КБ «Антонов»

При крушении фронтового бомбардировщика ВВС Украины Су-24М задвухсотился бывший лучший летчик-испытатель КБ «Антонова» Богдан Загоруйко. Об этом сообщает украинская пресса.

Потерпевший катастрофу украинский Су-24М упал вместе с экипажем, который не успел катапультироваться. Выживших нет, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. Пилотом самолета был майор Богдан Загоруйко, бывший гражданский летчик-испытатель КБ «Антонов», прославившийся сложными фигурами высшего пилотажа на модернизированном транспортном самолёте Ан-32RE. Впрочем, Загоруйко сам решил свою судьбу, добровольно отправившись служить в 2022 году.



Вместе с ним в экипаж входил 23-летний штурман Богдан Бабенко в звании старшего лейтенанта. Оба служили в составе 7-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ.



Напомним, бомбардировщик Су-24М упал в районе села Москалевка Хмельницкой области. Причины падения самолета до сих пор не озвучены, нет даже предварительной версии. Сегодня на месте падения найден «черный ящик» и начата расшифровка бортового самописца для установления причин крушения.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Александр Х Звание
    Александр Х
    +6
    Сегодня, 14:37
    Сам пересел на Сушку, чтобы россиян ракетами убивать, вот и задвухсотился. Земля ему стекловатой.
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 14:47
      Очень сложен и дорог в обслуживании. Пропустили регламент(в т.ч двигателей) и все.
    2. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +2
      Сегодня, 14:59
      Сам пересел на Сушку, чтобы россиян ракетами убивать
      Скорее всего, в Антонове лётчикам-испытателям делать стало нечего. Самолёты фирма уже давно не производит, а значит и испытывать там нечего. Вот и решил бандеровец денежку у другого работодателя срубить. Только вот последствия не просчитал.
  2. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +5
    Сегодня, 14:38
    Здоровья экипажу...И полный рот земли.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Сегодня, 14:44
      Цитата: Grencer81
      И полный рот земли.

      Не совпало у хо хлов количество взлетов и посадок! laughing
      Земля им стекловатой!
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 14:54
        Цитата: ваш вср 66-67
        Не совпало у хо хлов количество взлетов и посадок!
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 14:40
    Обломки украинского Су-24М на месте вчерашнего крушения в Хмельницкой области. Яма изрядная на месте падения.
    1. esl462 Звание
      esl462
      0
      Сегодня, 15:11
      Яма не характерная,будто БК сдетонировал.
  4. Владимир - USSR Звание
    Владимир - USSR
    +1
    Сегодня, 14:42
    Ну вот ещё одно пианино сожгут
  5. Fachmann Звание
    Fachmann
    +2
    Сегодня, 14:46
    По-моему достойная картинка внизу. ЗШ и часть руки видна...
  6. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +1
    Сегодня, 14:58
    Ни грамма жалости к таким "летчикам": или как сказал на днях один небезызвестный политический деятель: "как поют, так и отпевают"
  7. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 15:02
    Владимир,и на кой здесь фотки этих?Ну,упали и упали..а так вроде некролога получается....герои не нашего романа. belay
  8. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 15:06
    Пилотом упавшего Су-24М оказался бывший лётчик-испытатель КБ «Антонов»

    Из гражданской авиации в военной авиации, особенно на Су-24М - это большая пропасть.
    Там пилоьтрование совсем и навык другое. У нас заводе, где строили эту машину, даже лётчики-испытатели погибали при облёте после сборки или ремонта/модернизации.
    Впрочем, это его выбор и его путь.
    Воевал против России - земля ему стёкловатой, и штурману туда же.