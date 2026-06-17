В транспортных вузах РФ с 1 сентября появится обязательный курс по беспилотникам
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С 1 сентября 2026 года в транспортных высших учебных заведениях России появится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Совета Федерации. Подготовка кадров в условиях изменившейся реальности, по его словам, – один из главных приоритетов ведомства.
Российский университет транспорта (РУТ) вошёл в число вузов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования. На его базе разрабатываются новые специальности и программы. В их числе интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Всё это затем будет внедрено во всех отраслевых вузах страны.
Беспилотники уже давно перестали быть экзотикой. Их используют в логистике, сельском хозяйстве, геодезии, мониторинге инфраструктуры. А в условиях специальной военной операции – и в боевых действиях. Поэтому обучение работе с БПЛА становится не просто актуальным, а жизненно необходимым.
Обучать сборке и пилотированию беспилотников будут и в школах – на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Это сочетание ОБЖ и начальной военной подготовки.
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