Шойгу обвинил генсека ООН в срыве Черноморской зерновой инициативы
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Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш причастен к срыву выполнения Черноморской зерновой инициативы. В ходе встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом Шойгу подчеркнул, что, в свою очередь, Москва и Анкара полностью выполнили свои обязательства в рамках данных договоренностей.
По словам Шойгу, единственным участником «зерновой инициативы», который так и не смог выполнить взятые на себя обязательства, являлась ООН в лице генсека организации Антониу Гутерриша. При этом секретарь Совбеза положительно оценил роль Турции в создании механизма Черноморского соглашения по поставкам зерна и удобрений.
Как известно, так называемая «зерновая сделка» была подписана Россией, Украиной, Турцией и ООН в конце июля 2022 года. В рамках соглашения было заключено два документа — меморандум между Россией и секретариатом ООН о содействии экспорту российских удобрений и продовольствия и одновременно с этим инициатива по безопасной транспортировке продовольствия из подконтрольных Украине портов. По условиям договора, за контроль судов, чтобы исключить транспортировку оружия и боеприпасов, отвечали представители Турции и ООН. Спустя год Россия была вынуждена выйти из «зерновой сделки» из-за утраты соглашением сугубо гуманитарного характера и использования морского коридора для поставок вооружений для ВСУ. Таким образом, вторая часть договоренностей, касающаяся российских интересов, не была реализована.
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