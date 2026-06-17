Шойгу обвинил генсека ООН в срыве Черноморской зерновой инициативы

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Шойгу обвинил генсека ООН в срыве Черноморской зерновой инициативы

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш причастен к срыву выполнения Черноморской зерновой инициативы. В ходе встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом Шойгу подчеркнул, что, в свою очередь, Москва и Анкара полностью выполнили свои обязательства в рамках данных договоренностей.

По словам Шойгу, единственным участником «зерновой инициативы», который так и не смог выполнить взятые на себя обязательства, являлась ООН в лице генсека организации Антониу Гутерриша. При этом секретарь Совбеза положительно оценил роль Турции в создании механизма Черноморского соглашения по поставкам зерна и удобрений.

Как известно, так называемая «зерновая сделка» была подписана Россией, Украиной, Турцией и ООН в конце июля 2022 года. В рамках соглашения было заключено два документа — меморандум между Россией и секретариатом ООН о содействии экспорту российских удобрений и продовольствия и одновременно с этим инициатива по безопасной транспортировке продовольствия из подконтрольных Украине портов. По условиям договора, за контроль судов, чтобы исключить транспортировку оружия и боеприпасов, отвечали представители Турции и ООН. Спустя год Россия была вынуждена выйти из «зерновой сделки» из-за утраты соглашением сугубо гуманитарного характера и использования морского коридора для поставок вооружений для ВСУ. Таким образом, вторая часть договоренностей, касающаяся российских интересов, не была реализована.
38 комментариев
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  1. knn54 Звание
    knn54
    +4
    Сегодня, 15:27
    -по поставкам зерна и удобрений.
    И не только вышеупомянутого...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 15:31
      Таким образом, вторая часть договоренностей, касающаяся российских интересов, не была реализована.
      С ними договариваться - себя не уважать ! am
      1. ian Звание
        ian
        +4
        Сегодня, 15:46
        Цитата: Uncle Lee
        С ними договариваться - себя не уважать !

        Только вот почему то именно этим Россия постоянно и пытается заниматься со стабильным результатом.....
  2. russ71 Звание
    russ71
    +9
    Сегодня, 15:31
    Ну как же так... ОПЯТЬ нас обманули!!!
    Жаль матом нельзя писать... после таких заявлений!!!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +8
      Сегодня, 15:49
      Цитата: russ71
      Ну как же так... ОПЯТЬ нас обманули!!!
      Жаль матом нельзя писать... после таких заявлений!!!

      Ну многие из нас, ещё когда сделку "обмывали", писали что это не "зерновая сделка", а обманный ход для поставки вооружения Украине морем.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 16:48
        Цитата: carpenter
        Ну многие из нас, ещё когда сделку "обмывали", писали что это не "зерновая сделка", а обманный ход для поставки вооружения Украине морем.

        Непонятно одно - как мы со своих диванов это видим даже без очков, а те, кто это обязан видеть по должности - в упор не различают?
        Я бы, конечно, хотел бы спросить - а они в самом деле считали, что всё это про зерно? И что они тогда на своих должностях делают?
        О! Кто-то уже позвонил в звонок... belay
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 16:49
        Цитата: Zoldat_A
        О! Кто-то уже позвонил в звонок...

        Нет... Пока только сосед...
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 17:22
          Цитата: Zoldat_A
          О! Кто-то уже позвонил в звонок...

          Нет... Пока только сосед...

          И слава Богу, что сосед.
  3. Eranlake Звание
    Eranlake
    +7
    Сегодня, 15:35
    Если у Украины в этом году будет экспорт через морские порты, то я даже не знаю, что там в голове у чиновников.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 15:51
      Цитата: Eranlake
      Если у Украины в этом году будет экспорт через морские порты, то я даже не знаю, что там в голове у чиновников.

      У чиновников в голове "бакшиш" и ничего больше.
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +8
    Сегодня, 15:35
    С самого начала этой истории было ВСЕМ понятно, что эта сделка "зерновая", к этому зерну по сути отношения не имела.
    По "непонятной" причине Россия зажмурившись пошла на это соглашение
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 15:45
      Но про это он скромно умолчал.
      1. bayard Звание
        bayard
        +1
        Сегодня, 18:05
        Цитата: Aken
        Но про это он скромно умолчал.

        Так он же её и подписывал - специально в Турцию летал .
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 18:15
          Да. Только что он публично вступил в секту жестоко обманутых.
    2. Fisher Звание
      Fisher
      +1
      Сегодня, 17:47
      Да не по "непонятной" причине, как на мой взгляд с дивана. Как с конца февраля 22 года в Минске, а затем в Стамбуле мы всеми фибрами старались заключить пис дил ( как говорит Трамп) , так и "зерновая" сделка пошла туда же. Это наша уступка в надежде на " пис дил". Не срослось. Бывает. Поплыли дальше. Ушли из харьковской области, Херсона, полагаю ровно по той же причине, сейчас вдыхаем дух Анкориджа. Боюсь, что так же закончится.
  5. Aken Звание
    Aken
    +10
    Сегодня, 15:44
    Шойгу только сейчас догадался, что в 22 году Россию традиционно кинули?
    Туго он соображает. Совсем туго.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 16:20
      Цитата: Aken
      Шойгу только сейчас догадался, что в 22 году Россию традиционно кинули?
      Туго он соображает. Совсем туго.

      До Шойгу сейчас дошло, а до остальных и сейчас не доходит, они все ждут новых договорняков и не могут отойти от запаха Анкориджа, про который сам Лавров сказал что американцы обманули и ни чего из обещанного не сделали.
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +6
    Сегодня, 15:48
    Шойгу обвинил генсека ООН что тот, обманывал, надувал и водил российское руководство за нос несколько лет
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 16:50
      Батька сказал что Ватикан с евреями обманывали. Кругом измена, трусость и обман (с)
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 17:00
        Вспоминается южный парк
        "Тебя обманула белка? Да ты умом не блещешь!"
        1. Гаврило Принцип Звание
          Гаврило Принцип
          0
          Сегодня, 17:13
          Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! (Н. В. Гоголь, «Невский проспект»)
  7. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +6
    Сегодня, 15:58
    [quoteШойгу обвинил генсека ООН в срыве Черноморской зерновой инициативы][/quote]
    Очередной раз кинули как простачков наивных, так теперь ООН виноват. Интересно за все 1164 года истории государства российского были ещё случаи что бы руководство страны так обманывали, при чём несколько раз подряд?
  8. Cepera H Звание
    Cepera H
    +4
    Сегодня, 15:59
    С какой ПРЕДАТЕЛЬСКОЙ целью педалируют всю эту ПРЕДАТЕЛЬСКУЮ тему?
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 17:14
      Похоже там кого-то кинули на немалую сумму. Надули, так сказать.
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 16:13
    Есть у иноагента Б.Гребенщикова одна матерная песня, которая так и называется на.... "обманули" короче.

    Всегда вспоминается в таких случаях.

    И еще Пушкина -«Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!».
  10. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 16:22
    "Таким образом, вторая часть договоренностей, касающаяся российских интересов, не была реализована."
  11. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +2
    Сегодня, 16:31
    Тряпки...Нормальные б давно уже перебили все порты ,ж/д Украины . Уже просто тупо ржут над Россией,что можно запросто за нос водить и ничего за это не будет.
  12. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Сегодня, 16:31
    Как говорилось в фильме "Голый пистолет 2":
    - Дребин, из-за вас власть в городе захватили бабуины!
    - Но разве это не вина избирателей?
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 18:11
      А кто его - Шойгу , избирал ?
      Он персона назначенная , аки принц крови и представитель семьи .
      К тому же сам Шойгу ту "зерновую сделку" и подписал . Это его как ло.ха кинули , вот теперь и жалуется . no
  13. pexotinec Звание
    pexotinec
    +3
    Сегодня, 16:46
    Шо, снова обнанули? С тряпками и лохами так все и поступают.
  14. Vadim Isaev Звание
    Vadim Isaev
    +5
    Сегодня, 16:47
    Шойгу не стыдно..Кто как не он причастен к неудачам СВО. Затих, но приказали проявить себя к выборам. Старается.
  15. Альф Звание
    Альф
    +1
    Сегодня, 16:53
    «зерновая сделка» была подписана Россией, Украиной, Турцией и ООН в конце июля 2022 года.

    Спустя год Россия была вынуждена выйти из «зерновой сделки»

    Прошло 3 года...Зоркий Глаз увидел...
    1. bayard Звание
      bayard
      +1
      Сегодня, 18:13
      Цитата: Альф
      Прошло 3 года...Зоркий Глаз увидел...

      Что на сделке которую лично он подписал его развели как кролика .
  16. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +1
    Сегодня, 17:13
    Лучше бы молчал, какое же это издевательство....
  17. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 17:14
    Фактическая выгода для России оказалась минимальной. Из-за невыполнения Западом условий Меморандума Россия — ООН (SWIFT так и не подключили, аммиакопровод был подорван, санкции на логистику остались) РФ сочла соглашение «игрой в одни ворота» и в июле 2023 года окончательно вышла из сделки.
  18. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 17:43
    Таки, Шойгу подрабатывает что-ли, видно вечно читающий по бумажке Небензя не справляется.
  19. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +1
    Сегодня, 18:10
    И снова царя кинули или обманули и так будет бесконечно пока не начнут действовать хотябы как Иран,а не вдувать в уши народу о замечательных процесах и устраивать эконом форумы,о своей любезной доброте к террористам и убийцам
  20. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 18:16
    Цитата: bayard
    А кто его - Шойгу , избирал ?
    Он персона назначенная , аки принц крови и представитель семьи .
    К тому же сам Шойгу ту "зерновую сделку" и подписал . Это его как ло.ха кинули , вот теперь и жалуется . no

    Они там все хороши .
    Каждый отметился на своём рабочем месте.
    Все за одно , но , избрали то " Дребина" , а он этих "бабуинов " пристрол к власти.