ВС РФ с помощью ФАБ-3000 уничтожили последнюю переправу ВСУ под Красным Лиманом
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Российская авиация нанесла сокрушительный удар по логистике противника на Краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя переправа через Северский Донец в районе Маяков.
Переправа была критически важным звеном в цепочке снабжения украинской группировки в Красном Лимане. Через неё шли боеприпасы, горючее, продовольствие, подходили резервы. Её уничтожение фактически обрекает оставшиеся подразделения ВСУ на изоляцию.
В самом городе российские штурмовые группы продолжают зачистку. Улица за улицей, дом за домом. Освобождено уже более 60 зданий. За последние сутки занято шесть опорных пунктов. Потери противника – до 20 человек убитыми и ранеными. Остатки гарнизона сжимаются в кольцо. Сопротивление, по данным военных, носит очаговый характер. Уничтожение последней переправы в сочетании с успехами в городских боях создаёт условия для полного освобождения Красного Лимана.
ФАБ-3000 – оружие весом три тонны. Оно способно уничтожать укреплённые объекты и серьёзные инфраструктурные цели. Применение бомбы с УМПК позволяет наносить точечные удары с безопасной высоты, минимизируя риски для наших лётчиков.
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