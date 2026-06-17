ВС РФ с помощью ФАБ-3000 уничтожили последнюю переправу ВСУ под Красным Лиманом

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ВС РФ с помощью ФАБ-3000 уничтожили последнюю переправу ВСУ под Красным Лиманом


Российская авиация нанесла сокрушительный удар по логистике противника на Краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя переправа через Северский Донец в районе Маяков.

Переправа была критически важным звеном в цепочке снабжения украинской группировки в Красном Лимане. Через неё шли боеприпасы, горючее, продовольствие, подходили резервы. Её уничтожение фактически обрекает оставшиеся подразделения ВСУ на изоляцию.

В самом городе российские штурмовые группы продолжают зачистку. Улица за улицей, дом за домом. Освобождено уже более 60 зданий. За последние сутки занято шесть опорных пунктов. Потери противника – до 20 человек убитыми и ранеными. Остатки гарнизона сжимаются в кольцо. Сопротивление, по данным военных, носит очаговый характер. Уничтожение последней переправы в сочетании с успехами в городских боях создаёт условия для полного освобождения Красного Лимана.

ФАБ-3000 – оружие весом три тонны. Оно способно уничтожать укреплённые объекты и серьёзные инфраструктурные цели. Применение бомбы с УМПК позволяет наносить точечные удары с безопасной высоты, минимизируя риски для наших лётчиков.
3 комментария
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  1. Oldi Звание
    Oldi
    +1
    Сегодня, 15:00
    А вот такие новости радуют! Побольше бы на вынос: переправ, мостов, туннелей, плотин и коммуникаций с заправками.
  2. Электроник2000 Звание
    Электроник2000
    -2
    Сегодня, 15:06
    Ух ты! Ну надо же! Оказывается ВС РФ вполне могут разрушать переправы через реки и точности у ФАБ-3000 с УМПК более чем достаточно. При одном условии - мост должен быть не через Днепр.
  3. Kamarada Звание
    Kamarada
    -2
    Сегодня, 15:14
    Ни чего себе !!!! Мост разрушили !! И это на 5й год войны ! Результат однако . Лучше бы обнародовали сколько РУССКИХ бойцов закопали в землю .