Пилотом упавшего Су-24М оказался бывший лётчик-испытатель КБ «Антонов»
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При крушении фронтового бомбардировщика ВВС Украины Су-24М задвухсотился бывший лучший летчик-испытатель КБ «Антонова» Богдан Загоруйко. Об этом сообщает украинская пресса.
Потерпевший катастрофу украинский Су-24М упал вместе с экипажем, который не успел катапультироваться. Выживших нет, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. Пилотом самолета был майор Богдан Загоруйко, бывший гражданский летчик-испытатель КБ «Антонов», прославившийся сложными фигурами высшего пилотажа на модернизированном транспортном самолёте Ан-32RE. Впрочем, Загоруйко сам решил свою судьбу, добровольно отправившись служить в 2022 году.
Вместе с ним в экипаж входил 23-летний штурман Богдан Бабенко в звании старшего лейтенанта. Оба служили в составе 7-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ.
Напомним, бомбардировщик Су-24М упал в районе села Москалевка Хмельницкой области. Причины падения самолета до сих пор не озвучены, нет даже предварительной версии. Сегодня на месте падения найден «черный ящик» и начата расшифровка бортового самописца для установления причин крушения.
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