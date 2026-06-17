В транспортных вузах РФ с 1 сентября появится обязательный курс по беспилотникам

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В транспортных вузах РФ с 1 сентября появится обязательный курс по беспилотникам


С 1 сентября 2026 года в транспортных высших учебных заведениях России появится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Совета Федерации. Подготовка кадров в условиях изменившейся реальности, по его словам, – один из главных приоритетов ведомства.



Российский университет транспорта (РУТ) вошёл в число вузов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования. На его базе разрабатываются новые специальности и программы. В их числе интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Всё это затем будет внедрено во всех отраслевых вузах страны.

Беспилотники уже давно перестали быть экзотикой. Их используют в логистике, сельском хозяйстве, геодезии, мониторинге инфраструктуры. А в условиях специальной военной операции – и в боевых действиях. Поэтому обучение работе с БПЛА становится не просто актуальным, а жизненно необходимым.

Обучать сборке и пилотированию беспилотников будут и в школах – на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Это сочетание ОБЖ и начальной военной подготовки.
4 комментария
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  1. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 15:32
    А в политехе и авиационном уже обучают?
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 16:57
      Цитата: knn54
      А в политехе и авиационном уже обучают?

      Я тоже об этом подумал, почему именно в транспортном ВУЗе, а не как раз по тематике авиации.
      Наверно делают задел БПЛА как транспортное средство в будущем - перевозка грузов и аэротакси.
  2. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    0
    Сегодня, 17:02
    Обучать сборке и пилотированию беспилотников будут и в школах – на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Это сочетание ОБЖ и начальной военной подготовки.
    Замечательная новость!
    Можно еще восторгаться нашими чиновниками! Из одного премета раздули уже три.
    Только , что прочитал на ЕГЭ по русскому был разбор слова " преддверие". wink
  3. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 18:20
    А не подставляет ли это учебные заведения под удар, как места подготовки операторов беспилотников? :(( Думаю, такое лучше широко не афишировать....